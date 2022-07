Él creó una marca de helados y dulces saludables que benefician la salud

Él es Pablo Uribe, el emprendedor detrás de Tok Tok, una marca de productos saludables. Foto: Cortesía Tok Tok

“En Tok Tok generamos 2 empleos directos y más de 100 indirectos. Estamos en las principales ciudades del país con presencia en mercados saludables, plataformas online, páginas web y cadenas de grandes superficies. Nuestros clientes son personas que buscan una vida saludable o no pueden consumir azúcar como los diabéticos. Esta diseñado desde niños hasta adultos mayores, sin dejar de tener sabores irresistibles para el paladar”, así lo cuenta Pablo Uribe, el emprendedor detrás de una idea de negocio saludable que ya impacta el mercado gastronómico nacional. Su historia está aquí, en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 35 años, estudié Ingeniería Administrativa en la universidad EIA.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mi idea nació en medio de la pandemia cuando vi que toda la gente sufría de ansiedad y estaba subiendo de peso por la forma cómo se alimentaban. Necesitaba darles opciones saludables que les reemplazaran esas ganas de comer dulce y fue así como creé Tok Tok una marca de helados y productos dulces, bajos en carbohidratos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Conseguí a un ingeniero de alimentos, le dije mis necesidades y aterrizamos la idea; luego necesitaba una persona que me ayudara con el diseño de la marca, empaques y por último un maquilador. Uní estas tres cosas y así empecé a crear mi empresa.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Me endeudé con el banco por medio de tarjeta de crédito y traté de gastar lo menos posible, para así poder pagarla lo mas rápido posible, no me gusta estar endeudado.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Para mí es un logro que las grandes superficies me llamen y se fijen en mi. Estoy cambiando los hábitos de consumo y dándole la facilidad a los diabéticos de consumir helado, sin que tenga alto impacto en su salud. Eso me pone muy feliz.

6. ¿Soy feliz?

Muy feliz. Disfruto lo que hago. ¡Esa es la clave!

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, siempre y cuando la lleven a otro nivel.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Desde pequeño he sido emprendedor, nunca he trabajado en una empresa que no sea la mía, entonces para mi es una pasión en la cual siempre hay una montaña rusa de emociones, pero me encanta.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

No, todavía me falta mucho. Quiero volver a Tok Tok una empresa multinacional, que sea reconocida por la calidad de sus ingredientes, y que las personas que buscan estar saludables, acudan a ella para satisfacer sus necesidades.

Le puede interesar: Crean piezas para decoración con hormas importadas que eran usadas por zapateros

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir expandiéndome por toda Colombia y llegar hasta donde no me he imaginado, para luego saltar al mercado internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Claro que sí, el sector de los alimentos siempre está en constante crecimiento y con un producto como Tok Tok, se le pueden dar diversas opciones a los consumidores.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Claro que sí, dependiendo que lo que me ofrezcan. La plata es importante pero hay experiencia y contactos que son mucho mas valiosos.

13. Qué no volvería a hacer?

Asociarme con personas que no vibren conmigo o con mi idea de negocio, la peor decisión es de la vida es esa.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira la gente que se quiere cuidar, la gente que no puede consumir azúcar y que se apoya en mi como una opción saludable. Me gustaría seguir a empresas con una labor social como TOMS y emprendedores exitosos como Elon Muzk.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Claro, manejar la cadena de frío es muy difícil, cuando los productos no llegan como uno quiere y depende de terceros es aun peor. Por eso muchas veces dije no más, sin embargo, allí encontré la fuerza necesaria para no desfallecer y seguir.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, si logramos que todas las nuevas generaciones de niños cambien el consumo de productos altos en azúcar, por productos sin este ingrediente y bajos carbohidratos, en unos años tendremos menos diabetes tipo 2, cáncer y una cantidad de enfermedades relacionadas directamente con la mala alimentación.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo como CEO de mi compañía y por el lado de Tok Tok, con distribución en todos los países de América con una línea de productos bajos en carbohidratos robusta.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Siempre me apoyan. Son súper importantes porque con ellos siempre valido inicialmente el producto y la idea.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, amo compartir conocimiento y ponerlo al servicio de otros que quieran hacer lo que yo hice, viendo resultados.

Continúe leyendo: Ella creó una marca de accesorios tejidos a mano por madres cabeza de familia

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Inicialmente lo hice yo solo, ahora tengo una asistente que es mi mano derecha y me ayuda con todo. No sé qué haría sin ella, pronto requeriremos más gente en nuestro equipo, sin embargo, indirectamente mi equipo de distribución: maquila y desarrollo, son pilares necesarios para poder seguir creciendo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Todo lo que creo, lo hago desde la pasión, por eso siempre quiero promover la salud, nunca crearía algo por plata que no me apasione.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Cuando tienes una pasión con una visión y las mezclas con paciencia, esa es la clave del éxito para vivir una vida feliz. El dinero llega después como consecuencia pero nunca debe ser tu motivador principal.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