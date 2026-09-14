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El Niño más fuerte en años pone contra las cuerdas al campo y a miles de productores

Productores del Tolima luchan por mantener vivas sus plantas y animales, mientras el fenómeno climatológico toma fuerza e intensidad en el país. Los ganaderos ya anuncian millonarias pérdidas.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
14 de septiembre de 2026 – 01:00 p. m.
AME1788. TOLIMA (COLOMBIA), 24/08/2026.- Fotografía del 23 de agosto de 2026 cedida por la Presidencia de Colombia que muestra a soldados extinguiendo un incendio en Tolima (Colombia). Las autoridades colombianas advirtieron que algunos de los incendios forestales que afectan al país y ya han consumido más de 20.000 hectáreas son provocados deliberadamente, en una situación de sequía por el fenómeno de El Niño que aumenta el riesgo de propagación de las llamas. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Soldados extinguiendo un incendio en Tolima (Colombia). Imagen de referencia.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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“Tuvimos un incendio muy áspero desde el día del terremoto, el 10 de agosto. Fueron 10 días seguidos apagando candela porque lo apagábamos y se volvía a prender. Se consumieron bosques, cultivos y pastos. No dejamos que se metiera a la vivienda y al cultivo de pancoger. Afortunadamente, tuvimos buena ayuda, entre 300 y 400 personas apagando el fuego”, relata Jhon Ider Gamboa, productor de la vereda Calabozo del municipio de Ortega, Tolima. 

Gamboa reconoce que no estaban preparados para enfrentar una situación de ese tamaño. Pero lo que más le…

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
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