La app que le da descuentos de entre el 10 % y el 50 % en restaurantes

Henry Sánchez, el cofundador & CEO de Apparta, es un exRappi. Su idea es similar a como funcionan los metabuscadores de los tiquetes de avión que permiten comprar boletos a precios más bajos partiendo de la lógica de las sillas vacías. Sí, lo que hace la aplicación que crearon Henry y sus colegas es que conecta a comensales con restaurantes que tienen mesas vacías para que se logre, al final, una venta. Y así todos ganan: el establecimiento porque consiguió un cliente en una hora donde no lo tendría y el comensal, porque obtuvo un descuento valioso tan solo por ajustar la hora en la que quiere comer. Por eso lo invitamos a nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos para que nos contara detalles de cómo nació todo y a qué le están apuntando.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 29 años y estudié Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Una aplicación móvil que soluciona una de las problemáticas más fuertes en la industria de los restaurantes: las mesas vacías. Por medio de Apparta, los usuarios pueden hacer reservas en establecimientos gastronómicos siempre con un descuento que varía entre el 10% y el 50% de toda la carta. Este beneficio varía dependiendo de la demanda que el restaurante quiere atraer en esos espacios muertos donde se colocan descuentos altos y en los espacios con mayor tráfico, descuentos menores. De esta forma permitimos a los comercios de este tipo convertir esas mesas vacías que no generaban dinero, en una venta adicional que les permite incrementar sus ventas y rentabilidad.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

La idea de Apparta nació en noviembre de 2019. Dos meses después de empezar a desarrollarla, entró la pandemia. Nunca pensamos en parar a pesar de la incertidumbre. Sabíamos que eventualmente que el Covid-19 iba a terminar, por lo menos controlarse, lo cual la convicción fue continuar y esperar el momento para salir. Entendíamos, además, que la industria de los restaurantes iba a pasar un momento muy difícil y teníamos la solución perfecta para apoyarlos.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Trabajé en Rappi y en dos firmas antes de arrancar. Con los ahorros de los founders fue con lo que empezamos para los primeros meses de operación y casi 5 meses después, levantamos US$ 300.000 en una ronda de amigos y familia, donde también entró un ángel inversionista.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos solucionando uno de los principales dolores de cabeza en la industria de los restaurantes. Los establecimientos gastronómicos pagan un montón de costos fijos a lo largo del mes, sin embargo, tienen muchas horas improductivas donde continúan pagando nómina, arriendo y servicios siendo cada mesa vacía dinero que están perdiendo. Hoy les permitimos ofertar esos espacios y atraer venta adicional generando rentabilidad a estos lugares.

6. ¿Soy feliz?

Definitivamente sí, estoy haciendo lo que amo y me apasiona. Siempre hay momentos difíciles, no obstante, el camino es para disfrutarlo con lo bueno y lo malo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

La idea es llegar al NYSE y simular a colombianos exitosos como David Vélez de Nubank. De todos modos, es una puerta que nunca se debe cerrar, pero en el corto plazo no lo veo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Comenzar es difícil, arriesgarse a veces no es fácil, ni tampoco dejar la zona de confort o la estabilidad. Sin embargo, nunca nos frenemos a hacer lo que nos apasiona por miedo. Las grandes cosas en la vida siempre llegan cuando vencemos esos temores y asumimos riesgos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, lo estoy cumpliendo, pero me falta aún llegar a todos los países de este continente e impactar la vida de millones de personas.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos levantando una ronda de inversión para seguir expandiéndonos por Colombia y aterrizar en México.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

100% escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Depende del desconocido, pues no cedería mi empresa a una persona que pueda restar y no sumar. Sumar no siempre se logra solo con dinero.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me arrepiento de lo que he hecho. Creo que he tomado buenas decisiones.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi familia siempre me inculcó a soñar en cambiar el mundo. En mi vida profesional, siempre he soñado en tener aquellos puntos positivos que identifiqué de los grandes líderes con los que tuve la oportunidad de trabajar.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí he fracasado, monté una startup en 2014 llamada Apprende. La creamos para conectar a profesores particulares que en su tiempo libre quisieran dictar clases para aquellos estudiantes que estuvieran buscando refuerzos académicos previo a exámenes o parciales. La historia termina cuando los desarrolladores nos estafaron y no pudimos conseguir en Latam a nadie que pudiera trabajar con los códigos con los que fue montada la app. No considero que fue tirar la toalla, fue pensar que era el momento de salir adelante con los aprendizajes obtenidos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Si, Apparta fue seleccionada por Endeavor para participar en Scale Up 2022.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, Apparta sin duda existe para impactar ésta y próximas generaciones. De hecho, se convirtió en una de las principales soluciones para sacar de la crisis a los restaurantes, uno de los sectores económicos más golpeados en el país por la pandemia.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Apparta en su IPO y yo, apoyando a todos esos fundadores con grandes ideas para seguir impactando con tecnología el ecosistema en Latam.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Clave, su apoyo y fuerza siempre han sido importantes en esos buenos y por supuesto también malos momentos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin duda, quisiera entregarles a otros fundadores los aprendizajes en el camino, lo que se debe y no se debe hacer.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Gonzalo y Elias, fundadores también de Apparta, cumplen un papel fundamental en lo que hemos logrado juntos. El equipo comercial, de diseño y operaciones son unos verdaderos cracks, me les quito el sombrero, nada de esto sería real sin ellos. Somos un equipo unido y en Apparta los logros son de todos, es un orgullo lo que hemos conseguido con pocas manos.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Pasión, liderazgo y determinación. Nunca me va a faltar la berraquera para hacer aquello que me apasiona.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El camino no es fácil, siempre existirán los no o la negativa y tenemos que aprender a vivir con eso. Fundar una startup es una montaña rusa, habrá muchos momentos de extrema felicidad y otros de fuertes decepciones. Es normal, todos pasamos por esto, lo importante es nunca perder la convicción y mantener la frente en alto. Estoy decidido siempre a aportar un granito de arena al mundo.

