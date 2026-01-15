El futuro económico de Colombia en un mundo de bajo crecimiento: pronósticos del PIB en 2026

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Nuthawut Somsuk

Hay años en los que la gráfica del crecimiento económico global apunta hacia arriba con claridad. 2026 no parece uno de ellos.

En su más reciente informe de perspectivas, el Banco Mundial retrata una economía global que sigue expandiéndose, pero a pasos cortos. De hecho, la década podría estar encaminada a cerrar como la de menor crecimiento desde los años sesenta.

El organismo estima que la economía global creció 2,7 % en 2025 y proyecta una expansión de 2,6 % en 2026, antes de volver a 2,7 % en 2027. Una buena noticia es que el Banco Mundial elevó su previsión para 2026 en dos décimas y la de 2027 en una décima frente al anterior informe.

Sobre América Latina, el informe indica que la región crecería 2,3 % en 2026 y 2,6 % en 2027. Números que confirman que el statu quo se mantiene: la región sigue avanzando a un ritmo que no le permite cerrar distancia con las economías avanzadas, y el desafío de fondo sigue siendo aumentar su capacidad de crecimiento.

Si bien las alertas sobre el bajo crecimiento no son nuevas, el matiz (si se quiere, la “gracia” del informe del Banco Mundial) está en lo que sugieren esas cifras en positivo del Producto Interno Bruto (PIB) global: un mundo que se mantiene en pie pese a (y no gracias a) tensiones comerciales, incertidumbre política a largo plazo, entre otros lastres.

Un mundo resiliente, pero estancado

“Resiliencia” es un adjetivo recurrente en el informe del Banco Mundial para describir el pulso de la economía global, pero no es un término que deba confundirse con fortaleza. Precisamente, la parte menos glamorosa del diagnóstico es que buena parte de esa resiliencia del último año no se explica por nuevos motores del crecimiento.

En otras palabras, el Banco Mundial advierte que el desempeño de 2025 respondió más a movimientos defensivos (para aguantar golpes) que a un ciclo de expansión con impulso propio.

Uno de esos apoyos que tuvo la economía global el año pasado fue el dinamismo del comercio: el Banco Mundial expone que las empresas que se apresuraron a comprar e importar y a acumular inventarios para cubrirse ante un entorno comercial más áspero y la posibilidad de aranceles más altos. Esa estrategia puede inflar la actividad por un tiempo, pero cuando el ciclo de acumulación se frena, el efecto se revierte.

A la vez, el informe menciona un apetito por riesgo más alto en los mercados y un salto de gasto e inversión ligado a la inteligencia artificial, que ayudó a sostener la demanda y ciertos segmentos de inversión.

En paralelo, muchas empresas lograron reacomodar cadenas de suministro para operar con más barreras, amortiguando un golpe arancelario, pero sin convertir eso en un impulso duradero de crecimiento.

América Latina y su techo de crecimiento

En el mismo reporte en el que el Banco Mundial describe a la economía global como “resiliente”, América Latina aparece con un crecimiento que mejora frente a años anteriores, pero sin cambiar el libreto del bajo crecimiento global.

La región habría moderado su expansión a 2,2 % en 2025 y, hacia adelante, el organismo prevé que el PIB avance 2,3 % en 2026 y 2,6 % en 2027.

El Banco Mundial explica sus pronósticos con una mezcla de pesos y contrapesos. A favor del crecimiento, el organismo menciona el impacto de condiciones de financiamiento más favorables y el soporte que todavía aportan precios altos de metales y alimentos para varios exportadores de la región.

Sin embargo, el reporte advierte que ese impulso se ve atenuado por una ecuación conocida: tensiones comerciales e incertidumbre, además de consumo e inversión apagados en varios países y una realidad fiscal que limita el margen de maniobra para este año y el próximo.

En los países del Caribe, el Banco Mundial proyecta un salto de 5,2 % en 2026 y 6,6 % en 2027, pero empujado por el boom petrolero de Guyana. Sin Guyana, el Caribe crecería alrededor de 2,9 % en 2026 y 3,7 % en 2027, con el turismo como soporte.

En Centroamérica, el crecimiento se mantendría estable (3,6 % en 2026 y 3,7 % en 2027), pero con un ruido de fondo: el organismo anticipa que los flujos de remesas caerán y eso afectaría la actividad.

Hacia delante, el pronóstico del PIB sigue “inclinado a la baja”. Por ejemplo, un resultado más restrictivo en la revisión de los tratados comerciales USMCA (entre Estados Unidos y Canadá) y T-MEC (entre EE. UU. y México), o nuevas barreras comerciales que golpearían especialmente a México y podrían generar efectos de arrastre por cadenas de suministro. Así mismo, una desaceleración global que tumbe precios de materias primas pegaría en exportaciones, ingresos fiscales y cuentas externas.

En la misma línea, de presentarse un fenómeno de La Niña (con impactos climáticos adversos), este elevaría el riesgo de sequías al sur del continente, con consecuencias sobre la agricultura y la actividad rural.

Entre las buenas noticias, el reporte menciona que la adopción de inteligencia artificial podría impulsar inversión digital y productividad, aunque con posibles disrupciones laborales.

El futuro económico de Colombia

Colombia aparece lejos de los extremos. Según el Banco Mundial, la economía colombiana crecería 2,6 % en 2026 y 2,8 % en 2027, después de haber avanzado 2,6 % en 2025. Estas cifras ubican al país en la mitad de la tabla en América Latina.

El ritmo proyectado por el Banco Mundial describe a una economía que, a grandes rasgos, se estabiliza, más que crecer sostenidamente.

Tras un 2023 de crecimiento bajo (0,7 %) y una recuperación parcial en 2024 (1,6 %), Colombia entra en una fase de expansión moderada, consistente con el entorno regional y con un entorno global que tampoco ofrece mucho impulso.

En términos comparativos, el crecimiento colombiano estaría en línea con el promedio de América Latina (de nuevo, 2,3 % para 2026 y 2,6 % para 2027).

Según el Banco Mundial, la economía colombiana continuará apoyada por un consumo resiliente y una recuperación gradual de la inversión privada, en la medida en que la inflación caiga dentro del rango meta (del 3 %, según el Banco de la República) y que el Emisor continué reduciendo sus tasas.

El informe también marca un límite a ese impulso: la incertidumbre de política seguiría nublando el panorama y moderando el crecimiento de la inversión, según el Banco Mundial.

En el frente externo, el Banco Mundial señala que el déficit en cuenta corriente se amplió en 2025 por una fuerte demanda de importaciones, aunque proyecta que luego se estabilice en niveles algo por encima de los previos a la pandemia.

Y en lo fiscal, la lectura del organismo es que el déficit seguiría siendo grande (es decir, el Estado continuaría gastando por encima de lo que recauda), pero ese déficit podría empezar a estrecharse gradualmente si el país logra ejecutar un proceso de “consolidación”.

Un pronóstico, no un consuelo, para 2026

Las perspectivas del Banco Mundial no pasan por la recesión ni por episodios de crisis, pero dejan claro que el mundo se acostumbró a crecer poco y a convivir con la incertidumbre como parte del paisaje.

De ahí la reflexión del economista jefe del Grupo Banco Mundial, Indermit Gill, recogida por EFE: “Con cada año que pasa, la economía global se vuelve menos capaz de generar crecimiento y, aparentemente, más resistente a la incertidumbre política”.

