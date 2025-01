El procesamiento de cacao, en su punto más bajo desde 2020: ¿a qué se debe?

Los fabricantes de chocolate se enfrentan a la costosa tarea de reconstituir las existencias a niveles costosos. Foto: Gobernación de Nariño

La molturación de cacao en Europa y Asia cayó en los tres últimos meses de 2024, la señal más fuerte hasta ahora de que los fabricantes de chocolate están luchando con precios récord y bajos inventarios.

Las cifras publicadas el jueves mostraron que el procesamiento del grano cayó 5,4 % en Europa y 0,5 % en Asia respecto al año anterior. Las moliendas del cuarto trimestre en ambas regiones fueron las más bajas desde 2020, cuando los cierres de Covid-19 y las perturbaciones comerciales afectaron al negocio del chocolate.

El descenso en ambas regiones “sugiere que la demanda no es tan grande”, dijo Steve Wateridge, jefe de investigación de TRS by Expana. “Pero con los precios donde están, no debería ser una sorpresa”.

Los futuros del cacao en Nueva York cayeron hasta 3,4 % el jueves, mientras que el contrato más activo en Londres se hundió hasta 2,8 %.

Pero ¿qué está pasando con el chocolate?

Los precios casi se triplicaron el año pasado, convirtiendo al cacao en la materia prima de mayor rendimiento, ya que la continua escasez de suministro en Costa de Marfil y Ghana, los principales productores del mundo, provocó el mayor déficit de suministro de la historia.

En diciembre, el precio del cacao subió hasta los US$11.114 por tonelada en Nueva York, logrando una séptima semana consecutiva de ganancias.

En términos generales, las perspectivas de producción se han debilitado por el tiempo seco, que podría afectar la cosecha intermedia de abril. Además, las inoportunas lluvias de principios de otoño hicieron que los precios empezaran a subir en noviembre.

Esto obligó a los chocolateros a utilizar menos cacao en sus productos, a la vez que recurrían a las reservas para satisfacer la fuerte demanda de este dulce.

Cacao de Colombia en cifras

Según la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), la producción de cacao en Colombia alcanzó su punto máximo en 2021 con 69.040 toneladas.

Aunque ha disminuido desde entonces, en 2023 se mantuvo en niveles prepandemia con 59.831 toneladas, similares a las 59.740 toneladas de 2019.

Año Producción de cacao (toneladas) 2023 59.831 2022 62.158 2021 69.040 2020 63.416 2019 59.740 2018 56.867 2017 60.535

Las exportaciones colombianas de cacao y sus derivados crecieron de manera significativa en los primeros nueve meses de 2024, alcanzando un total de US$195,3 millones, un aumento de 103,7% frente al mismo periodo del año anterior.

Esto confirma el auge de un sector que no solo exporta cacao en grano, sino productos derivados como chocolates, polvo de cacao y grasa de cacao.

Los principales destinos de estas exportaciones incluyen Estados Unidos, México, Ecuador, Costa Rica y Venezuela, lo que subraya la diversificación de los mercados colombianos.

Antioquia lideró las exportaciones con US$64,6 millones, mientras que Bogotá y Santander destacaron con aumentos significativos del 70,3% y 896,7%, respectivamente. En particular, Santander se posicionó como un referente en cacao en grano, con 75,4% de sus ventas dirigidas a México.

¿Qué vendrá para el cacao?

Los últimos datos muestran que las moliendas de todo el año en Europa, el principal mercado consumidor mundial, cayeron por segundo año consecutivo.

La molienda acumulada en Asia para 2024 experimentó un ligero aumento. Los datos de América del Norte, publicados el jueves tras el cierre de los mercados, mostraron una caída interanual de 1,2 % en la molturación. Aunque los datos sobre la llamada molturación -donde el cacao se convierte en manteca y polvo que termina en todo, desde barras de caramelo hasta helado- han servido durante mucho tiempo como indicador de la demanda, la escasez de suministros está haciendo que el vínculo sea más tenue.

Aun así, los mercados han seguido de cerca las cifras en previsión de una caída más pronunciada, ya que los fabricantes de chocolate se enfrentan a la costosa tarea de reconstituir las existencias a niveles costosos.

