El negocio del corrientazo a domicilio crece en Colombia

Las cifras de Rappi detallan que, en lo que va del año, los pedidos corrientazos y almuerzos ejecutivos han crecido un 160 %, con más de 660.000 órdenes en promedio al mes. Estas cifras han sido posibles gracias a los cerca de 2.500 restaurantes que los ofrecen en sus menús, de los cuales, unos 800 los venden en versiones de menos de COP 19.900.

El tradicional “corrientazo” también se ha sumado a la era digital. Plataformas como Rappi reportan un aumento en los pedidos de esta opción de almuerzo a través de aplicaciones.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Por ciudades, Villavicencio se consolida como el territorio con más impulso en pedir corrientazos por aplicación, allí el crecimiento anual ha sido del 533 %. Le siguen Ibagué (414 %), Santa Marta (346 %), seguidas por Cartagena (+306 %), Bogotá (+239 %), Valledupar (+238 %) y Barranquilla (+228 %).

La franja pico de los corrientazos, en la que se vende el 84 % de los almuerzos, se da entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La demanda más alta es al medio día. En esa franja, 5 de cada 100 pedidos de restaurantes incluyen un corrientazo.

Le puede interesar

A nivel nacional, el viernes es el día que más se piden corrientazos a través de plataformas digitales, con un promedio de 22.000 pedidos.

Según los datos de Rappi, el corrientazo sigue siendo, ante todo, un plato de proteína con sazón de casa. El “menú del día” que ofrecen los restaurantes encabeza las preferencias, y detrás vienen las carnes de toda la vida. Pocas cosas dicen tanto de cómo almuerza Colombia como los platos y restaurantes a los que siempre vuelven los usuarios. Hay cinco platos que se han convertido en los favoritos de los usuarios de Rappi para almorzar.

Así almuerzan los colombianos

El menú del día, o almuerzo ejecutivo, es la categoría más grande en esta materia, con una participación del 27 %. Este se caracteriza por cambiar cada día y el cliente pide muchas veces sin saber exactamente qué le van a servir.

El 25 % pide carne carne asada, desmechada, sobrebarriga y bistec; el pollo tiene una participación del 16 %, casi siempre en pechuga, y es la opción que lidera en los platos de menos de $20.000 en Bogotá; el cerdo representa otro 16 %, en chuleta y chicharrón. Finalmente, la bandeja paisa, por sí sola, goza de un 6,5 %.

“En Bogotá el plato más vendido es el Almuerzo 3 Presas de KFC, un restaurante que tiene buena parte de su oferta disponible en minutos a través de Turbo, pero detrás aparece la comida casera: el Casero Completo de Carbón & Xilvestre y el Menú del Día 1 de otros restaurantes lideran la lista de los favoritos para pedir a las 12 del mediodía”, detalla Rappi.

En Medellín, el consumo tiende más hacia los restaurantes de cocina casera. El Ejecutivo del Día lidera con cerca de 18.000 pedidos en lo que va corrido del año. Aquí la bandeja paisa y el sancocho son los protagonistas a domicilio. Restaurantes como Donde Juancho y Sabor y Sazón Donde Gloria, La Sopería y Las Abuelas son de los favoritos para pedir por los paisas a través de Rappi, donde los usuarios concentran los pedidos de corrientazos los domingos y los martes de cada semana.

“Queremos que el país siga almorzando con la misma sazón de siempre, al mejor precio y sin complicaciones”. explicó Matías Laks, Country Manager de Rappi para Colombia.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.