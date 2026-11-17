Aunque el sector privado genera el grueso del empleo en Colombia, problemas como la informalidad siguen siendo desafiantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El sector privado tiene un peso protagónico en la economía colombiana. Según la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras), genera el 78 % del empleo formal del país y aporta cerca del 72 % del PIB nacional.

Para la confederación, proteger las empresas “es la mejor inversión que una sociedad puede hacer para crear progreso, equidad y avanzar hacia el futuro”.

Al revisar las cifras por sectores, el comercio se destaca como la actividad con mayor participación en la creación de empresas en Colombia.

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La medición más reciente registra un incremento del 3,3 % en el número de unidades productivas. Su protagonismo también se refleja en la generación de empleo: cerca del 40 % de las nuevas empresas que crean puestos de trabajo pertenecen al subsector del comercio. Le siguen alojamiento y servicios de comida, con el 17 %; industrias manufactureras, con el 10 %; y actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 6 %.

No obstante, en un contexto marcado por las presiones fiscales que enfrenta el país, una tasa de informalidad laboral superior al 50 % y los desafíos que trae consigo el avance de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, cabe preguntarse cuál será el papel del tejido empresarial colombiano en la construcción de país durante los próximos años.

Este será uno de los temas centrales del Foro Pensando en Colombia, organizado por Foros El Espectador y Caracol Televisión, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, a las 8:30 a. m., en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada (carrera 11 #101-80).



El encuentro reunirá a destacadas voces del sector empresarial, entre ellas Carlos Andrés Suárez, location manager Colombia de McKinsey & Company; Juan Carlos Vargas, presidente de Ramo; Sergio Lizarazo, vicepresidente de Banca Empresas e Instituciones de BBVA Colombia; y Jorge Andrés Tabares, vicepresidente del Grupo Energía Bogotá.



La entrada es gratuita y los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace.

Para Rottor, motor de innovación, una parte importante de las apuestas empresariales debería orientarse a construir una “sociedad 5.0”, es decir, un modelo en el que la tecnología y el crecimiento económico se traduzcan en mejores condiciones de vida y bienestar para las personas.

En este escenario, resulta clave proteger el papel de los trabajadores en las actividades productivas, pues las nuevas formas de producción, cada vez más apoyadas en la automatización, también plantean riesgos para el empleo humano al sustituir algunas labores que antes realizaban las personas.

“La creatividad humana es la gestora, el motor para tomar todas esas tecnologías habilitadoras y tratar de resolver cómo no competir con la máquina ni que la máquina me reemplace”, señala Jaime Restrepo, director ejecutivo de Rottor.

Para él, este futuro implica una colaboración entre personas y máquinas, en la que los profesionales deberán ser capacitados en nuevos conocimientos y habilidades.

Más allá de los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, persisten problemas estructurales que también deben estar en la agenda de las empresas que piensan en el futuro de Colombia. Uno de ellos es la brecha de género. Según el análisis “Trabajar en igualdad: la realidad de las mujeres en Colombia y las rutas para mejorarla”, la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es 23,6 puntos porcentuales inferior a la de los hombres, enfrentan una tasa de desempleo 4,6 puntos porcentuales más alta, dedican seis horas semanales menos al trabajo remunerado, reciben cerca de COP 320.000 menos de ingresos mensuales y ocupan apenas el 22 % de los cargos de alta dirección.

“Estas diferencias se profundizan entre las mujeres con hijos, de menores ingresos, rurales y con menor nivel educativo. Buena parte de la brecha de ingresos no obedece a un menor salario por hora, sino a que las mujeres disponen de menos horas para el trabajo remunerado, una restricción de tiempo impuesta por el cuidado”, señala el análisis.

Otro desafío estructural es la informalidad laboral. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en septiembre esta tasa se ubicó en 54,2 %. Aunque es el nivel más bajo registrado para ese mes en los últimos seis años, la cifra refleja una realidad persistente: en Colombia, más de la mitad de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad, lo que implica que no cuenta con las garantías de seguridad social asociadas a la formalidad laboral, como la cotización a salud, pensión y riesgos laborales.

Parte importante de esto se explica por la informalidad que aún permea el tejido empresarial colombiano. Según el DANE, en 2025 la tasa de incidencia de informalidad empresarial multidimensional fue del 87,5 % entre los micronegocios de las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, especialmente en actividades como la minería, el transporte, la construcción y las actividades artísticas.

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En suma, aunque las empresas desempeñan un papel protagónico en el desarrollo de Colombia, todavía enfrentan diversos desafíos para potenciar sus aportes a la sociedad. Por eso, pensar en cómo construir país desde la actividad empresarial implica ir más allá de los resultados económicos y adoptar un enfoque humano, que contribuya a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas.

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