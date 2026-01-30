GeoPark será la petrolera privada más grande del país: compró activos de Frontera Energy

Felipe Bayón, CEO de GeoPark y expresidente de Ecopetrol. Foto: GeoPark

GeoPark Limited anunció este viernes la compra de los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy en Colombia, una operación con la que duplicará su producción y reservas y ampliará de forma significativa su escala en el país.

La transacción contempla un pago en efectivo de USD 375 millones, más un monto adicional de USD 25 millones sujeto a hitos de desarrollo, y se limita exclusivamente a los activos de exploración y producción en Colombia.

El acuerdo no incluye el holding canadiense de Frontera Energy, sus activos de infraestructura ni sus intereses exploratorios en Guyana, informaron las partes a través de un comunicado.

Con la operación, GeoPark sumará 17 bloques de exploración y producción en Colombia, principalmente en los Llanos y el Valle Inferior del Magdalena.

En los Llanos, la operación incluye campos como Quifa, así como los bloques CPE-6, Guatiquía y Cubiro, que se integran al corazón operativo de la compañía en esa región; en el valle inferior del Magdalena, los activos incorporan exposición a crudo liviano y gas natural, con el bloque VIM-1 y El Difícil como algunos de los principales, lo que amplía la diversificación del portafolio y la participación en gas.

GeoPark se convierte en la petrolera privada más grande en Colombia

la producción del portafolio combinado superaría los 90.000 barriles equivalentes de petróleo por día hacia 2028.

En términos de reservas, la operación incorpora de forma inmediata cerca de 99 millones de barriles equivalentes de petróleo en reservas probadas y alrededor de 147 millones en reservas probadas más probables. Con esta incorporación, las reservas consolidadas de GeoPark se incrementan en más del doble.

Así mismo, el EBITDA del grupo alcanzaría cerca de USD 950 millones hacia 2028.

“Nos complace haber alcanzado un acuerdo que incorpora los activos colombianos de Frontera a nuestro portafolio, posicionando a GeoPark como el mayor operador privado en Colombia y creando una plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable más prolongada y mayor solidez del flujo de caja, mientras seguimos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta (Argentina)”, señaló Felipe Bayón, CEO de GeoPark.

