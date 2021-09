Parece calcada a la historia de miles: se fue a vivir a Nueva York en busca del sueño americano. Y la escena que también parece calcada: al caminar por las calles y ver cómo amigos latinos que conocia no entendían el idioma, les compartió algunos tips para poderse comunicar. Entonces los amigos vieron que esos tips eran muy útiles, trucos valiosos, y lo impulsaron a compartir ese conocimiento en redes. Así nació “Andres en Inglés”, un espacios digital para auyudarle a la gente para que su nivel de inglés sea más alto y, sobre todo, que se entienda. Su éxito fue evidente: hizo parte del primer programa para creadores Latinos Youtube NextUp #YoutubeLatino y lo entrenaron en Los Angeles, en el YouTube Space. Y ahora, con la red social de mayor crecimiento, entró a hacer parte de la #familialatina en TikTok y en el 2020 estuvo entre los elegidos para el encuentro virtual para creadores latinx.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos Andrés en inglés habla de cómo nació todo, de los aprendizajes que hay que contar pero también de los errores de los que todos debems aprender para no fallar tanto en el intento.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

40. Mercadeo Y Publicidad

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea fue crear contenido para aprender inglés de una manera no tan tradicional usando las plataformas digitales, comenzó como mi canal de Youtube “Andrés en Inglés” y hoy ha trascendido a Facebook, Instagram y TikTok ¿Qué fue lo que creé? Contenido de valor que eventualmente se convirtió en un App y un curso para ayudar a mi comunidad a desbloquear su voz en inglés.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Yo le enseñaba a mis amigos a aprender inglés pues queríamos viajar juntos y tener la posibilidad de tener siempre las mejores posibilidades en cualquier ciudad del mundo. Ellos me recomendaron crear el canal “Andrés en Inglés” en Youtube y creé mi primer video en abril del 2016. Cinco años después se ha convertido en mi trabajo de tiempo completo, lo cual me hace muy feliz.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Invertí mis ahorros de toda la vida en crear este proyecto y con el pasar de los años se fueron abriendo diferentes fuentes de ingresos como creador de contenido que me ha permitido hacer mi empresa y construir poco a poco el tan deseado “sueño americano”.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Cumplir mis metas creativas, financieras e ideológicas para usar mi plataforma para representar a mi gente latina. Estoy dando el acceso al aprendizaje de inglés mas asequible a través de las plataformas digitales.

6. ¿Soy feliz?

¡MUY!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No lo veo necesario en este momento. El futuro siempre puede sorprendernos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Se trata de creer en ti mismo, eso es lo más duro: creer en tu proyecto cuando nadie más da un peso por el.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño de vivir en Nueva York lo cumplí. Hoy no solo es mi hogar sino mi fuente de negocio. ¿Qué me hace falta? Me gustaría escribir un libro, continuar desarrollando herramientas digitales y crear contenido que me haga feliz y le aporte a otros.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora, escuchar a mi comunidad y agradecer a quienes me han apoyado y son parte de la familia de “Andrés en Inglés” en todas mis plataformas y redes sociales. ¿Qué sigue? Eso es lo lindo de las nuevas plataformas digitales, nunca se sabe pero siempre hay cosas nuevas que están empoderando a los creadores de contenido. Es una industria que no se detiene.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, y eso es un reto y la motivación para el mediano y largo plazo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No lo veo necesario en este momento.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Esperar a tenerlo todo para empezar a crear contenido.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró mi madre que sacó adelante 4 hijos por si sola y además les dio universidad. ¿A quién me gustaría seguir? Me gustaría seguir mis propios sueños. No he tenido más referentes que mis propios deseos de salir adelante y darle las posibilidades que mi familia se merece.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Hay momentos en los que no se dan las cifras en vistas o popularidad y es parte del juego. Lo importante es tu comunidad, que siempre está ahí. ¿Pensé en tirar la toalla? No.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Creadores Latinos en Estados Unidos. Yo fui parte del primer programa para creadores Latinos Youtube NextUp #YoutubeLatino. De cientos de aplicantes, fuimos 12 creadores elegidos para ser entrenados en Los Angeles en el YouTube Space. Ahora también hago parte de la #familialatina en TikTok donde en 2020 fui parte del encuentro virtual (por Covid-19) para creadores latinx.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Es lo más lindo de todo, recibir los mensajes de las personas que han sido impactadas positivamente después de consumir mi contenido. Es un honor poder ayudar a llevar mi comunidad hacia adelante a través del aprendizaje y el buen humor. ¿Podrá impactar a nuevas generaciones? Esa es la idea. Abrir las puertas a las actuales y futuras generaciones creando contenido de valor.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Automatizada. Abriendo nuevos caminos de enseñanza y creando nuevas herramientas de aprendizaje mediante el contenido y dispositivos digitales.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha sido esencial para llegar a este punto. Han sido mi sistema de soporte y de inspiración.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto! De hecho estoy considerando crear no solo cursos de inglés sino también un curso para emprendedores en la era del contenido y redes sociales posiblemente en unos meses.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Ha sido más un trabajo individual. Pero sí he recibido mucho apoyo de YouTube en Estados Unidos y últimamente de Tik-Tok. ¿Quién es? Mi equipo es mi comunidad.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La forma en que explico. Me gusta desmenuzar el inglés y explicarlo desde el punto de vista de un latino que entiende las barreras que un hispano hablante (especialmente adultos) puede tener al tratar de aprender y ser fluido en inglés.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños se hacen realidad cuando tienes visión y ejecutas las acciones necesarias para lograrlos.

