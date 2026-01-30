El iPhone salva el trimestre de Apple: las cifras detrás del récord

Una persona sostiene un iPhone 17 durante el lanzamiento de los nuevos modelos de Apple, en septiembre de 2025. Foto: EFE - Angel Colmenares

Apple reportó ventas trimestrales récord y presentó un pronóstico mejor de lo esperado para el período actual, impulsado por la fuerte demanda del iPhone, aunque advirtió que el aumento en los costos de componentes comenzará a presionar sus márgenes.

La compañía anticipó que sus ingresos crecerán entre 13 % y 16 % en el segundo trimestre fiscal, que se extiende hasta marzo, por encima del 10 % que proyectaba Wall Street. El anuncio se dio el pasado jueves durante una conferencia telefónica con analistas.

Trimestre histórico para el iPhone

Los ingresos del trimestre finalizado el 27 de diciembre crecieron 16 %, hasta USD 143.800 millones, superando ampliamente las estimaciones de Wall Street, que apuntaban a USD 138.400 millones. La propia Apple había proyectado un aumento de entre 10 % y 12 %.

El iPhone fue el principal motor de los resultados. Las ventas del dispositivo crecieron 23 % frente al año anterior y totalizaron USD 85.300 millones, muy por encima de la estimación de USD 78.300 millones.

Según Cook, el iPhone tuvo “su mejor trimestre histórico”, con récords de ventas en todos los segmentos geográficos.

China fue otro de los focos positivos. Apple reportó ingresos por USD 25.500 millones en ese mercado, un aumento interanual de 38 %, superando la proyección de Wall Street de USD 21.800 millones.

Los servicios también aportaron al crecimiento, con ingresos por USD 30.000 millones en el trimestre, un avance de 14 % interanual y en línea con las estimaciones.

Puntos débiles y presión de costos

No todos los negocios mostraron el mismo desempeño. Los ingresos de Mac cayeron 6,7 %, hasta USD 8.390 millones, por debajo de las expectativas del mercado.

El iPad, en contraste, registró ventas por USD 8.600 millones, un aumento de 6,3 % interanual. La división de Wearables, Hogar y Accesorios continuó mostrando debilidad, con una caída de 2,2 %, hasta USD 11.500 millones.

Apple también enfrenta dudas sobre su estrategia de inteligencia artificial, que será reestructurada este año tras tropiezos recientes. A esto se suma el impacto de los aranceles, que, según la compañía, generaron un efecto adverso de USD 1.400 millones en el trimestre navideño.

En los últimos meses, Apple recuperó su posición como el mayor vendedor mundial de smartphones, al superar a Samsung Electronics Co.. No obstante, mantener ese liderazgo dependerá de decisiones clave en precios y en el desarrollo de nuevos dispositivos, especialmente en wearables y en el esperado iPhone plegable, señaló el analista Jacob Bourne de Emarketer.

Las ganancias por acción subieron a USD 2,84 en el primer trimestre fiscal, superando la estimación promedio de USD 2,68.

