El salto aéreo colombiano: más rutas, más pasajeros y más operadores

El crecimiento de rutas y aerolíneas transformó la red aérea, que hoy moviliza más de 93.000 pasajeros diarios. Foto: Pexels

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Colombia cerró 2025 con 387 rutas aéreas regulares. Diez años antes tenía 282. El saldo fue de 105 conexiones adicionales y la entrada de nuevas aerolíneas a un mercado que hoy llega a más regiones del país, según cifras de IATA.

La organización calcula que hoy operan 40 compañías aéreas. En 2015 eran 28. La diferencia ayuda a explicar una transformación que suele perderse detrás de las cifras de pasajeros. Cuando una aerolínea entra, otra cambia de estrategia o un aeropuerto gana frecuencias, el mapa de conexiones también se mueve.

“En una década, Colombia pasó de 282 a 387 rutas aéreas regulares, sumó doce aerolíneas y construyó una red más amplia, más consolidada y resiliente”, señaló Paula Bernal, country manager de IATA.

El tráfico aéreo creció de forma sostenida al mismo tiempo que se expandía. En 2005, los aeropuertos recibían un poco más de 12 millones de pasajeros anualmente. Veinte años más tarde, esa cantidad se incrementó hasta 57,5 millones. El país que antes volaba poco hoy vuela sin descanso.

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A lo largo de las dos décadas se han movilizado cerca de 680 millones de pasajeros, casi dos veces la población de Estados Unidos. Traducido a la rutina diaria, son unos 93.000 viajeros, más de cinco veces la población de Villa de Leyva, Boyacá.

La transformación también se ve en la densidad de la red. Las rutas con más de 20.000 asientos anuales representaban el 57 % del total en 2015. Hoy alcanzan el 65 %.

Detrás de ese cambio hay más frecuencias, más oferta y una demanda capaz de sostener operaciones que hace algunos años resultaban más difíciles de mantener.

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Los ajustes continúan. Entre 2024 y 2025 desaparecieron 26 rutas, pero el mercado incorporó 14 nuevas y recuperó siete que estaban suspendidas. El saldo final fue una reducción de apenas cinco conexiones.

“A pesar de que hay rutas que se han cancelado, el mercado ha respondido: el número de pasajeros sigue aumentando”, destaca el informe.

La demanda aérea siguió creciendo durante los primeros meses del año. La Aeronáutica reportó más de 19,6 millones de pasajeros entre enero y abril, un volumen 7,7 % superior al registrado un año antes.

El tráfico internacional subió 7,1 % y el doméstico 8,1 %.

Hace una década Colombia tenía menos rutas, menos operadores y menos pasajeros. Hoy la discusión del sector ya no gira únicamente alrededor de abrir conexiones. También pasa por aeropuertos con mayor presión operativa, infraestructura capaz de absorber la demanda y una red que se expandió mucho más rápido que en las décadas anteriores.

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