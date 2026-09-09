Esta semana se presentó el estudio “De la informalidad laboral a los caminos hacia la formalidad”, elaborado por Aliadas – Alianza de Asociaciones y Gremios presidida por María Claudia Lacouture con el apoyo de la Universidad del Rosario y con la participación del Ministerio del Trabajo.

Aunque el desempleo ha caído de manera sólida en el país, hasta el 8,1 % en julio, uno de los mayores retos del mercado laboral en Colombia es la informalidad, que afecta al 54,5 % de los trabajadores del país y llega al 83,2 % en las zonas rurales.

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El reto de la informalidad laboral: afecta a más de la mitad de los trabajadores

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, anunció la conformación de una mesa con el sector productivo para analizar las 30 alternativas planteadas y avanzar en mecanismos que favorezcan el tránsito hacia empleos con seguridad social y protección.

El documento revela que el 75 % de quienes ingresan a la informalidad permanecen en ella y señala que, para una microempresa, formalizarse puede representar un costo hasta 45 % superior frente a operar sin registro.

Entre las alternativas están mecanismos de cotización proporcional, esquemas simplificados y herramientas digitales dirigidas a disminuir barreras y facilitar el acceso de más trabajadores al sistema de protección social.

“Las cifras nos muestran la dimensión del desafío y nos convocan a trabajar unidos. Desde el Ministerio del Trabajo tenemos la responsabilidad de promover la formalización y construir puentes entre trabajadores, empresarios y Estado. Recibimos el informe como un aporte valioso para el diálogo y analizaremos cuáles pueden traducirse en acciones viables que amplíen la protección social y generen mejores oportunidades para los colombianos”, afirmó la ministra del Trabajo.

El tamaño de la informalidad

Aunque según cifras del DANE, dicha tasa ha mejorado en los últimos cuatro años (pasó de abarcar el 58 % en 2022 al 55,7 % en 2025), la mayoría de los trabajadores de recursos económicos bajos son trabajadores “por cuenta propia”.

¿Qué quiere decir esto? Son independientes, trabajan en empresas muy pequeñas o unipersonales y con sus empleos cumplen con el día a día que necesitan. Este tipo de sustento no les permite ahorrar ni tener colchones financieros, en caso de enfrentar una emergencia.

Las y los trabajadores “cuenta propia” representan tres de cada cuatro ocupaciones en el 20 % de las personas con menores ingresos.

Sobre las informalidades, Cristina Fernández, profesora de economía de la Universidad del Rosario, propone que hay diferentes razones que llevan a una o un trabajador a considerarse “informal” ante el mercado laboral.

Hay un grupo de personas que no puede ser formal porque no alcanzan a tener la productividad para pagar los costos laborales. Esta es una informalidad de exclusión. Más o menos el 36 % de personas que trabajan como independientes, dicen que son independientes porque no encuentran trabajo. Se autoexcluyen del mercado laboral, de acuerdo con Fernández.

Pero también para ella existe la informalidad voluntaria “si uno gana menos del salario mínimo le queda dificilísimo ser formal y si uno gana menos de 2.5 salarios mínimos le sale muy costoso ser formal. Es una legislación laboral que impulsa a trabajar tiempos completos y la gente no necesariamente quiere trabajar tiempos completos. ¿Por qué?, por la economía del cuidado”.

Estar de regreso en casa en los horarios donde las niñas y niños regresan de los jardines o escuelas es muchas veces la razón por la cual un trabajo de nueve de la mañana a seis de la tarde no es una opción. Esto sin contar los tiempos de transporte que puede costar llegar y salir del trabajo.

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