Crudo venezolano vuelve a China en medio de crisis en el mercado por la guerra en Irán

Una empresa respaldada por el magnate energético estadounidense Harry Sargeant III ha comenzado a exportar crudo venezolano a Asia ante la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos, mientras los precios del petróleo se disparan a cerca de US$100 por barril por la crisis en Medio Oriente.

North American Blue Energy Partners Inc. está cargando casi un millón de barriles de crudo venezolano para entrega en China, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg. El cargamento podría ser la primera entrega de petróleo venezolano al país asiático desde que EE. UU. asumió el control de las ventas de petróleo a principios de este año.

North American Blue Energy y un representante de Sargeant, quien posee una participación minoritaria en la compañía, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La administración Trump está tomando medidas para aliviar las sanciones contra Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero. El mes pasado, EE.UU. abrió la puerta para que algunos traders y refinerías compren petróleo directamente a la estatal Petróleos de Venezuela SA. El privilegio de adquirir suministros estaba restringido a Vitol Group y Trafigura Group, las comercializadoras de materias primas designadas por EE. UU. para ayudar a vender hasta 50 millones de barriles de crudo.

El espeso crudo venezolano puede ayudar a reemplazar parte de la gran producción de Irak que se ha visto afectada desde el inicio de la guerra con Irán. El conflicto, que ha alterado los flujos globales, podría ofrecer una salida para los millones de barriles de petróleo venezolano actualmente almacenados en tanques en el Caribe.

El petróleo de North American Blue Energy se está cargando actualmente en el buque tanque Skage, según se desprende del documento. Se espera que transporte 950.000 barriles de crudo Merey 16, uno de los principales grados de Venezuela, con destino al puerto de Qingdao, en China.

