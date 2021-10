María Alejandra Cadavid Gómez nos escribió un correo electrónico porque había leído una historia de emprendimiento de las que escribirmos a diario en este sección. Ella qería contar su propia historia, una de esas que nació en pandemia, mientras muchos otros pasaban un trago amargo empresarial. Ella creó Alquila en Colombia, “una empresa dedicada al alquiler de propiedades para cortas y largas estadías. Además de yates, botes privados y pasadías con fines recreativos, descanso e incluso teletrabajo en un ambiente cerca de la naturaleza o playa”, nos escribió. Dice que su propuesta de valor “es ser una empresa que brinda un servicio personalizado de asesoría y calidad de la información en el proceso de alquilar una propiedad, de buscar un destino o de conocer el país a través de nosotros, ya que somos un grupo de jóvenes que con ideas frescas e innovadoras queremos conquistar la forma de prestar un producto y servicio turístico”. Entonces la entrevistamos en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos respondió:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 27 años y estudié administración de empresas turísticas y hoteleras en la Universidad Externado de Colombia.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue crear un portafolio de propiedades alrededor del país para cortas y largas estadías, cumpliendo con cuatro objetivos principales: incentivar el turismo nacional, potencializar los productos autóctonos de cada región, generar empleo y ayudar a los propietarios a generar ingresos a través de sus propiedades luego de esta pandemia. Esta iniciativa nace en enero del 2021.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Siempre he creído que el carisma es una aptitud fundamental que debemos tener todos los seres humanos, fue con mi carisma, actitud comercial y confianza que poco a poco fui llegando a los propietarios de los inmuebles para que las dejaran a mi cargo y asimismo, fui recomendaba por ellos a otros amigos y familiares para adquirir más propiedades. Luego de estos 10 meses contamos con más de 130 inmuebles a nivel nacional.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata fue de mis ahorros que pude obtener durante el año donde estuvimos encerrados en la casa por la pandemia, mientras terminaba mis estudios. Sin embargo, como se sabe esta nueva modalidad de hacer teletrabajo en casa generó que las empresas y personas migráramos rápidamente a la virtualidad, así que, parte de los ingresos que está generando este proyecto, lo estoy reinvirtiendo en temas de publicidad y pautas, con el fin de que más personas conozcan de nosotros.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que estoy logrando aportarle a mi país como siempre he querido, poniendo un granito de arena a esta industria que salió tan afectada y además dando ejemplo a otros jóvenes emprendedores. Con mi empresa han cambiado muchas cosas, sobre todo la responsabilidad no solo en aspectos personales, sino una responsabilidad mayor y es la información y el servicio que le estoy entregando a mis clientes.

6. ¿Soy feliz?

Puedo asegurar que me levanto todos los días con una sonrisa inmensa por la empresa que creé, que sigo formando y a la cual le seguiré apostando todos los días. Además me tiene contenta seguir aprendiendo, certificándome y adquiriendo herramientas para ser una excelente empresaria.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Estoy en un momento de auge y crecimiento donde en este momento no está en mis planes venderla. Sin embargo, mi objetivo a futuro es que crezca tanto que haya intereses de inversionistas para seguir expandiéndola.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La verdad no ha sido tan fácil emprender por diferentes situaciones que están pasando en el país, pero tampoco puedo asegurar que ha sido un camino lleno de obstáculos. Por el contrario, ha sido un camino de aprendizajes diarios y de mejorar cada día. Se vuelve muy difícil cuando nos dejamos ganar por el miedo, los nervios y la ansiedad. Para emprender se necesita actitud, ganas, pasión por lo que haces y sobre todo ser agradecido con todo lo que se cruza en el proceso. Es un camino largo, pero de mucha paciencia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Todavía soy muy joven y estoy en proceso de cumplir diferentes sueños, Alquila en Colombia es uno de ellos. Me hace falta seguir aprendiendo, seguir viajando y conociendo lugares hermosos, me hace falta seguir desarrollando varias ideas que tengo en mente. Me considero una persona muy soñadora.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora lo que sigue es continuar trabajando duro, seguir consiguiendo contactos, posicionarnos como empresa, participar en ferias y congresos de turismo, sigue un camino largo para adquirir más conocimientos y herramientas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

