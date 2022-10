Su idea para emprender fue enfocarse en propiedades de alta gama

Mateo Toro, CEO de la empresa Alta Gama Propiedades SAS. Foto: Cortesía

Así llegó este emprendedor a nuestra sección de Emprendimiento y liderazgo: “Buenas noches. Estuve leyendo el emprendimiento de los hermanos de la empresa NEAT. Nosotros tenemos un modelo similar y exitoso también y nos gustaría contar nuestra experiencia. Mucho gusto, mi nombre es Mateo Toro soy el CEO de la empresa Alta Gama Propiedades SAS, nuestro enfoque está en brindar experiencias de lujo en casas (mansiones) en Medellín y Cartagena. Hace 15 días abrimos en Estados Unidos y quisiéramos saber cómo podemos explicar a fondo que es lo que hacemos”.

Entonces le indagamos y pedimos más detalles: “Mi negocio consiste en ofrecer alquiler vacacional en propiedades de lujo para estadías de corta duración a través de plataformas turísticas como Airbnb y más de 30 agentes comisionistas en Colombia. Esto lo hacemos sin comprar o poseer los alojamientos y se conoce como ‘arbitraje de Airbnb’, es decir, alquilo propiedades lujosas directamente con sus dueños, las reformo y amueblo con diseños modernos, para luego subarrendarlas a turistas nacionales y extranjeros, generando increíbles resultados”, contestó Mateo Toro Maya, CEO de Alta Gama Propiedades SAS.

Y cuando les preguntamos por sus números, esto nos dijo: “La mayor parte de nuestros ingresos son en dólares, por lo que nos ha favorecido la continua apreciación de esta moneda. Nuestras ventas mensuales son de aproximadamente US$150.000 entre rentas de alojamientos y servicios complementarios en Medellín y hace poco, la incursión en un nuevo mercado: New Jersey. Contamos con más de 300 reseñas de huespedes y más de 2000 clientes satisfechos de muchas partes del mundo como Estados Unidos, México, Canadá, Medio Oriente, Europa, entre otros. Adicionalmente, generamos alrededor de 15 empleos directos y más de 40 indirectos”. Así que aquí aparece su historia, en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 29 años y mis estudios han sido enfocados en Real Estate y Management de rentas cortas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Comencé este negocio en el año 2017, motivado por cambiar mi situación financiera accedí a un apartamento en la ciudad de Cartagena, el cual pude rentar por periodos cortos de tiempo como alojamiento turístico. Fue un buen comienzo ya que pude generar buenos ingresos y me di cuenta de que había muchas oportunidades por explorar en el mercado de alquiler de propiedades de lujo.

Por un lado, los clientes extranjeros desean hospedarse en lugares lujosos y privados con servicios exclusivos, del otro lado tenemos el problema de desocupación de propiedades con precios de alquiler costosos, es allí donde la estrategia de arbitraje de alquileres fue una posibilidad. Firmo un acuerdo de alquiler de largo plazo con el dueño del inmueble, lo transformo en un sitio suntuoso y lo subarriendo a turistas por periodos menores a 30 días. Con el tiempo, esta idea se ha ido transformando y me ha permitido adquirir experiencia, reconocimiento y nuevos conocimientos en el sector.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Debido a mi crisis financiera toqué puertas y surgieron sociedades con personas cercanas que creyeron en mi idea y mi emprendimiento. Me considero una persona perseverante, con sueños grandes y mis acciones siempre estuvieron enfocadas en que mi negocio fuera más que una idea. Me relacioné con personas que estaban en el medio y hacían algo similar, aprendí cómo funcionaba el sector, comencé a acercarme a otros propietarios para obtener contratos de arrendamiento adicionales y mejoré el modelo integrando nuevas tecnologías que promocionan y ayudan a maximizar la ocupación de las propiedades en las plataformas turísticas como Airbnb. Me fui a dando a conocer en el mercado y sabía que si iba a hacer crecer este negocio tenía que aprender a gestionarlo como una empresa. Así fue como nació Alta Gama Propiedades, un superhost de alojamientos vacacionales de lujo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Las personas que creyeron en mi idea fueron un puente para hacer realidad este negocio, estas conexiones y las tarjetas de crédito fueron fundamentales para acceder al capital que necesitaba e invertir en la transformación de las propiedades. El resultado fue el esperado, los ingresos en dólares me permitieron canalizar mis ganancias hacia la misma empresa y pagarles a mis inversionistas.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Por un lado, estamos dinamizando la economía de alquiler de propiedades de lujo, maximizando los beneficios para sus dueños al garantizar la ocupación de estos inmuebles.

