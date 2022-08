El turismo se reactiva de la mano de la riqueza natural del país

Se espera que el PIB de alojamiento y servicios de comida alcance los $43,9 billones en 2022, lo que representaría un incremento del 14,5 % en los valores observados en 2021, de acuerdo con cifras del Viceministerio de Turismo. / Getty Images Foto: Getty Images

Para hablar de las buenas cifras que presentó el sector turismo en el primer semestre de 2022 es necesario hacer un recuento. 2020 empezó con buenas proyecciones, tras las cifras récord de 2019 (4’515.932 millones de visitantes no residentes que generaron divisas por US$6.785 millones, de acuerdo con cifras del Banco de la República y Anato), pero llegó el covid-19 y se esfumó el objetivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) de alcanzar los cinco millones de viajeros no residentes y de implementar el uso de nuevas tecnologías.

Las afectaciones en el sector se notaron desde que comenzó la emergencia sanitaria. Por ejemplo, entre enero y octubre llegaron al país 1,12 millones de visitantes no residentes, lo que representó una caída del 69 % con respecto al mismo período de 2019, de acuerdo con cifras del Mincit.

La cartera se enfocó en la reactivación del sector, uno de los más afectados al depender de la presencialidad. Toda la cadena implementó protocolos sanitarios y el Mincit lanzó el sello de certificación Check-in para generar confianza en el consumidor. El gobierno de Duque lanzó más de 30 medidas para mitigar el impacto en el sector y se aprobó la Ley de Turismo. A medida que se abrían las fronteras y se levantaban las restricciones, la industria comenzó un lento camino hacia la recuperación.

El 2021 pintaba como el año de la reactivación, pero los picos de contagios, sumados a los bloqueos que causó el paro nacional dejaron los números, de nuevo, en rojo y frenaron la recuperación, pues disminuyeron las ventas y se cancelaron reservas por las dificultades para la movilización por tierra.

Superados los picos y el paro, el turismo volvió a dar señales de recuperación. La reactivación de los visitantes no residentes fue del 48 % y el tráfico aéreo nacional e internacional del 74 %, según datos de Mincit y la Aeronáutica Civil.

Pero, detrás de las cifras hay personas y empresas que demostraron su resiliencia para mantenerse y poder recoger en 2022 los frutos de esos malos tiempos. Hélida León es la gerente de Ecodestinos, una empresa de turismo de naturaleza que tiene más de 20 años, con presencia a nivel nacional, desde Santa Marta hasta Nuqui, y que busca apoyar los emprendimientos locales de las comunidades con las que trabaja.

Tras enfrentar los altos y bajos del sector durante la pandemia, la reducción de los salarios y el despido de empleados, León contó que la reactivación va “muy bien”, pues se ha evidenciado el aumento de los viajeros en la mayoría de los destinos en los que ofrecen servicios. “Desde junio 2022 el turismo internacional ha sido bastante significativo. El primer semestre arrancó un poco tímido, pero en junio y julio fue muy generoso”, comentó.

Iván Duarte, director de Unique Colombia, agencia operadora que funciona en Santa Marta y La Guajira, y ofrece experiencias de naturaleza, cultura y bienestar, mencionó que, como León, la reactivación ha sido “positiva”. “Hemos notado que los viajeros tanto nacionales como internacionales han cambiado sus preferencias de viaje y ahora buscan experiencias agroturísticas que les permitan conectarse con la naturaleza”.

Duarte agregó que están “motivados con la reactivación. La sentimos cada vez más. El primer trimestre del año tuvimos bastantes viajeros nacionales, parejas y familias. En el segundo trimestre llegaron muchos grupos empresariales. Desde junio se ha movido mucho más y el flujo de extranjeros, especialmente de Alemania, Holanda y Polonia, se ha incrementado”.

El biólogo Fernando Carrillo, de la Fundación Aroma Verde, quien lleva diez años operando y ofrece turismo de naturaleza y comunitario en Guainía y Vaupés, contó que, tras el cierre de las fronteras durante la pandemia, los resguardos indígenas tomaron la decisión de aislarse y prohibir el ingreso de personas externas. Sin embargo, luego del retorno a la normalidad, en 2021 la empresa tuvo 761 visitantes.

