La mujer que acredita habilidades profesionales por medio de la tecnología

Anabella Laya es la creadora de la startup Acreditta. Foto: Cortesía Endeavor

Anabella Laya es la creadora de Acreditta, una compañía con base tecnológica que tiene un propósito claro: acreditar esas habilidades que todos tenemos, pero que muchas veces, por falta de un cartón de grado, no tenemos cómo certificar. ¿Eso qué genera? Que las personas tengan la posibilidad de conseguir un trabajo, mejorar el que tienen y con ellos elevar sus ingresos. La invitamos a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 38 años, estudié Comunicación Social. Esta pregunta me resulta particularmente relevante porque justo así comienzo mi pitch. Hoy lidero una startup de tecnología educativa. La gente no entiende cómo hice este cambio en mi carrera ¿Cómo lo logré? Apostándole a la educación permanente, certificaciones de industria y aprendiendo en el puesto de trabajo de personas con skills complementarios a los míos. Parte de mi misión con Acreditta, mi strartup, es que cuando nos pregunten acerca de nuestra educación podamos responder que somos mucho más que un título universitario, porque todo aprendizaje cuenta.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Llevar las credenciales físicas a lo digital, en particular las asociadas a los logros académicos y profesionales. Nació en el 2018. Actualmente ofrecemos una plataforma para certificar habilidades y conocimientos de manera confiable en un formato digital, socializable y verificable 24/7 con tecnología blockchain.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nos tocó introducir una nueva categoría en el mercado. No fue nada fácil. En el primer año de operaciones solo logramos un cliente pago del segmento de educación superior. Hoy ya son +125 clientes B2B en 14 países y seguimos creciendo, al momento hemos otorgado +250 mil credenciales. Hicimos un esfuerzo importante en evangelización y educar al mercado en los segmentos donde participamos. Estrategias de inbound y outbound marketing, buscamos líderes de opinión en educación, marketing de contenidos, muchísima disciplina con nuestro CRM y un equipo comercial hunter que a la vez hace venta consultiva. Inicialmente participaba mucho en las ventas, ahora el equipo de vendedoras, todas unas rock stars que hablan de tú a tú con CEOs, rectores e infuencers y marcan tendencia en LATAM.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

De 3 angel investors que tienen equity en la empresa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos creando un ecosistema donde los logros además de ser globalmente aceptados pertenecen a las personas y no a las instituciones. Esto elimina burocracias y fronteras, empodera a miles de profesionales y estudiantes de su futuro profesional a la vez que permite a las organizaciones tomar mejores decisiones en cuanto a sus estrategias de upskilling y reskilling.

6. ¿Soy feliz?

¡Claro! Creo que no hay nada más especial en esta vida que trascender, dejar una huella y qué mejor huella que la educación. Hay días estresantes, difíciles, noches sin dormir, inseguridades y cansancio, pero al final todo vale la pena.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Los emprendedores siempre debemos pensar en cuál es el ‘exit’ y cómo podemos agregar a nuestros stakeholders (accionistas, empleados y clientes). Claro que sí existe posibilidad que otra empresa de mayor tamaño compre, siempre y cuando acompañe nuestra visión de crecimiento y continúe beneficiando a todo el ecosistema que hemos creado.

Le puede interesar: Ella diseña carteras de lujo artesanal que rescatan la artesanía colombiana

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Este es mi segundo emprendimiento, más madura, segura pero igual difícil. Lo único que mantiene a un emprendedor motivado y feliz es la conexión con su propósito, la disciplina se agota, el sueño por cumplir no.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún queda mucho por recorrer. Quiero alcanzar 5 millones de usuarios de aquí al 2026. Mas allá de usuarios que es una vanity metric, quiero dejar una huella en la industria de educación: quiero que todos repensemos los títulos tradicionales, que todo aprendizaje cuente (formal e informal), que cuando pasemos de un trabajo a otro, llevemos también nuestro portafolio de logros, que las empresas piensen en habilidades y no tanto en cargos o roles, que el pregrado sea escalable y no una camisa de fuerza de 4 años, que nadie por emigrar tenga que reinventarse por imposibilidad de validar sus logros. Quiero lograr un ecosistema de credenciales sin fronteras donde todos nos pongamos de acuerdo y finalmente hablemos el mismo idioma: el idioma de las habilidades.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue levantar mi ronda de financiamiento. Estamos en ello. Estamos hablando con VCs y ángeles regionales. Esperamos cerrar pronto.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro, al ser una plataforma SaaS es 100% escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Creemos en el smart money y eso tiene que valor no solo con el valor del ticket del investor sino también en el valor agregado en networking, mentoring, conexiones en industria y cómo nos puede abrir puertas en potenciales clientes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

