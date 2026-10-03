El Niño: Superservicios refuerza vigilancia al servicio de energía eléctrica

Según lo explicado por la entidad, esta permitirá identificar tempranamente los riesgos de una eventual afectación en la prestación del servicio. También la adopción de medidas preventivas y correctivas que fueren necesarios con base en la evolución del fenómeno.

De cara a los impactos que pudiera generar el fenómeno de El Niño, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicio) informó que está desarrollando una estrategia de inspección, vigilancia y control para el sector de la energía eléctrica.

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Los cuatro frentes de trabajo

El plan de la entidad se basa en cuatro pilares. El primero de estos consiste en seguir la relación entre generación de energía y demanda.

“Del lado de la generación, la entidad adelantará un plan de visitas a plantas hidráulicas y térmicas y del lado de la demanda, vigilará la aplicación de las medidas regulatorias adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)”, explicó la superintendencia.

El segundo aborda los estados financieros de las empresas que son vigiladas.

“El propósito es generar alertas tempranas sobre situaciones que puedan comprometer su operación”, detalló.

El tercero se enfoca en seguir el adecuado estado de la infraestructura.

“La entidad monitoreará el estado de los activos de los Sistemas de Distribución Local – SDL y hará el respectivo seguimiento”, añadió.

Por último, el cuarto frente validará y verificará la actualización y preparación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres por parte de los diferentes agentes.

“De manera complementaria, en las Zonas No Interconectadas (ZNI) la Superservicios recopila información sobre la logística de suministro de combustible en cada región. El compromiso es con la protección de los derechos de los usuarios y con la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica”, concluyó.

Cada una de estas acciones se adelantarán de manera articulada con el Ministerio de Minas y Energía, la CREG, el operador del mercado de energía XM y la Unidad de Planeación Minero Energética.

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