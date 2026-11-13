Aprender a decir que no, "la clave del emprendedor que puede ser exitoso en el tiempo"

Ammiel Manevich Cepeda tuvo su primer negocio a los 17 años, pero solo hasta que terminó la universidad, viajó por Asia y trabajó en el mundo corporativo, entendió que en sus orígenes estaba el emprendimiento que buscaba: una cadena de comida que llevara el famoso “cholao” caleño hasta los comensales de Estados Unidos. Se llamaba Amazónica. Le fue bien, hacían fila, creció rápido, también vendía pandebonos y café, llegó a tener ocho locales y vender UDS 2 millones con 200.000 compradores. Pero se cansó porque el trabajo 24/7 le pasó factura a su salud. Vendió, volvió a Colombia, cambió de rumbo, identificó que la información de negocios está en su mayoría en inglés, así que creó una comunidad que le habla en español a todas las personas que están buscando una guía en esto de hacer empresa en ese idioma. El mercado: 635 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Cervantes. En su comunidad se enfocan en asuntos de emprendimiento, startups y salud mental. Aquí está la conversación completa, para Emprendimiento y Liderazgo, de El Espectador.