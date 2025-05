Hay $50 mil millones para préstamos a mipymes y emprendimientos incluyentes

El objetivo es que los adultos mayores estén entre los beneficiarios directos o indirectos. Foto: Pexles y Edwin Bohórquez Aya

Uno de esos muros difíciles de escalar cuando se habla de emprender es el del financiamiento. A veces porque todos los bancos cierran la puerta porque no hay garantías, los ahorros no alcanzan, el préstamo de los amigos y la familia es poco o el socio que confiaba ciegamente ya no aguanta más. Plata no hay, dicen muchos. Y es cuando muchos hacen “todo por la plata”.

Los que ya tienen negocios más grandes saben cómo llegar a líneas de inversión. A las famosas rondas. Eso pasa entre todos aquellos emprendedores y emprendedoras que tienden a encontrar espacios sin llenar en la economía, que crean negocios por oportunidad. Por ejemplo, Isabella Muñoz, directora Ejecutiva de Invest in Bogotá, decía en entrevista con El Espectador que en el primer semestre de 2024 tan solo en Bogotá se había levantado US$ 451 millones para inversión, lo que se traducía en el 96% de todo el país.

“Bogotá se consolidó como el epicentro de emprendimiento en Colombia, destacándose en la captación de capital y mostrando una notable recuperación con el año pasado. Veníamos de un 2022, de un 2023 muy complejo, de mucha contracción del flujo de capital en el ecosistema emprendedor, en el mundo y en Latinoamérica, en particular”, detalló.

Y así se va viendo una oferta amplia para este tipo de negocios, muchos de ellos con base tecnológica y potencial de crecimiento rápido. Pero para los negocios más pequeños, ¿qué? ¿Quién les da la mano? Pues de eso se trata la noticia que acaba de dar a conocer Bancóldex. Resulta que el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia acaba de lanzar una línea de crédito por $50 mil millones para “impulsar la diversidad, equidad e inclusión en las mipymes” del país.

La entidad explicó, en un comunicado de prensa, que “la línea de crédito aplica para aquellas mipymes que sean lideradas o de propiedad de mujeres, y/o de jóvenes, que empleen poblaciones dentro de las que se encuentren adultos mayores, jóvenes, colombianos deportados, veteranos de la fuerza pública, personas de comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, pueblo Rom o Gitano, entre otros”.

El anuncio se hizo en medio de la renovación de la membresía de Bancóldex como miembro de la Cámara Colombiana de la Diversidad. La línea de crédito se llama Inclusión que Transforma II. José Alberto Garzón, presidente (e) de Bancóldex, explica que “esta renovación de la membresía ratifica el compromiso con el fortalecimiento de nuestra política de Diversidad, Equidad e Inclusión, no solo al interior de nuestra organización, sino también mediante productos diferenciados que reduzcan las barreras de financiación que enfrentan muchos colombianos. Hemos logrado grandes resultados: en lo que va de 2025, a través de las líneas DEI se han desembolsado más de $62.200 millones a más de 2.200 mipymes que brindan oportunidades a poblaciones diversas”.

Esto es clave: “Los recursos pueden destinarse a capital de trabajo (compra de materias primas, insumos, pago de nómina y otros gastos operativos), sustitución de pasivos y modernización empresarial. Esto incluye la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles, maquinaria, equipo, mejoras en instalaciones, y la compra de vehículos productivos como taxis, buses, motocicletas y transporte de carga, siempre que cumplan con estándares tecnológicos modernos y sostenibles”, explicaron.

¿Y cómo se accede a estos recursos? Bancóldex le explicó a El Espectador que tan solo hay que ir a alguno de estos bancos: Banco Agrario de Colombia, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Caja Social BCSC, Banco Comercial AV Villas, Banco Davivienda, BBVA, Banco Santander, Banco de Occidente, Banco Colpatria Red Multibanca, Banco Corpbanca, Banco Popular, Banco GNB Sudameris, Banco Finandina, Banco Pichincha, Banco WWB, entre otros, o a las compañías de financiamiento como C.F. Coltefinanciera, GM Financial Colombia, C.F. Giros y Finanzas, C.F. Leasing Bancóldex, entre otros, y solicitar información de la línea de crédito de Bancoldex que impulsa la “diversidad, equidad e inclusión en las mipymes Inclusión que Transforma II”.

Serán estos bancos comerciales los encargados de hacer el estudio del crédito y entregar los recursos con tasas preferenciales, pues la plata finalmente la está poniendo Bancóldex, que es el banco de segundo piso y entidad del Gobierno Nacional. Al final, son los recursos de Presupuesto General de la Nación que se irrigan a la economía.

Esto está abierto para personas jurídicas y naturales, y también se está ofreciendo asesoría personalizada a través de www.bancoldex.com o comunicándose al número 601 7420281.