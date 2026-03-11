Publicidad

Migración Colombia bajo presión: más viajeros, menos atención

El turismo crece y los vuelos llegan en oleadas. En El Dorado, Migración Colombia admite que el sistema enfrenta un riesgo de congestión incluso con la ampliación en curso en El Dorado. La entidad enfrenta recortes presupuestales y déficit de personal: ¿puede el sistema absorber el ritmo del turismo?

Alejandro Rodríguez Torres
11 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
Personal de migración Colombia y viajeros en esta terminal aérea.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Sí, es una realidad innegable”.

Así respondió Migración Colombia a El Espectador cuando se le preguntó si existe un riesgo de congestión estructural en El Dorado incluso después de la ampliación en la zona de procesamiento de viajeros que llegan desde el exterior a la principal terminal aérea del país.

La entidad reconoce que las congestiones drásticas son el resultado del “fenómeno de los itinerarios”: la llegada simultánea de vuelos de gran capacidad en franjas específicas.

En ciertos momentos del día, una parte sustancial de los 15.000...

