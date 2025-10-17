Ya empezó el último Hot Sale del año: hay descuentos de hasta el 80 %

Imagen de referencia. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nuevas rebajas en el comercio electrónico: desde el pasado jueves 16 de octubre y hasta el lunes 20 de octubre se realizará el último Hot Sale del año. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) que ofrece descuentos en diversos sectores del comercio digital.

Según la CCCE, esta edición cuenta con más de 5 millones de productos disponibles y descuentos de hasta el 80 %.

¿En qué sectores habrá descuento?

Los descuentos serán en tecnología, hogar, cultura, turismo, moda y consumo cotidiano. Específicamente en el sector hogar, los descuentos llegan hasta el 50 %. La CCCE además asegura que existirán facilidades de pago sin intereses, lo que mantiene esta categoría entre una de las más solicitadas.

Por su parte, la venta de libros tendrá promociones de hasta el 80 % sobre más de 5 millones de ejemplares, continuando el crecimiento de la compra en línea de estos productos. “Estas promociones buscan impulsar el acceso a la lectura en Colombia, un país donde la compra de libros en línea ha crecido más del 14 % en los últimos años”, explica la CCCE.

El sector turismo presenta descuentos de hasta el 70 % en paquetes turísticos y hospedajes, con énfasis en destinos de playa nacionales e internacionales, destacando Cartagena, Santa Marta y San Andrés.

En moda, las marcas nacionales ofrecen hasta 70 % de descuento en prendas infantiles y ropa deportiva, mientras que productos para el cuidado personal masculino presentan rebajas de hasta 50 %.

Además, al sector seguros se le asignan rebajas del 10 % en diversos cubrimientos, 40 % en cosméticos dermatológicos y 30 % en medicamentos. Entre las novedades está Mercaweek, con productos de uso cotidiano y bienes esenciales para el hogar, enfocados en facilitar el acceso a estos a precios más bajos.

El evento refleja las tendencias y el crecimiento del comercio electrónico en Colombia, pues según la CCCE en este momento el 79 % de la población mayor de cinco años tiene acceso a internet, y los compradores digitales alcanzan los 9,3 millones, con concentración en regiones como Bogotá, Caldas, Casanare, Antioquia, Santander y Quindío.

Conozca más información en la página oficial.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.