1. Colombia es un país biodiverso con diferentes atractivos turísticos que lo hace muy llamativo tanto para los nacionales como los internacionales. En Colombia todavía no sabemos el límite de este mercado. Mi emprendimiento es muy escalable, empezamos con tres propiedades en Sasaima, Cundinamarca, y luego de 10 meses contamos con más de 130 propiedades a nivel nacional. Además, seguimos escalando para poder ofrecer más opciones en nuestro portafolio de servicios turísticos.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No estoy cerrada a recibir propuestas. Sin embargo, sigo desarrollando la idea y como lo mencione anteriormente, en el largo plazo esperamos recibir inversionistas para la expansión de la empresa. Un socio requiere de buena comunicación, lealtad y compromiso a la hora de formar una sociedad.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No dejaría de hacer nada de lo que he hecho, ya que cada situación que se ha presentado me ha enriquecido y aportado a mi crecimiento personal y al crecimiento de la empresa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mis papás y mi hermano son la fuente de inspiración más grande, pero mi papá es mi ejemplo a seguir desde un ámbito laboral. Desde muy temprana edad fue comerciante creando su propia empresa de ropa, así que sigo cada uno de sus consejos y recomendaciones a la hora de llegar a un cliente. Es más, hoy entre chistes nos decimos socios, nos reunimos en la finca para contarle mis anécdotas de la semana en el trabajo y él para contarme sus experiencias de cuando tenía mi edad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, creo que a todas las personas nos ha pasado, es una condición muy humana. Pero la convicción de seguir creciendo y seguir emprendiendo me fortalecen y me ayudan a mantenerme firme en este proyecto.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

1. No, no hago parte de ninguna comunidad, este camino de emprender lo he afrontado sola.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Parte de lo que estoy haciendo con mi proyecto de Alquila en Colombia se convirtió en una motivación personal para lograr ser una fuente de inspiración a todos esos jóvenes emprendedores, incluso los que están estudiando lo mismo que yo estudié, que quizás tienen una idea o proyecto y que puedan sacarla adelante y donde lo más importante es que crean siempre en ellos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años a nivel personal me veo siendo una gran profesional, cumpliendo cada una de las cosas que me propuse años atrás, me veo con una empresa mucho más consolidada, organizada, con un gran grupo de trabajo, generando empleo cada vez más y sobre todo con una empresa reconocida y posicionada en el mercado.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Lo más importante es el apoyo y que tu círculo crea en ti. El papel que han jugado mis familiares y amigos ha sido fundamental, pues son quienes creen en este proyecto, me apoyan, me asesoran, me corrigen, me recomiendan y me aplauden todos los días. Eso se convierte en una motivación más.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que ayudaría a otros emprendedores. Creo que esa es una de las labores que venimos a hacer a este mundo, si lo logramos podemos ayudar a otros a hacerlo igual o mejor.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Esto es de las cosas más bonitas de este proyecto, mi equipo de trabajo son algunos compañeros que tuve en las clases de la universidad, todos hablamos el mismo idioma, a todos nos gusta la industria del turismo y todos tenemos ideas innovadoras que sirven a la hora de formar una empresa. El papel de ellos es aportar con nuevas ideas, atraer clientes y fomentar el crecimiento de la empresa en todos los aspectos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es el don de servicio que siempre me ha caracterizado, me apoyo mucho en esto para dar el valor agregado a mis clientes y digo mis clientes porque es justo eso lo que buscamos, que nos volvamos una comunidad y que se sientan a gusto en las propiedades que alquilamos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido muchas cosas y enriquecido otras cuantas. Una de las más importantes es saber solucionar un problema y garantizar el servicio, una de las más difíciles que sigo aprendiendo es ser líder, entender los procesos legales de la empresa y por supuesto aprender a leer los gustos y preferencias de nuestros clientes.

