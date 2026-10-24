El Gobierno destina COP 2,7 billones para asegurar la energía frente al Niño

Entre las decisiones que está ejecutando el Gobierno se cuenta un mensaje de urgencia al Congreso para que apruebe el traslado de COP 1,2 billones del Presupuesto de 2026 para “blindar nuestro sistema y evitar el apagón”, de acuerdo con Miller Soto, portavoz de la administración De la Espriella.

Para este punto, los datos oficiales indican que hay una probabilidad de 75 % que El Niño pegue con una intensidad inédita en la historia del país. Así mismo, este fenómeno, que ya se encuentra activo, se extendería hasta marzo de 2027.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

A esto se le suma una inyección de COP 1,5 billones para “sanear la deuda corriente de la empresa Air-e y mejorar la capitalización de Dispac”, indicó Soto a través de un mensaje difundido en las redes sociales de la Presidencia.

Esto en el frente de recursos. Por el lado de medidas en el sistema se cuenta el plan Energía Ya, un paquete de decisiones estructurales. Así como la ampliación de la regasificadora de Cartagena y la flexibilización en la operación técnica de Hidroituango, que pone más de 15 % de la demanda de electricidad en el país.

Le puede interesar

También se cuenta con un esquema de incentivo de ahorro de energía, que supondría descuentos en las facturas para quienes logren reducir sus consumos de electricidad durante la duración de El Niño. “Los usuarios que reduzcan su consumo en más de 10 % frente a su meta individual recibirán un beneficio económico directo en su factura. Por el contrario, quienes incrementen su consumo por encima de ese 10 % verán reflejado un cobro adicional”, indicó Soto.

El impacto de El Niño en la economía

Colombia genera normalmente más del 60% de su electricidad con agua. Hidroeléctricas que dependen de que llueva lo suficiente para mantener los embalses llenos.

El Niño trae menos lluvia. Y menos lluvia significa que las hidroeléctricas generan menos. Cuando eso pasa, el sistema tiene que recurrir al plan B: las plantas térmicas, que queman gas y carbón para producir electricidad. El problema es que generar con combustibles cuesta más que generar con agua.

En un año normal, las térmicas aportan entre el 12% y el 15% de la energía del país. En los últimos meses ya están aportando entre el 30% y el 35%. Y para finales de año podrían llegar al 50%. Eso se traduce en presión sobre su factura.

Los expertos calculan que, en un escenario de El Niño fuerte, el impacto no debería superar el 9% de la factura para la mayoría de los usuarios. Pero hay un riesgo mayor que todos quieren evitar: el apagón.

El sistema eléctrico colombiano lleva 34 años sin apagarse. Pero hoy enfrenta una combinación de factores que lo pone a prueba: embalses bajo presión, plantas térmicas con problemas financieros por deudas no pagadas y una demanda que sigue creciendo al 6% anual mientras la oferta no avanza al mismo ritmo.

El Gobierno ya anunció 1,5 billones de pesos para resolver parte de esa crisis financiera. Y la autoridad regulatoria tiene en pie un programa de ahorro: quien reduzca su consumo recibirá un descuento de hasta el 40% en la factura. Quien aumente, pagará más, como ya se explicó.

La señal es clara: ahorrar energía hoy no es solo un gesto ambiental. Es una forma de proteger su bolsillo y de ayudar a que el sistema no colapse.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.