He cometido muchos errores en el camino del emprendimiento y uno de ellos fue no darle espacio suficiente al networking antes. Hoy lo priorizo por encima de muchas cosas. Soy mucho más eficiente, ahorro tiempo y dinero gracias a las conexiones y amistades que he hecho en la industria.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiran muchos CEOs de la industria de EdTech, empresas como Slang, Aprende, Crehana, Ubits, Domestika, Genially, así como también de aquellas que apenas están comenzando y tienen sus primeros 10 estudiantes y con mucha ilusión ven al futuro.

Una gran historia: Él inventó un modelo de salud de bajo costo para quien no accede a prepagada

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

He tenido iniciativas fallidas en términos de growth o comerciales que no han dado los resultados esperados. Lo importante es aprender la lección y seguir adelante. Hay una frase de uno de mis libros favoritos que dice “los CEOs duermen como bebés: se levantan cada 2 horas a llorar”. Es duro. Supero mis obstáculos hablando con otros founders que pasan por lo mismo, sabiendo que no estoy sola, así como también con mis investors que son mis mentores y me hacen ver “el big picture” y entender que el camino nunca es en línea recta.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Latitud y SuperCharger Ventures.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, porque implica ver el desarrollo profesional o académico de manera diferente. Para mí el futuro del trabajo y la educación es uno solo y no puede vivir el uno sin el otro. La formación debe estar entrecruzada en el trabajo del día a día y no necesariamente en un aula o en determinadas horas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo siendo el gran repositorio (agregador) de contenidos de formación profesional y académica de Latam y como el certificador referente en Latam. Veo alianzas con partners de tecnología, académicos y profesionales. Veo cómo finalmente educación superior hará transcript de competencias más allá de títulos, veo cómo los profesionales diseñan sus rutas de aprendizaje a su medida y las empresas finalmente le apuestan al lenguaje de las habilidades por encima de cargos. Sueño con desglosar el pregrado en múltiples universidades, ¿por qué no? y sueño con más alianzas entre la academia y el sector productivo. Sueño que cualquiera que se lo proponga pueda hacer un career switch o tener hasta dos y tres con base en sus habilidades. Sueño que al igual que un boy scout o un militar pueda vestir sus logros, los estudiantes y los profesionales puedan hacerlo con su perfil con insignias digitales, sueño con un mundo laboral más inclusivo y que nadie se quede atrás.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mis hijos son mi inspiración. Creo que ellos de tanto escucharme podrían dar la demo de mi plataforma mejor que yo (jajajajaja). Mis padres y hermanas siempre me han apoyado en este proceso, así como también el papa de mis hijos. Siempre han celebrado mis logros.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Claro! Mi motivación es ver a otros trascender y agregar valor a la sociedad. Me encanta verlos triunfar y he aprendido que siempre uno aprende de otros también, entonces no solo les ayudo a ellos sino que aprendo yo también de su negocio, me hacen reflexionar y me refrescan con sus energías.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Sin mi equipo soy nadie. Son mi apoyo funcional, emocional y casi que familiar. Los quiero y admiro infinito.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

¡Buena pregunta! Creo que soy sumamente práctica, poco miedo al riesgo y orientada a la acción. Se sufre con el estrés y presión, pero también nos divertimos y creo que hace un ambiente de trabajo único: los chistes y memes jamás faltan en el día a día. Creo que por sobre todo somos transparentes y honestos y valoramos las voces de todos en el equipo, no es una cultura de cargos sino una cultura de ideas y ejecución. Busco contagiar con mi entusiasmo a la gente y detesto la jerga de negocios, creo que mientras más sencillo hablemos, mejor.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que somos más fuertes de lo que creemos.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).