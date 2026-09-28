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El riesgo de El Niño para el campo: ¿cuál es el papel del crédito y seguro agropecuario?

Sequías, incendios y altos costos ponen a prueba al campo colombiano, mientras persisten barreras para acceder al financiamiento y a la protección que ofrecen los mecanismos financieros.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
28 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
La sequía pone en riesgo la producción de alimentos en Colombia.
La sequía pone en riesgo la producción de alimentos en Colombia.
Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega

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Al sol y al agua, con sequías, incendios o inundaciones: así se produce la comida en Colombia. Los riesgos son muchos cuando se habla de una actividad que depende de seres vivos y cuya vida sostiene la de los productores y campesinos que, a su vez, alimentan a las ciudades y centros poblados.

Ante la incertidumbre de las actividades agropecuarias hay más alternativas que esperar que el fenómeno de El Niño cese o que el clima mejore. Una forma de mitigar los riesgos, que cobra más relevancia en este contexto, son los instrumentos financieros….

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
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