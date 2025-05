Abren la convocatoria al premio para micro y pequeñas empresas: hay $170 millones

El objetivo es reconocer el trabajo de los empresarios colombianos. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana estaba sentado entrevistando a la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y, más allá de las cifras de cuánto se vende por los canales digitales en el país, cuánta plata invierte en promedio una persona que compra a través de esas herramientas o cuáles son las categorías que más se mueven, me soltó una cifra que estaba cerca de las cuentas conocidas por todas las organizaciones que agrupan datos de la economía, pero más allá de eso me reconfirmó la importancia de los emprendimientos, de las micro y pequeñas y medianas empresas del país.

Mientras unos datos dicen que el aparato empresarial más pequeño de Colombia representa algo así como el 90% del empleo en el país y cerca del 93% de toda la producción, la dirigente gremial, claro, hablando de su sector, pero trasladándose a la realidad generalizada de todo el territorio nacional, me dijo que ese porcentaje estaba en el 99%. Lo que está más que confirmado es que la economía la mueven los que van remando de a pocos, sin grandes equipos de planificación, de finanzas, ni créditos abiertos en la banca. Como dicen en la calle: los que la van sudando cada día, porque cada día trae su afán.

Se trata del señor de la tienda, o el ornamentador del barrio, la señora de la ferretería, el tipo de la peluquería, la pareja del ‘fruver’, la familia que trabaja maquilando ropa desde la casa en un satélite de moda, los que hacen zapatos en el Restrepo, preparan comida para vender en los colegios o trabajan con artesanías y manualidades como medio de sustento. También los que se han formalizado como asociaciones, o han formado cooperativas, o tenían una porción de capital y lograron montar una empresa que hoy atiende y provee de servicios a las realmente grandes del país.

Para todas estas es que está abierta la nueva convocatoria del Premio a la Excelencia en su versión 22 y que está financiado por el Banco Caja Social y el Centro de Estudios Económicos, ANIF. "Los ganadores de cada categoría recibirán: $45.000.000 para el primer lugar, $25.000.000 para el segundo lugar y $5.000.000 para los tres finalistas. Y hay dos categorías: Microempresas y pequeñas empresas. Es decir, se entregarán en total $170 millones.

“Los interesados en postularse podrán hacerlo hasta el 13 de junio de 2025, en cualquiera de las oficinas del Banco Caja Social en el ámbito nacional", se lee en el comunicado de prensa liberado a los medios de comunicación. “En un momento clave de la recuperación económica del país, las micro y pequeñas empresas juegan un papel fundamental como dinamizadoras de la economía y creadoras de trabajo y bienestar para los colombianos. Por eso, este año, reconocemos a esos empresarios que tienen una visión a mediano y largo plazo y que trabajan para que su negocio avance y sea sostenible en el tiempo”, dice José Ignacio López Gaviria, presidente de ANIF.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

En microempresas:

hasta 10 empleados.

Mínimo tres años de antigüedad en el negocio.

Vetas anuales de hasta 852 salarios mínimos legales vigentes.

En pequeñas empresas:

Entre 11 y 50 empleados.

Mínimo tres años de antigüedad en el negocio.

Ventas anuales entre 852 y 20.000 salarios mínimos legales vigentes.

De acuerdo con las dos entidades, “para postularse, los interesados deben diligenciar el formulario disponible en la página web del Banco o en cualquiera de sus oficinas en el ámbito nacional, y radicarlo en estas mismas oficinas. Y para más información, los empresarios pueden visitar el siguiente enlace: https://www.bancocajasocial.com/comunicaciones/premio-a-la-excelencia-edicion-22/“.

“Celebramos desde hace 22 años el Premio a la Excelencia, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los empresarios colombianos que impulsan el desarrollo del país y el bienestar de sus familias”, dice Diego Fernando Prieto Rivera, presidente del Banco Caja Social.

Precisamente en una conversación con él, nos recordó el papel y el valor de la gente que se levanta a diario a hacer empresa: “Los microempresarios, que juegan un papel fundamental en la construcción del tejido empresarial de este país, en su contribución a la generación de empleo y al PIB como tal. Y en un escenario tan desafiante como este, la evolución de todos ellos son la mejor prueba de la pujanza y de la capacidad de resiliencia, de esos millones de colombianos que tienen el perrenque y la berraquera para hacer emprendimiento, que es de las cosas más difíciles, pero que generan el mayor grado de admiración”.

Postularse es gratis, así que la peor vuelta es la que no se hace y tocar no es entrar, entonces si usted y su negocio cumplen con los requisitos, a nadie le viene mal participar y, por qué no, ganarse esos millones que le servirán para creer su negocio y, por supuesto, a usted como generado de riqueza en un país tan desigual como Colombia.