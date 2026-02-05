De 12 millones en 2005 a 57,5 millones en 2025: el salto aéreo de Colombia

Imagen de referencia.
Foto: Pexels
En cuatro años, los aeropuertos de Colombia han recibido cerca de cuatro veces la cantidad de habitantes.
Durante los cuatro años del gobierno Petro, más de 211 millones de personas se han cruzado en los pasillos de El Dorado, Ernesto Cortissoz, José María Córdova, Bonilla Aragón y Rafael Núñez.
En 2025, estos nidos de cemento y andamio registraron más de 57,5 millones de pasajeros, un millón más que en 2024. Cerca de 32,8 millones viajaron en vuelos nacionales y 24,6 en internacionales.
Un logro histórico, señaló la
Por Alejandro Rodríguez Torres
Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación