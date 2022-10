Él emprendió con una ‘trattoria’ y la temática de la película “El Padrino”

Alejandro Reyes Murcia es administrador y creó su emprendimiento en medio de la pandemia. Foto: Cortesía

Hace poco publicamos una historia que titulamos: “Ellas emprendieron, por necesidad, creando ropa para mujeres de tallas grandes”, donde sus creadoras nos contaron que no conseguían nada en el mercado, así que empezaron a trabajar en la solución y con su emprendimiento “estamos logrando que muchas mujeres aprendan a tener más amor propio, a creer en sí mismas”. Al día siguiente recibimos un mensaje de una de sus protagonistas contándonos la historia de otro emprendedor que, desde la pandemia, también estaba generando empleo y trabajando cada día para crecer su negocio. Nos pusimos en contacto con él cuando le preguntamos qué era lo que hacía, nos dijo: “Trattoria Corleone es el lugar donde te haremos una pizza que no podrás rechazar, el lugar donde te sentirás como el mismísimo ‘Don Corleone’ o ‘Tony Soprano’, o quizás vivas pequeños momentos de la época de los ‘Peaky Blinders’, acompañado de la mejor gastronomía italoamericana, donde nuestros ingredientes son tan originales como si estuvieras en Italia. En este momento tenems 4 empleos directos que apoyan toda la logística de producción y atención al cliente, nuestro nicho de mercado está enfocado a un grupo amplio: personas con gusto por las pizzas y comidas rápidas, cinéfilos , restaurantes temáticos, etc”. Y así le abrimos las puertas a Alejandro Reyes Murcia para que contara en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos su propia historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años, soy administrador de empresas de la universidad del Área Andina.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació en la época de pandemia y aislamiento obligatorio. Teniendo en cuenta mi experiencia durante más de 10 años en el sector de alimentos, decidí emprender desde mi casa un servicio de alimentación a domicilio en el sector en el que vivimos y así nació Trattoria Corleone.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Un emprendimiento se trata de constancia, esfuerzo y dedicación, tuve una idea un día y con estos elementos logré sacar adelante mi proyecto, se estableció un plan de acción y constituí una idea temprana desde la cocina de mi casa con unos equipos pequeños y espacio pequeño, donde di a conocer los productos y así poco a poco nuestra marca. Establecí un local con atención al público y la temática de la película “El Padrino”.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Trattoria Corleone se montó con ayuda del fondo emprender del SENA, se hizo la gestión y un proceso de planeación, organización y ejecución de un plan de negocio, llegando a obtener unos recursos para poner en marcha mi emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos hecho que el cliente en general se identifique con la experiencia que ofrecemos, hacemos que el cliente viva en el mundo de la película “El Padrino”. Tenemos juegos didácticos donde la persona puede simular hacer apuestas ilegales en una ruleta de casino de juguete, con billetes didácticos de diferentes denominaciones, o interactuando con un juego de escalerita el cual llamamos tráfico de alcohol, o sencillamente que se siente en un Cadillac modelo 1954 original, que es el carro de don Vito Corleone en la película el padrino. Nuestros colaboradores están caracterizados con la temática con vestuario de los años 30 y 40. En cuanto a la parte laboral estamos generando empleos directos e indirectos para el desarrollo económico de nuestro gremio y del sector, nuestra meta es ir cumpliendo objetivos específicos con el fin de mejorar día a día las condiciones laborales de nuestros colaboradores.

6. ¿Soy feliz?