Adicional a esto, los extranjeros pueden acceder a una categoría superior de servicios de lujo en países desarrollados, sin embargo, Medellín y muchos otros lugares de nuestro país se han convertido en favoritos para el turismo, por lo que siento que hemos elevado el nivel de experiencias vacacionales y hemos logrado mejorar la percepción de las personas que nos visitan. Además, creo que facturar en dólares sin necesidad de exportar, aprovechar los beneficios que tenemos en el país y generar oportunidades de empleo son grandes logros.

6. ¿Soy feliz?

No ha sido un camino fácil, sin embargo, mi proceso ha sido satisfactorio. Me hace feliz ver lo que he construido, ver cómo los clientes valoran el servicio que les prestamos y me llena de orgullo que la perspectiva sobre el turismo en nuestro país esté cambiando. Además de haber sido una luz en un momento difícil para mí y para mi familia.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí vendería mi empresa con una propuesta y una valoración adecuada. Hoy tengo el conocimiento y las herramientas que necesito para escalar este tipo de negocio en Colombia y en el exterior, por lo que estoy abierto a considerar este tipo de ofertas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Creer en mi idea no fue difícil, lo duro quizás fue empezar con pocos recursos y con las dificultades que representa el emprender en nuestro país. Ha sido un recorrido de subidas y bajadas, de querer tirar la toalla muchas veces, de perder amistades, dinero e incertidumbre. Sin embargo, me considero una persona constante y visionaria que ve la oportunidad en lo que llamamos fracasos y creo que eso ha marcado la diferencia.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, cumplí mi sueño, ahora quiero ayudar a cumplir el de los demás. Mi empresa me permite tener tiempo para mí, disfrutar de mi familia y tener una estabilidad económica con la que puedo proveernos un buen estilo de vida. Deseo ser el puente para que otras personas lo puedan hacer, compartir mi conocimiento y experiencia podría ser una buena manera de lograrlo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Desarrollar nuestro plan de expansión, que nos permita construir proyectos inmobiliarios e incursionar en nuevos mercados internacionales. Actualmente tenemos 2 propiedades en New Jersey, esperamos aumentar la cantidad de propiedades allí.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

La demanda que tiene la ciudad es increíble, la oferta de alojamientos lujosos no es suficiente, por lo que es un negocio que se puede potencializar accediendo a más propiedades en otros países y anexando servicios complementarios. Teniendo el equipo adecuado, automatizando y gestionando las reservas de forma tecnológica representa una gran oportunidad.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí recibiría inversión de un desconocido para nuevas líneas de negocio, previamente habiendo estudiado su trayectoria, de dónde proviene y que sea una persona acreditada. Sin embargo, no le cedería parte de mi empresa.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a tener propiedades de alquiler en unidades residenciales, la legislación en Colombia es compleja en cuanto a la administración de propiedad horizontal.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Humza Zafar es un guru de Airbnb en Estados Unidos. Tiene un modelo de negocio automatizado y abarca una parte considerable del mercado americano.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, la pandemia fue un momento de mucha incertidumbre debido a los altos costos operativos y un turismo congelado. Mantenerse fue difícil.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de ninguna comunidad, pero me gustaría que existiese una asociación del gremio.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, el turismo es una fuente importante en la economía colombiana. Cada vez más personas quieren conocer nuestro país y por la devaluación de nuestra moneda, somos un destino económico para ellos. Podemos mostrar un modelo interesante y rentable para muchos jóvenes que quieren crear su propia empresa y acceder a una economía influyente, rentable y en la que todavía quedan muchas opciones por explorar.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como la empresa más grande de arbitraje de alquiler en Colombia, desarrollando proyectos inmobiliarios bajo el modelo de derechos fiduciarios.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi empresa es muy familiar, gran parte de mi equipo está conformado por familia y amigos, por lo que además de tener un papel fundamental dentro de ella aportando ideas, lealtad y esfuerzos, son un apoyo constante.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí. Me gustaría crear una academia que guíe a jóvenes que deseen incursionar en este mercado, donde podamos cultivar y desarrollar talentos, generar networking y orientarlos a generar excelentes ingresos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo está conformado por mi familia, mis socios y los jóvenes que llegan a la empresa con ganas de aprender y salir adelante, comprometidos con su trabajo y que brindan un excelente servicio al cliente, mejorando la estadía de las personas que nos visitan.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Soy amante del lujo y el confort que una exclusiva propiedad nos puede brindar, es algo que he reflejado en Alta Gama Propiedades y es lo que mi visión ha construido. Considero que me diferencia mi creatividad, mi capacidad para transformar espacios a la necesidad de los clientes extranjeros y mi mentalidad que me permite creer que todo lo que deseamos es posible.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no hay atajos, que emprender se trata de constancia y de valorar los procesos. De paciencia para ver los resultados que queremos, hacer las cosas trae su recompensa al final. He aprendido a ser agradecido, humilde y disfrutar de cada paso que doy.