En lo que va de 2022 han llegado 667 viajeros con la operadora de Carrillo, es decir, la dinámica de crecimiento e interés por conocer la región está en ascenso. “Los visitantes y los medios han puesto al nororiente amazónico y a los Cerros de Mavicure en un pedestal, lo que ha permitido que la gente mire este territorio”. Según las cifras de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Gobernación del Amazonas, entre enero y junio 39,754 turistas nacionales y 8,162 extranjeros han visitado la región.

Diony Ortiz, asesora profesional de turismo en Caño Cristales, calificó la reactivación como “positiva” tanto así que han tenido que solicitar vuelos adicionales a Satena para apoyar la demanda durante agosto. Desde la reapertura del lugar, el 8 de junio, han tenido cerca de 4.000 turistas.

“La expectativa es alcanzar los 14 mil visitantes al finalizar la temporada. Además, seguir con los procesos de fortalecimiento de competencias en cada una de las más de 600 familias que hacen parte de esta economía de manera directa”, agregó.

Las cifras de 2022

De acuerdo con cifras de Anato, la Aeronáutica Civil y Migración Colombia, en el primer semestre de 2022 se evidenció una reactivación del 88 % en la llegada de visitantes no residentes con 1,9 millones; de un 107 % en salidas de colombianos (2,4 millones), de 127 % de pasajeros en vuelos nacionales (16 millones) y de 99 % de pasajeros en vuelos internacionales (6,9 millones). Además, la Aerocivil espera que este sea el año con el mayor número de pasajeros transportados por vía aérea, entre 44 y 46 millones.

En cuanto a generación de empleo, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en junio de 2022 se registraron 1,5 millones de personas ocupadas en alojamiento y servicios de comida, “que presentan en comparación con las demás actividades una alta productividad y un excelente comportamiento con respecto al mismo periodo del 2021 (1,29 millones)”, dijo el Viceministerio de Turismo.

Sin embargo, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, aseguró que, a pesar de las buenas cifras del sector turístico, aún no se encuentra en niveles de 2019. “Ejemplo de ello es que, para el segundo trimestre del año, el personal ocupado en las agencias de viajes aún está un 41 % por debajo de las cifras prepandemia, según el DANE, dado el impacto tan fuerte en las empresas que continúan en procesos de ajuste en sus operaciones”.

En esa línea, el Viceministerio de Turismo reconoce que aún hay un amplio espacio por recuperar, ya que en prepandemia (2019) el ingreso de divisas fue de US$6.784 millones, mientras que en el primer trimestre de 2022 fue de US$1.457 millones, tan solo un 22 % de los valores de 2019. “Lo anterior se sustenta principalmente por el flujo de visitantes no residentes que ingresan al país y que han visto afectadas sus decisiones por el contexto pandémico, los conflictos bélicos globales y la percepción de paz de nuestros territorios”.

Mientras se ajustan las cifras, el turismo comunitario, local y de naturaleza sigue siendo el protagonista en la reactivación. “Vemos un interés de los extranjeros por Colombia. Las situaciones climáticas en otros países han hecho que quieran visitar destinos con naturaleza y biodiversidad. Por eso Colombia se posiciona como uno de los mejores lugares”, dijo Duarte.

En cuanto a los viajeros nacionales, los empresarios coindicen en que también están interesados en descubrir la naturaleza y cultura de su propio país. Información que se soporta con la cifras, pues de acuerdo con Cotelco, entre enero y junio de 2022, el porcentaje de ocupación en promedio fue de 57,82 % mientras que en el mismo periodo de 2019 fue de 54,71 %, es decir, “se presentó un aumento de 3 puntos porcentuales, lo que refleja una reactivación general”, afirmó el gremio.

De hecho, el presidente Gustavo Petro también puso al turismo de naturaleza, comunitario, cultural, entre otros, como los protagonistas en su economía de gobierno.

Empresarios y gremios tienen altas expectativas en el gobierno de Petro y en sus posturas e intereses frente al turismo. “Estamos optimistas y con ganas de trabajar de la mano con el Gobierno. Haremos nuestro mejor esfuerzo por trabajar también con las comunidades locales para tener ese anhelado turismo sostenible, responsable y comunitario”, aseguró Duarte.

