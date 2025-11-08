El narcotráfico consume al menos el 4 % de la gasolina en Colombia: Contraloría

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, expresó recientemente su preocupación por el acceso al combustible que tienen las estructuras criminales para ejecutar sus operaciones.

Según estimaciones de la Contraloría, el narcotráfico consume entre el 4 % y el 12 % de la gasolina que se distribuye en el mercado nacional. Esta cifra, señala, hace que se enciendan varias alarmas.

La primera son los miles de millones de pesos que se pierden en impuestos, debido a que las estructuras criminales acceden de forma ilegal al combustible, ya sea a través del contrabando o del robo de hidrocarburos.

La segunda radica en que, ante el alto nivel de consumo, el país se ve obligado a importar más gasolina para cubrir la demanda interna, lo que a su vez impacta los precios. Según cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), el 39 % de la gasolina que se consume en Colombia es importada.

Estos datos fueron dados en el marco del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (organizado por COMCE y Fendipetroleo). En este también participó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se sumó a la conversación sobre el narcotráfico.

Para el jefe de la cartera, se requiere que los distribuidores de combustible trabajen de la mano con el Estado y denuncien toda actividad irregular.

“Hagamos una alianza para combatir el narcotráfico. Ellos se alimentan del combustible que circula por las estaciones de servicio. Quiero invitarlos a avanzar en la legalidad”, señaló Palma.

¿Cómo se calcula el consumo de combustible del narcotráfico?

Según lo explicado por la Contraloría, estos hallazgos se logran mediante la realización de estudios sectoriales macro.

En estos se analiza el número de estaciones distribuidoras de combustibles, así como el mapa de densidad de estas a los largo y ancho de todo el país.

Los resultados han mostrado que en las zonas donde operan estas organizaciones criminales se registran niveles de consumo de gasolina muy superiores al promedio esperado, si se comparan con el tamaño de la población local.

La Contraloría también hizo un llamado a denunciar este tipo de actividades sospechosas para así contribuir en la lucha contra el narcotráfico.

