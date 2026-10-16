El análisis, que parte de cerca de 3.000 encuestas digitales y 150 entrevistas en profundidad hechas en cinco países de Hispanoamérica (en Colombia participaron 527 personas), encontró que el 41 % de los profesionales en el país tiene serias dificultades para concentrarse en la oficina debido al ruido.

Un reciente estudio de WeWork y la firma Michael Page identificó los principales desafíos que enfrentan los trabajadores en los espacios de oficina.

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El ruido en la oficina dificulta la concentración del 41 % de los trabajadores en Colombia

La falta de escritorios y sillas cuando todos llegan el mismo día es la segunda inconformidad más reportada por los trabajadores (39 %). Le siguen otras como falta de parqueaderos (34 %) y la escasez de áreas comunes como comedores o baños (32 %).

Para la mayoría, el factor que más pesa (incluso por sobre el ruido) es la falta de beneficios que compensen el regreso a la presencialidad frente a las ventajas del modelo híbrido.

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El análisis también encontró que, en el marco de migración hacia el trabajo híbrido tras la pandemia, muchas compañías han optado por mudar sus oficinas. Se estima que, en los últimos tres años, el 27 % de los empleados en Colombia vivió una mudanza corporativa.

Según lo que reporta WeWork, entre quienes pasaron a oficinas más pequeñas, el 49% notó que el ruido aumentó. Se esperaría lo contrario en las instalaciones más amplias, pero allí el 43% también se quejó del ruido. Quienes se quedaron en el mismo lugar lo perciben igual. El 59% de ese grupo vio cambios físicos en su oficina, y el cambio negativo que más señalaron fue el aumento del ruido en las zonas de trabajo (33%).

“Durante mucho tiempo las oficinas se diseñaron pensando en cuántas personas caben, y hoy estamos viendo el resultado de esa lógica”, dijo Claudio Hidalgo, presidente regional de WeWork para Latinoamérica. “Si alguien pasa una hora en el tráfico para llegar y después no puede terminar un informe porque tiene una videollamada al lado, es normal que se pregunte para qué vino. Las empresas que piden más días de presencialidad tienen que ofrecer a cambio un lugar donde la gente pueda pensar con calma, y eso depende mucho más de cómo se distribuye el espacio que de cuántos metros tenga”.

Las cifras muestran que el 26% de los encuestados en Colombia trabaja de forma completamente presencial y cerca del 40% en esquema híbrido. Si pudieran elegir, más de la mitad (el 56 %) se quedaría con un modelo híbrido. La razón más citada es ahorrar tiempo de traslado (72 %).

En el sector de tecnología la tendencia se ve con más claridad. El 40,86% de esos profesionales prefiere el trabajo remoto, y todos ellos hacen sus tareas de alta concentración fuera de la sede de la empresa, en su casa o en un coworking.

“Entre la GeneraciónX, el 38% puso las mejoras en concentración y colaboración entre las más valoradas, frente al 29% de los Millennials. El estudio encontró además que la ergonomía y las condiciones básicas del puesto, como la iluminación o la conectividad, siguen siendo prioridad en todas las generaciones. Los trabajadores más jóvenes las ven como un mínimo y no como un valor agregado. En la Generación Z, apenas el 44% reportó un impacto positivo en estos aspectos”, concluyó WeWork.

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