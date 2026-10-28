El Gobierno insiste en buscar arancel cero para las exportaciones colombianas a EE. UU. 

Esto puso en desventaja a Colombia frente a otras naciones que seguían con el arancel “genérico”…

Inicialmente, el Gobierno buscó reducir el arancel del 12,5 % que Estados Unidos impuso este año a los productos colombianos, como sanción por las importaciones de bienes provenientes de otros países cuya producción incluye trabajo forzoso.

Desde antes de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella había señalado que una de sus prioridades sería buscar una reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos colombianos.

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Esto puso en desventaja a Colombia frente a otras naciones que seguían con el arancel “genérico” establecido por el gobierno de Donald Trump, el cual es del 10 %.

Recientemente, el Gobierno ha adelantado medidas regulatorias para prohibir este tipo de importaciones, precisamente para sentarse con representantes del gobierno estadounidense y solicitar la eliminación de ese gravamen que, en la práctica, significa que, en numerosas categorías, para las empresas estadounidenses resulta más económico importar desde otros países que desde Colombia.

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No obstante, la apuesta del Gobierno es más agresiva, pues aunque hoy la mayoría de los productos que son exportados a Estados Unidos tienen arancel cero (solo el 30 % están gravados con el 12,5 %), la meta no es que el la nación norteamericana baje nuevamente el arancel al 10 %, sino que lo lleve al 0 %.

Recientemente, el presidente le encargó a su ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, agilizar los acercamientos con Estados Unidos para materializar las reducciones arancelarias.

Según lo dicho por el mandatario, no tiene sentido que Colombia pague un arancel del 12,5 % cuando se tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, especialmente en lo concerniente a metales como el acero y el aluminio.

La meta es duplicar las exportaciones

Los datos más recientes sobre exportaciones, divulgados por el DANE, muestran que en agosto las ventas externas de Colombia alcanzaron los USD 4.456 millones, lo que representa un crecimiento del 15,1 % frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, para la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), ese desempeño aún está lejos del potencial del país.

El gremio sostiene que las exportaciones colombianas se mantienen por debajo del promedio per cápita de los países de la región. A su juicio, si Colombia alcanzara ese nivel, las ventas externas deberían superar los USD 100.000 millones anuales.

“¿Por qué no nos ponemos como meta que, al término del gobierno de Abelardo de la Espriella, lleguemos a esos USD 100.000 millones?”, propuso en su momento el para entonces presidente de Analdex, Javier Díaz Molina.

Para ello, argumenta, habría que trabajar en una política industrial que sea capaz de producir más bienes agrícolas, agroindustriales y manufactureros. La regla es clara: se debe producir más para vender más.

Pero eso no sería lo único, desde Analdex se habla de la necesidad que tiene Colombia de diversificar su oferta exportadora, puesto que cerca del 70 % de sus ventas externas se concentran en minería y agricultura.

El tercer paso que debería darse para avanzar hacia esa meta de los USD 100.000 millones, es potenciar a las empresas con capacidad exportadora. “Colombia tiene 9.000 empresas registradas como exportadoras, pero tan solo 411 hacen el 91 % de las exportaciones. Son muy poquitas empresas. Tenemos que hacer que exportar sea rentable”, detalla Díaz.

Parte importante de lo anterior se explica porque para el productor colombiano es más rentable vender en el mercado local que exportar ya que, de hacerlo, tendría que enfrentarse a considerables costos en materia logística.

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“Tenemos un costo logístico del 15,5 %, que es superior al que tienen otros países. La OCDE, en promedio, tiene un 8 %; estamos doblados. Entonces, necesitamos trabajar en transporte, almacenamiento, transporte multimodal, tren, río Magdalena. Necesitamos una aduana moderna y una coordinación entre las 21 entidades del Gobierno que participan de una operación de comercio exterior”, enfatizó.

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