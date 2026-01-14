Transacciones digitales crecieron 50 % al cierre de 2025: motor para las mipymes

Bogotá, Medellín y Cali lideraron el ritmo, mientras alimentos y bebidas crecieron más del 75 %. Foto: Laurent Delhourme

En el cierre de 2025, las transacciones digitales crecieron cerca de 50 % frente a diciembre del año anterior, según cifras de Bold.

En la radiografía del consumo se evidencia cómo compran y venden millones de pequeños negocios en el país. Durante ese mes, los comercios registraron alrededor de 12 millones de transacciones digitales, que movieron cerca de COP 1,7 billones.

Detrás de ese volumen están, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran más del 91,8 % del tejido empresarial y generan cerca del 80 % del empleo formal, de acuerdo con Confecámaras y el DANE.

“El cierre de 2025 mostró un crecimiento cercano al 50 % (…) en los ingresos procesados a través de pagos digitales de nuestros clientes”, dijo José Vélez, CEO y fundador de Bold. “Es una señal clara de que la tecnología ya es un motor de crecimiento para los pequeños negocios en Colombia”.

Las grandes ciudades siguen marcando el ritmo. Bogotá concentró más de COP 700.000 millones en ventas digitales durante diciembre, un crecimiento del 53 % frente al mismo mes de 2024.

Por su parte, Medellín registró ventas cercanas a COP 170.000 millones, con un aumento del 40 % anual. Y por último, Cali sorprendió con salto del 95 %, hasta superar los COP 96.000 millones, una señal clara de que expansión digital fuere del eje tradicional.

En síntesis, más negocios están cobrando con medios electrónicos y más clientes están pagando así.

La torta, por supuesto, no se repartió de forma pareja en los sectores. Las ventas de alimentos y bebidas, por ejemplo, crecieron más del 75 %.

En cambio, servicios (50 %), turismo (48 %) y belleza (43 %) tuvieron un impulso por las reparaciones, viajes y consumo recurrente.

En ese sentido, se evitaron más filas y el “no hay cambio”, una diferencia entre vender más y el conocido “daré una vuelta y ya vuelvo”.

Mantener el ritmo en 2026 depende de dos factores clave: acceso sencillo de pago digital y financiamiento ágil e inclusivo para que las mipymes puedan crecer, invertir y formalizarse.