¡¡¡Mucho!!! Estoy cumpliendo un sueño, nada más gratificante que en vida puedas lograr cosas que algún día planeaste y soñaste.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, es un legado el cual quiero dejar en mi familia y en las personas que trabajan con nosotros, ha requerido esfuerzo y dedicación, no contemplo negociar mi empresa.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Ha sido un esfuerzo enorme, se han hecho sacrificios de tiempo, de dinero, de abstención de cosas, disciplina, elementos necesarios para poder sacar a flote una idea de negocio.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Estoy en una etapa temprana en el cumplimiento de mi sueño, faltan cosas por hacer, mi meta a largo plazo es en convertir a Trattoria Corleaone en una cadena de restaurantes reconocida a nivel nacional. Falta tiempo y falta seguir desarrollando la idea bajo el plan de negocio que trazamos al principio.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sigue más trabajo, más esfuerzo y dedicación, como lo mencioné antes; estamos en una etapa temprana o a corto plazo de lo que es nuestro emprendimiento, la visión que tenemos es ambiciosa y requiere de más tiempo para poder ampliar los segmentos de mercado a los que queremos llegar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, se trazan objetivos específicos desde un principio que ayudan a dar un camino y una vía que se va subiendo de a poco.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Toda visión debe verse con amplitud, las inversiones externas se pueden ver de la mejor manera siempre y cuando beneficien el crecimiento económico y social de la marca, por ejemplo una opción de franquicia está considerada en el largo plazo, esas sesiones se consideran bajo las políticas empresariales trazadas desde un inicio.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Dejar ideas de lado, a veces las ideas más controversiales o con disparates resultan ser muy beneficiosas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Hay varias personas que me han inspirado y enseñado a lo largo de mi vida, tanto a nivel profesional y humano: la Sra Martha Florez, gerente de profesión en el campo de la educación durante muchos años, ha sido una referencia para mí a nivel profesional, ya que sus enseñanzas las he aplicado en todos los ámbitos empresariales en los que he afrontado; mis instructores del Fondo Emprender, don Clímaco Alvarado y Marisol Galvis, personas que han estado acompañando en todo el proceso de planeación y ejecución de mi emprendimiento; mi hijo Gabriel, quien fue quien dio la idea de nombrar nuestro emprendimiento Trattoria Corleone; mi familia y amigos que siempre me han acompañado en las buenas y en las malas, adicionalmente sigo ejemplos de personalidades y características esenciales en el carácter de una persona como los dan algunos personajes de Hollywood: Thomas Shelby, Vito Corleone, Anthony Soprano, etc.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, claro, la vida es de contrastes, se ha fracasado en ocasiones, pero así mismo me he levantado, no hay meta que no se pueda cumplir.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Como lo mencioné antes, Fondo Emprender ha sido un medio que me ha colaborado y enseñado en todo el proceso de emprendimiento a que le agradezco todo el proceso que llevo adelantado hasta el momento.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, trasciende y bastante. Existe una fascinación por la temática de películas como El Padrino y la mafia en general, porque las vidas de estos personajes parecen ser mucho más reales que las nuestras, los mafiosos viven bajo su propio y estricto código moral: “La familia es sagrada”, esto siempre ha generado un impacto en todas las sociedades de ayer y hoy, con toda seguridad las de mañana.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

A largo plazo me veo precediendo una junta directiva que está a la cabeza de una organización en una empresa consolidada.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido primordial en todo este proceso, el respaldo recibido por ellos es gratificante, sin su apoyo incondicional yo creo que no pudiera desarrollar varias cosas, y mis amigos, aunque son pocos, he recibido el apoyo en todo sentido cuando lo he necesitado, siempre han estado ahí para cualquier situación que se presente.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, de hecho, animo a varias personas que tienen su emprendimiento a que se presenten en las diferentes convocatorias de financiamiento y hagan realidad sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo consta de un grupo organizado de personas, así como lo explica Mario Puzo en su libro “El padrino”: tengo un ‘Consigliere’ o, en nuestros términos, un asesor que me aporta ideas que quizás yo no tenga a la vista; un ‘sub jefe’ que me apoya en momentos en los que no pueda estar por motivos especiales; y los famosos ‘Capo regímenes’, que no son más que las personas que nos colaboran con el trabajo de producción en cocina y atención a clientes; así se establecieron las legiones romanas y lo adoptaron las mafias organizadas. Sin una estructura organizada no se pueden establecer códigos y objetivos en común.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello que estamos implementando es vender una experiencia, es ofrecerle al cliente un momento diferente donde se sienta en los años 30, o quizás inmerso en la película ‘El Padrino’, o de los ‘Peaky Blinders’, o se sienta como el jefe ‘Tony Soprano’ de ‘Los Sopranos’, degustando un plato típico de la comida italoamericana, eso me diferencia del resto, es una temática que en el sector no existe o al menos no está tan desarrollada como yo la ideé en su momento.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Todos los días se aprende algo diferente, el mundo del conocimiento es inagotable, es infinito, a partir de la práctica se identifican diferentes problemas cuyo objeto de la administración es darles solución, es darles una salida objetada sobre las políticas de la empresa.