En esa misma línea, Cristina Consuegra, cofundadora del emprendimiento Galavanta Tailored Travel, enfocado en turismo de lujo y experiencia, mencionó que “esperamos que el nuevo Gobierno apoye al turismo y que se enfoque en la sostenibilidad. Que no solo sea mover volumen, sino realizar mejoras en hotelería y apoyar a las comunidades. Colombia es un país de naturaleza y tenemos que seguir potencializándolo, así como dar incentivos al turismo sostenible en el largo plazo”.

Durante el Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de Anato, que se realizó en Bogotá, el sector aprovechó para solicitarle al presidente incentivos para el sector, seguridad para los viajeros y formalidad.

Así como más y mejor conectividad aérea, marítima y terrestre “para acercar a los colombianos dentro de nuestro país, con el mundo y los extranjeros con Colombia para la generación de divisas. Promover los viajes dentro y fuera del país, teniendo en cuenta que el turismo emisivo y receptivo son la base del equilibrio para estimular la presencia de líneas aéreas internacionales”, afirmó Calle.

En ese aspecto, Diony Ortiz, asesora profesional de turismo de Caño Cristales, aseguró que esperan llamar la atención del Gobierno para que los ayuden con recursos “para mejorar la accesibilidad al destino y a los atractivos turísticos para mejorar la experiencia de los turistas, fortalecer las cifras de ingresos y robustecer esta economía, que es gran parte de la solución a los problemas ambientales que tenemos en el territorio”.

Petro, quien participó en el evento de Anato, reiteró su compromiso por el turismo y los retos que tiene, como la paz y la protección de los recursos y la biodiversidad. “El turismo extranjero equivale a una exportación económicamente hablando, y puede ser en el corto plazo un sustituto importante de la economía fósil de la cual dependemos”, afirmó el presidente.

Además, recalcó que “nos llegó la hora de prosperar con la belleza natural que tenemos, no contra ella. Nos llegó la hora de prosperar con el agua, no en su contra. Nos llegó la hora de incluso pensar los negocios, pero fundamentalmente la existencia con la vida, y no en contra de ella”.

Por su parte, Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, aseguró que durante estos cuatro años su cartera trabajará con el compromiso de convertir al turismo en factor de sostenibilidad, desarrollo productivo, generador de empleo y fuente de equidad social.

Los empresarios entrevistados tienen expectativas en que el año cierre con cifras que superen los números que tenían en sus cajas registradoras antes de la pandemia, impulsados por los viajeros nacionales que quieren explorar el países y las visitas de extranjeros, lideradas por Estados Unidos.

Según la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo, se estima que para el cierre de 2022 se alcance un flujo de 3,7 millones visitantes no residentes, lo que representaría el 82 % de los valores observados en prepandemia (4,5 millones).

Se espera que el PIB de alojamiento y servicios de comida alcance los $43,9 billones en 2022, lo que representaría un incremento del 14,5 % en los valores observados en 2021, de acuerdo con cifras de la cartera.

De acuerdo con Mincomercio, la apuesta del nuevo gobierno hará énfasis en los municipios con menos de 200.000 habitantes, “integrará las comunidades, raizales y étnicos para fomentar el desarrollo y gobernanza periféricos, la generación de territorios de paz para incentivar el turismo, la promoción de nuestros territorios a partir de la explotación sostenible de las capacidades y el apoyo de nuestro gobierno con presencia internacional a través de las embajadas y consejerías, la integración ecosistémica responsable con la fauna y la flora y por supuesto, con el acompañamiento de los empresarios que han mostrado confianza en las oportunidades que presenta el turismo en nuestro país”.

Además de promover la sostenibilidad y los destinos que antes fueron epicentros de la guerra, el nuevo Gobierno deberá poner freno a los abusos a turistas internacionales si quiere cumplir la meta de 12 millones de visitantes no residentes al finalizar el cuatrenio. Toda la cadena deberá trabajar en estrategias que inviten a los turistas a conocer el país en medio del escenario macroecónomico actual para que no se frene el buen momento.