María Consuelo Araújo, nueva presidenta ejecutiva de la CCI: ¿quién es?

María Consuelo Araújo fue ministra de Cultura y canciller durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Foto: Fabio Pozzebom/ABr

En un año en que la infraestructura retrocedió más de una década en términos de su aporte a la economía nacional, el gremio más influyente del sector decidió mover su principal ficha.

Tras la salida de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura durante 20 años, la junta directiva del gremio nombró a María Consuelo Araújo Castro como su nueva cara ejecutiva. El relevo será efectivo el 25 de febrero del próximo año.

El anuncio ocurre justo cuando las obras civiles están 27,8 % por debajo de los niveles prepandemia, según un informe de Corficolombiana. Las carreteras, por su parte, viven su peor momento desde 2013 y la transición entre las 4G y las 5G quedó atrapada entre retrasos, recortes presupuestales y una institucionalidad con baja ejecución y confianza.

Araújo Castro trae una hoja de vida poco común para un gremio centrado históricamente en la ingeniería. Ha sido ministra de Cultura y canciller durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, directora del IDRD, secretaria de Integración Social y gerente de Transmilenio.

También lideró la minera Gran Colombia Gold y un proyecto de renovación urbana en Bogotá.

🚨Comunicado de prensa | Junta Nacional nombra a

María Consuelo Araújo Castro como nueva presidenta Ejecutiva de la CCI pic.twitter.com/7U08hjkP5S — Cámara Colombiana de la Infraestructura (@camaradelainfra) December 4, 2025

El nombramiento de la nueva ejecutiva llegó un mes después de la renuncia de Caicedo el pasado 29 de octubre, quien dejó un legado que moldeó el modelo de concesiones, impulsó la ola 4G y convirtió a la CCI en una voz central del debate económico.

Los retos de Araújo serán la férrea defensa del sector de obras civiles, que ven concluir las obras 4G, con una ejecución de COP 1,3 billones al año, muy lejos de los COP 10 billones de 2019, mientras la ola 5G avanza lento: solo cuatro proyectos están en obra.

Por otro lado, el avance promedio de la agenda multimodal va apenas ha avanzado 47 %; las férreas, del 28,9 %, y los aeropuertos no concesionados, apenas 6,7 %.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías ha mermado su presupuesto de COP 2,4 billones anuales a COP 1,5 billones en 2025.

Y por último, los cambios reiterados en el Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura e Invías, sumado a la incertidumbre sobre las vigencias futuras (pagos a largo plazo para obras que avancen en ejecución).

