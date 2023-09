Las emprendedoras que ayudan a las mujeres a solicitar su “parto humanizado”

Paula Moreno y Salomé Hinojosa crearon Acunar. Foto: Cortesía

En el cuerpo de un correo electrónico nos escribieron: “Nos complace compartir con ustedes la historia y la misión de Acunar Perinatal, somos un entorno de recursos virtuales que busca promover la salud materno-perinatal a través de la educación y la promoción del trato humanizado de las gestantes a lo largo de su proceso. Desde el año 2020, más de 14.000 mujeres han descargado nuestro formato gratuito de plan de parto y lo han presentado a instituciones de salud de todo Colombia. Esta labor junto con la educación constante de la comunidad han sido fundamentales para mejorar la experiencia de nacimiento y prevenir desenlaces adversos en el periodo perinatal”.

Indagamos un poco más para entender mejor: ofrecen una “guía gratuita y formatos de plan de parto”, “cursos virtuales de búsqueda de embarazo, cuidado prenatal (psicoprofiláctico), parto y cesárea humanizados, postparto, lactancia y primeros 6 meses de vida”, “curso de parto humanizado para profesionales”, “asesoría con especialistas” y “blog gratuito de artículos, descargables y más”.

Entonces Paula Andrea Moreno y su colega, Salomé Hinojosa, pasaron por nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, y aquí va su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Paula Moreno: Tengo 33 años. Soy médica de la Universidad Tecnológica de Pereira y tengo una maestría en Salud Global de la Universidad de Uppsala, Suecia. Llevo 8 años realizando diversos estudios en medicinas complementarias, en especial masoterapia.

Salomé Hinojosa: Tengo 31 años. Soy médica de la Universidad Tecnológica de Pereira y ginecoobstetra de la Universidad Nacional de Colombia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea nació en la pandemia como una red social para apoyar a las mujeres en gestación y enseñarles estrategias para un nacimiento humanizado. Dentro de esto, diseñamos un documento de plan de parto que ha sido el que nos ha permitido expandir lo que hacemos y ayudar a más de 15.000 mujeres a solicitar su parto humanizado en Colombia y otros países. Esta idea tomó fuerza y se convirtió en Acunar, un entorno de recursos y servicios virtuales para el inicio de la maternidad que integra contenidos para antes, durante y después del embarazo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Acunar ha sido una construcción constante en la que nuestra página web y el entorno de recursos nos han permitido tener una plataforma a través de la cual compartir diferentes recursos virtuales que hacemos nosotras y nuestro equipo. Gracias a esto y a la participación constante de nuestra comunidad, hemos logrado crear todo lo que tenemos hoy.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La empresa se ha construido a partir de inversión propia y retorno de las ventas. En el momento nuestro proyecto está aprobado por Fondo Emprender, que nos permitirá implementar los recursos para el crecimiento y expansión de nuestro negocio.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Acunar ha cambiado la manera en la que las familias viven el nacimiento en Colombia, ya que ha ayudado a la prevención de la violencia obstétrica, el empoderamiento del clan familiar y la centralización del proceso de maternidad en la mujer. Esto cambia radicalmente la manera en la que las mujeres enfrentan su proceso de maternidad al darles herramientas claras y prácticas que pueden utilizar en su propio entorno.

6. ¿Soy feliz?

