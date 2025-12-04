El transporte de carga acelera mientras suben los costos y se estrecha la competitividad

En octubre aumentó el número de viajes a 1,11 millones, casi 5 % más que un año atrás. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia cerró octubre moviendo más carga que nunca, pero lo hizo en medio de un sistema logístico que avanza con un pie en el acelerador y otro en el freno.

Según el Registro Nacional de Despechos de Carga (RNDC), los camioneros transportaron 13,25 millones de toneladas en octubre, un aumento de 1,47 % frente al mismo de 2024.

Este año viene en ascensos: junio había marcado 13,51 millones, septiembre llegó a 13 y, en lo corrido de todo el año ya van en 125,5 millones de toneladas.

El número de viajes también subió 1,11 millones en octubre, casi 5 % más que un año atrás.

Pero la cifra estrella no fue la sólida. Fue la líquida. El país transportó 1.191 millones de galones, un salto del 105,5 % anual, impulsado principalmente por hidrocarburos, aceites y derivados que fluyen desde la Orinoquía hacia el Caribe y centro del país.

Meta y Casanare se consolidan como motores, mientras Valle del Cauca mantiene su lugar como el gran hub logística gracias a Buenaventura.

Estas son señales claras de dinamismo productivo: si el país mueve más carga, es porque la economía se mueve. Sin embargo, el otro lado de la moneda desdibuja la celebración.

Mover más, pagando más: la otra mitad del cuadro

El dato de carga contrasta con una realidad que persigue al sector como una sombra larga: mover mercancías es cada vez más costoso.

En octubre, el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) subió 6 % anual, más alto que el 5,51 % de la inflación a nivel nacional en el décimo mes.

Es un crecimiento moderado frente a los picos de 2023 y 2024, pero sigue presionando los márgenes de empresas y comerciantes.

Sin embargo, en el año corrido, los costos en general apenas han subido 4,16 % a corte del décimo mes, por debajo del 6,6 % del año pasado.

Los motores del encarecimiento son los mismos de siempre:

Combustible (+8,10 %).

Mano de obra (+10,18 %).

Peajes (+9,80 %).

Es una trilogía difícil de domar. Si el combustible aumenta, los camiones gastan más. Si los peajes suben —tras el ajuste acumulado de 12,5 % luego del congelamiento de 2023—, cada trayecto termina costando más. Y si la mano de obra se encarece, toda la operación se hace más cara.

Según Analdex, en 2024 transportar un producto dentro del país costaba el 15,6 % de su valor total. Y casi la mitad de ese costo corresponde al transporte de carga. La cifra sigue lejos de los estándares internacionales:

OCDE: 8 %

Promedio mundial: entre 11 % y 13 %

Colombia: 15,6 %

El récord logístico es una buena noticia. Colombia está moviendo más carga que nunca. Es decir, el país está produciendo, consumiendo y transportando con fuerza. Pero lo hace sobre una red vial que necesita modernización urgente y en un esquema de costos que resta competitividad.

De este modo, el camión carga no solo mercancías, sino el peso de sus propios sobrecostos.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.