El gasto de los hogares nunca había tenido tanto peso en la economía como hoy

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gasto de los hogares está marcando el rumbo de la economía colombiana. El consumo privado no solo crece más que el Producto Interno Bruto (PIB), sino que alcanzó su mayor importancia en la historia reciente, con los servicios y el entretenimiento como protagonistas, de acuerdo con un reciente informe de BBVA Research.

El peso de la demanda interna

El gasto de los hogares lleva cinco trimestres creciendo más que la economía en su conjunto. En otras palabras, el bolsillo de las familias está empujando con más fuerza que cualquier otro factor dentro del aparato económico nacional.

La inversión, que suele ser la otra gran palanca, no camina al mismo ritmo. Mientras que rubros como la compra de maquinaria mostraron algo de dinamismo, la construcción se frenó, restándole impulso a la inversión.

En contraste, el consumo privado avanzó en todos los frentes.

A grandes rasgos, el estudio de BBVA Research señala que los colombianos gastan más tanto en servicios (desde entretenimiento hasta educación) como en bienes durables (electrodomésticos, vehículos, entre otros). Rubros que hoy crecen por encima de los niveles previos a 2019.

¿Qué está impulsando el gasto?

Según el informe de BBVA Research, detrás del buen momento del consumo hay varios factores que han mejorado el bolsillo de los hogares:

Empleo a un dígito: la tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos (llegó al 8,8 %, la cifra más baja para un mes julio desde 2001, según el DANE) y la cantidad de ocupados sigue creciendo.

Ingresos laborales: aunque la informalidad persiste, los salarios formales aumentan y aportan más recursos a los hogares.

Menos pobreza: la tasa de pobreza continúa cayendo y en las ciudades, donde se concentra el 90 % de los ingresos, el promedio mensual ya supera $1,3 millones. En Bogotá alcanza $2,2 millones.

Remesas récord: en 2024 sumaron US$11.800 millones, equivalentes al 2,8 % del PIB, y hoy representan casi el 4 % del ingreso total de los hogares.

Más crédito y menos morosidad: la cartera de consumo crece de nuevo y la tasa de mora bajó al 2,3 % en julio de 2025.

Mejor confianza: los hogares ven con optimismo la economía gracias a la apreciación del peso frente al dólar y a una inflación más controlada

Cambios en la forma de consumir

El informe de BBVA Research muestra que los colombianos no solo estamos gastando más, sino que también cambiaron los hábitos de los hogares.

Por ejemplo, los servicios han ganado protagonismo en la canasta, tales como los planes de internet hasta las salidas de recreación, mientras que rubros tradicionales como alimentos, vestuario y vivienda redujeron levemente su participación.

Y es que, tras la pandemia, el entretenimiento se consolidó como uno de los motores del consumo.

En particular, los juegos de azar pasaron a ocupar un lugar central y hoy representan más de la mitad del gasto en recreación.

Al mismo tiempo, los bienes durables, como electrodomésticos y vehículos, volvieron a crecer frente a los niveles previos a 2019, lo que refleja una recuperación de la confianza en las decisiones de compra de mayor valor.

Estos cambios indican que el consumo ya no se concentra únicamente en lo básico, sino que se orienta también hacia experiencias, ocio y calidad de vida, con un impacto cada vez mayor en la economía nacional.

El riesgo de depender del consumo

El dinamismo del consumo ha permitido que la economía colombiana siga en marcha, y todo indica que en los próximos meses los hogares mantendrán un rol protagónico.

La combinación de más empleo, mayores ingresos, crédito y flujo constante de remesas crea un entorno favorable para el gasto, según BBVA Research.

Sin embargo, el mismo informe advierte que la fuerza del consumo no está garantizada. Factores como un repunte de la inflación, cambios en las tasas de interés o una desaceleración del mercado laboral podrían frenar el gasto de las familias y, por ende, a la economía.

Además, la inversión aún no despega con la misma fuerza, en particular la construcción, lo que deja a la economía más dependiente del bolsillo de los hogares.

En el largo plazo, la transición demográfica también marcará la pauta. Con menos niños y un aumento progresivo de la población adulta mayor, los patrones de consumo se transformarán, pues habrá menos presión en rubros como vestuario infantil y más demanda en salud, cuidado y servicios para personas mayores.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.