Es un proceso muy gratificante en el que nos hemos quedado muy sorprendidos con el alcance de lo que hacemos. Sin embargo, también ha sido un proceso frustrante el de conseguir que el público le dé el valor correcto a lo que hacemos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, lo haría, si es lo mejor para el proyecto.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido muy duro. Nuestra formación como personal de salud tiene muchos vacíos en temas como finanzas, administración y otros aspectos que han hecho que este proceso de emprender sea sumamente retador.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún nos falta mucho. Queremos que nuestros cursos y servicios estén disponibles para más mujeres en Colombia y Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos buscando realizar alianzas con empresas privadas, prestadores de salud y otras instituciones para expandir nuestro trabajo a más poblaciones. En este sentido, también seguimos mejorando nuestros sistemas informáticos con el fin de tener aún más recursos disponibles para nuestro público.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Es completamente posible escalar exponencialmente nuestros servicios, cursos y contenidos a miles de familias hispanohablantes tanto en Colombia como en Latinoamérica y el mundo, pues siempre estamos sistematizando y mejorando la forma en que nuestros usuarios interactúan y consumen el contenido de nuestros cursos, haciéndolo cada vez ms eficiente´.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, estoy completamente convencida de que estamos ayudando a muchas familias y en ese sentido nuestra familia empresarial está completamente dispuesta a recibir socios externos que nos acompañen en este proceso y nos ayuden a crecer y expandir lo que somos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Mezclar el negocio presencial y virtual.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Este trabajo está inspirado en el embarazo - parto en casa en el que tuve la oportunidad de acompañar a una amiga justo antes de que empezara la pandemia. Ella me hizo cambiar la manera en la que veía la maternidad y darme cuenta de que había mucho que no estábamos haciendo por las gestantes como sociedad. Otra inspiración importante fue todo lo que aprendí en mi maestría en salud global que me permitió abrir la percepción frente a la salud y el trabajo comunitario.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchísimas veces me he visto forzada a trabajar extra, a seguir sin descanso fines de semana y noches enteras. Me he visto en la completa necesidad de detener lo que estoy haciendo y reestructurar todo; de incluir nuevos sistemas y hacer cosas que en realidad nunca pensé necesitar. También he tenido que decir adiós a personas con las que pensé muchas veces que iría hasta llegar a lo más alto al entender que no tenían la visión correcta para hacer parte de mi equipo. Todo esto ha hecho que me sienta sin ganas de continuar en muchas ocasiones, pero mi comunidad, nuestra comunidad de mujeres apoyando mujeres y hombre, es decir familias, me ha hecho continuar en mi misión y creo, completamente, que este trabajo es el inicio de una organización muy grande de soporte a familias.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Nos hemos apoyado de todos los recursos, especialistas y emprendedores que hacen parte de los procesos de la Cámara de Comercio de Pereira y el programa SENA Fondo Emprender.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Seguro que sí. Mejorar la experiencia de nacimiento hace parte de la evolución de lo que conocemos por nacimiento y salud de la mujer, ya que se traduce en mejores resultados socio-afectivos y físicos tanto para madres como para hijos. Reducir la ocurrencia de eventos adversos durante la maternidad como partos traumáticos, violencia obstétrica y complicaciones materno-fetales es uno de los grandes avances en salud que aún representan un reto para países como Colombia con altas tasas de falta de educación y pobreza. Además, la atención humanizada del parto es también un gran avance para las instituciones en salud que ayuda a mejorar la experiencia de atención tanto para pacientes como para el personal de salud.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años esperamos ser un referente en promoción del nacimiento respetado y la maternidad saludable en todo Latinoamérica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido quien más cree en todo el proyecto. También he encontrado apoyo en muchísimas personas de nuestro círculo cercano y no tan cercano que promueven lo que hacemos y hacen parte activa de nuestra comunidad.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, me encanta hacerlo y quisiéramos poder apoyar también a tantas mujeres que necesitan mayores ingresos de nuestra comunidad Acunar.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Acunar no es un tema de una o dos personas, sino de toda una familia. Lo que hemos creado es el producto de todo un desarrollo tecnológico en conjunto con el conocimiento de expertos en diversas áreas del cuidado materno-infantil. Además de Paula y Salomé, está Anael, quien ha sido parte del proyecto desde el inicio y conoce más que nadie cómo funciona. También están Jenifer Rubio, enfermera doula; Miguel Árias, quien es nuestro diseñador web, y Dilma, la encargada de la comunidad. Tenemos otros colaboradores, desde expertos, aliados y mucho más que todos los días le aportan a lo que hacemos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Acunar es una marca que ayuda a las mujeres a empoderarse y hacerse el centro de su proceso. Para esto, ponemos a disposición de la mujer toda una serie de recursos junto con una comunidad de apoyo que le permiten tener todo lo que necesitan al alcance de su mano. Esto es bastante diferente a la perspectiva tradicional de salud, en la que el proceso depende de los servicios disponibles o del médico tratante.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que en la familia, en el emprendimiento y en la vida, es fundamental el equipo que eliges a tu lado. Debes encontrar siempre personas que crean en lo mismo que tú, porque serán ellos quienes estarán dispuestos a todo el proceso contigo. Que sentirse apoyado y seguro es la base para que nuestra sociedad prospere. Y, por último, he aprendido que las mujeres somos superpoderosas.

