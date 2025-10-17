Empieza la encuesta multipropósito del DANE: le contamos cuál será la dinámica

Encuesta Multipropósito DANE 2025. Foto: DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) puso en marcha la fase de recolección de datos de su encuesta multipropósito. Según el comunicado oficial de la entidad, en este operativo se visitarán 80 mil hogares en Bogotá y 21 municipios de Cundinamarca hasta febrero de 2026.

¿En qué consiste la encuesta?

Esta iniciativa busca conocer con detalle las condiciones de vida de la población en zonas urbanas y rurales, aportando datos para el diseño de políticas públicas adaptadas a las necesidades reales de la región, explica el DANE.

La encuesta aborda aspectos fundamentales para el desarrollo social y económico, incluyendo vivienda y servicios públicos, educación, salud (cobertura y acceso), empleo e ingresos, movilidad urbana, seguridad ciudadana y bienestar general.

Los datos serán recolectados por funcionarios del DANE que visitarán puerta por puerta los hogares de las regiones mencionadas.

Según la entidad, con base en estos resultados, las autoridades podrán focalizar programas sociales, orientar proyectos de infraestructura y tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

¿En que municipios de Cundinamarca se hará la encuesta?

Entre los municipios donde se realizará la encuesta se encuentran Zipaquirá, Subachoque, Facatativá, Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, La Calera, Cajicá, Sopó y Cota, entre otros. La recolección de esta información representa un insumo fundamental para entender las dinámicas sociales y económicas de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

La directora general del DANE, Piedad Urdinola, menciona lo importante de la participación ciudadana: “Su voz es la base de datos confiables que servirán a los gobiernos para planear y construir mejores políticas públicas.”

Adicionalmente, afirmó que toda la información recolectada será tratada con estricta confidencialidad y uso exclusivo estadístico, asegurando que ningún dato individual será compartido con entidades públicas o privadas.

En la encuesta anterior de 2021, se identificó, por ejemplo, que el 45,9 % de los hogares en Bogotá tenían jefatura femenina, que el 40,2 % contaba con mascota y que el 50,7 % de las personas empleadas tardaba entre 30 minutos y una hora en trasladarse a su trabajo. Según el DANE, esta diversidad de datos permite al sector público diseñar intervenciones específicas que atiendan desafíos concretos de la población.

¿Cómo identificar a los encuestadores?

El operativo de campo está a cargo de encuestadores debidamente identificados con chalecos institucionales, carnés con fotografía y dispositivos electrónicos para la aplicación del cuestionario.

Si se requiere de una doble verificación, los ciudadanos pueden confirmar la identidad de los encuestadores a través de la línea gratuita 018000-912002 o en el sitio web oficial del DANE.

