El precio del petróleo se desplomó: estas son las razones

Este martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte (referencia para Colombia) para entrega en mayo cayó 11,28 %, hasta los USD 87,80. Mientras que su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, perdió un 11,94 %, hasta los USD 83,45.

El contraste es fuerte respecto al lunes, cuando los precios rozaron los 120 dólares el barril en los mercados asiáticos, con subidas de más del 30 %.

La desescalada de los precios del crudo comenzó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara el lunes que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto.

“Creo que pronto, muy pronto”, declaró en rueda de prensa en su club de glof de Doral (Florida) a preguntas de cuándo terminarían los ataques que lleva adelante con Israel contra la república islámica.

La tendencia se mantuvo durante las operaciones del martes y se consolidó con fuerza después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmara en X que la Marina de su país había escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, poco después Wright borró la publicación y el gobierno estadounidense tuvo que rectificar y aclarar que su Marina no escolta ningún petrolero en el estrecho de Ormuz.

En paralelo, otra noticia que ayudó a la caída de los precios fue el anuncio de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) convocó una “reunión extraordinaria” de sus miembros para evaluar si deciden recurrir a las reservas estratégicas.

“El renovado optimismo tras la caída de los precios del petróleo contribuyó a la recuperación de los índices bursátiles mundiales, sobre todo en Asia y Europa”, explicó el analista Axel Rudolph, de la plataforma de negociación IG.

Los precios del petróleo se dispararon por los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo en respuesta a bombarderos estadounidenses e israelíes que mataron a su líder supremo Alí Jamenei, sustituido por su hijo.

Por su parte, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 16,51 %. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó a alrededor de 16,51 euros, tras haber subido considerablemente el lunes hasta una cota que no alcanzaba desde enero de 2023.

“Mercado inestable”

En Europa, las bolsas cerraron con alzas marcadas: Londres subió 1,59 %, París ganó 1,79 %, Fráncfort 2,39 %, Milán 2,67 % y Madrid 3,05 %.

En Asia, Seúl ganó al cierre un 5,4 % y Tokio un 2,9 %. Hong Kong avanzó un 2,2 % y Shanghái 0,7 %.

Wall Street también pasó gran parte de la sesión en territorio positivo, pero perdió terreno después de que el secretario de energía borrara su publicación en redes. La Bolsa de Nueva York cerró finalmente con resultados dispares, aún con cautela.

El Dow Jones (-0,07 %) y el índice Nasdaq (+0,01 %) se mantuvieron cerca del equilibrio. El índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,21 %.

El presidente estadounidense también afirmó que suspendería temporalmente algunas sanciones relacionadas con el petróleo y dijo haber hablado con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Los inversores están atentos a lo que sucede en el estrecho de Ormuz, por el que suele transitar el 20 % del crudo mundial desde el golfo hacia los mercados internacionales.

“El factor más importante para los mercados será si el suministro de energía de la región se reanuda con normalidad”, afirmó el analista de Forex.com Fawad Razaqzada.

