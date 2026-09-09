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El precio del petróleo alcanza los 100 dólares por la escalada en Oriente Medio

La cotización del barril Brent reaviva temores inflacionarios en Estados Unidos y lleva a Wall Street inicie las operaciones del día en rojo.

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Agencia AFP
09 de septiembre de 2026 – 10:05 a. m.
Petróleo barril crudo precios
Los precios del petróleo subieron. Imagen de referencia.
Foto: Pixabay

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El precio del barril de Brent del mar del Norte alcanzó este miércoles los 100 dólares, por primera vez desde finales de julio, ante el agravamiento de las hostilidades en el Oriente Medio.

El Brent para entrega en noviembre alcanzó brevemente los 100,19 dólares. Poco después, hacia las 07H45 GMT, retrocedió ligeramente y luego subía un 1,94 %, a 99,82 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, subía 1,46 % a 94,39 dólares.

«El umbral de los 100 dólares es un nivel psicológico que tiene su peso en los mercados», apuntó Kathleen Brooks, analista de XTB.

Una vez superado ese nivel, «muchos bancos centrales no tendrán más opciones que subir sus tipos de interés» para controlar la inflación, añade.

Lo cual podría «encarecer los costes [de financiación] para las empresas y los particulares», con el consiguiente impacto en la actividad económica, se demostró.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen iraní, dijeron este miércoles que atacaron una base militar estadounidense en Jordania.

Igualmente atacaron unos 20 buques en el Golfo, en represalia por operaciones previas de Washington que destruyeron cinco petroleros iraníes en la zona.

Como respuesta a la cotización del energético, la Bolsa de Nueva York abrió en rojo el miércoles debido a los temores inflacionistas que genera el repunte.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,41 %, el índice Nasdaq perdía un 0,36 % y el índice ampliado S&P 500 retrocedía un 0,17 %.

Los temores sobre la inflación en Estados Unidos

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,7 % interanual en julio, una cifra alta que iguala a la de junio, según el último índice PCE publicado por el Departamento de Comercio.

La inflación se vio impulsada en julio por los elevados precios de la energía provocados por la guerra en Irán.

Por eso lo que ocurra con los precios del petróleo son tan importantes para la economía estadounidense y su inflación.

De hecho, el índice de precios PCE es el método preferido de medición de la inflación del banco central estadounidense, que pretende mantenerlo en un objetivo a largo plazo del 2 %.

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La Reserva Federal no ha alcanzado ese objetivo desde hace más de cinco años, por lo que la decisión que pueda llegar a tomar el Banco Central es determinante para el futuro de las tasas de interés en el país.

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Por Agencia AFP

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