Natural, saludable y artesanal: la receta del éxito en este emprendimiento

Haciendo uso de tecnologías de la innovación que potencializan el esfuerzo humano y elevan la productividad sin sacrificar el concepto de lo artesanal, este emprendimiento colombiano entrega una oferta de valor diferenciada con alimentos saludables, confiables, seguros y amigables con el medio ambiente. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos José Oscar Jiménez creador de ´Súper arepas artesanales de la reina’, cuenta desde su experiencia cómo ha sido crear empresa con un producto tradicional colombiano y el impacto de este en el mercado nacional.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 61 años, me gradué de Profesional en Mercadotecnia en la Universidad de Ibagué, estudié Biología y Química, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Mercadeo Digital, en la Universidad del Valle.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Junto con mi compañera de vida, Martha Cecilia, y nuestros hijos, desarrollamos una saludable y deliciosa súper arepa de maíz blanco con semillas de chía, quínoa, coco, sal rosada de Himalaya y mantequilla clarificada ghee, a partir de una arepa que ella había creado hace tres años como parte de su tratamiento para sanarse de una condición delicada de salud que le habían diagnosticado, lo hizo porque no encontró en el mercado unas arepas saludables que tuvieran sabor agradable. Los amigos y familiares nos solicitaban que les vendiéramos esta arepa pues les había encantado, y es así como en la tercera semana de marzo de 2020, justo cuando empezó el confinamiento debido a la pandemia del Covid19, producimos el primer lote de ‘Súper arepas artesanales de la reina’ para comercializar entre familiares y amigos y aún las seguimos produciendo, aumentando cada día los fieles consumidores de este maravilloso alimento, 100% natural, libre de grasas trans, sin azucares añadidos, sin gluten ni conservantes artificiales. Es de anotar que tuvimos que probar durante más de 18 meses diferentes proporciones y combinaciones de ingredientes a punta de ensayo y error, hasta decidirnos por la formula actual que ha demostrado ser la ganadora.

Se elaboran artesanalmente en las montañas de Pavas, La Cumbre, Valle del Cauca, por parte de madres cabeza de hogar de ese corregimiento ubicado a 55 minutos de Cali. Todos sus ingredientes son catalogados por la ciencia, como alimentos “funcionales” o " súper alimentos”, que tienen la propiedad de nutrir y a la vez sanar o prevenir enfermedades - de allí el nombre de nuestro producto – gracias a las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas saludables que contienen en una alta proporción.

El maíz con el que elaboramos la masa de las ´Súper arepas artesanales de la reina’, es una variedad no transgénica y lo suministran los campesinos de una región del centro del departamento del Valle del Cauca; este maíz lo cocinamos en fogón de leña que obtenemos del descarte de las cosechas de los bosques sostenibles y renovables de pinos y eucaliptus de una empresa multinacional papelera ubicados en la región, por eso decimos que es leña ecológica; el agua que empleamos para cocinar el maíz proviene del acueducto rural de Pavas, alimentado por 14 manantiales del acuífero de este corregimiento, que ya tiene más de 120 años de antigüedad y cuenta con tecnología para su purificación y potabilidad. Estas tres condiciones, maíz no transgénico, cocinado en leña ecológica y agua de manantial purificada, le dan ese exquisito sabor a “campo” a este formidable alimento.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Lo logré con la ayuda de mi compañera de vida, mis hijos, algunas madres cabeza de hogar de Pavas y mis amigos, antiguos socios y compañeros de la universidad. Operacionalmente se pudo llevar a cabo, gracias a los conocimientos sobre producción y mercadeo que acumulé en mis años laborales en empresas manufactureras, comerciales y de servicios en las que trabajé, cree, asesoré y lo logramos también con el apoyo de nuestro hijo Oscar Andrés que es Ingeniero de Producción.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos el emprendimiento con un dinero que nos pagó una compañía aseguradora a raíz de un accidente de tránsito en el que resultó afectada nuestra familia. También se sumaron a este capital inicial, dineros que con mucho esfuerzo han aportado todos nuestros hijos, ya que le creen al futuro de nuestra empresa. A partir de allí, las utilidades de la comercialización de las ´Súper arepas artesanales de la reina’, se han reinvertido en el emprendimiento, para darle la estructura que nos permita llevarla al siguiente nivel. Ahora mismo estamos esperando los resultados de la convocatoria 84 Rural del Fondo Emprender SENA a la que logramos presentarnos este mes, pues con este apoyo económico del Estado se podría avanzar en la formalización del emprendimiento y su preparación para el proyecto exportador, ya que contamos con personas muy interesadas en Estados Unidos y en Europa para llevar las ´Súper arepas artesanales de la reina’, al mercado latino de esas regiones que se preocupan por sus hábitos alimenticios saludables.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con este emprendimiento estamos logrando demostrar que lo “Saludable también tiene que ser delicioso” (nuestro lema y mensaje). Hasta ahora los alimentos saludables han tenido la connotación de que no saben bien y por eso muchas personas no los incluyen en su dieta. Con las ‘Súper arepas tradicionales de la reina’ estamos abriendo un camino en el que van a predominar alimentos 100% naturales, libres de químicos perjudiciales para la salud y elaborados por manos artesanas que le imprimen una energía vital al producto - difícil de emular por medios mecanizados e industrializados – haciendo uso de tecnologías de la innovación que potencializan el esfuerzo humano y elevan la productividad sin sacrificar el concepto de lo artesanal, lo que permite entregar una oferta de valor diferenciada con alimentos deliciosos, saludables, confiables, seguros y amigables con el medio ambiente.

Adicionalmente, estamos contribuyendo a darle una nueva dimensión a la tradicional arepa de maíz, consumida por el 75% de los colombianos, reposicionándola como un alimento que puede enriquecerse con otros ingredientes saludables (como semillas, frutos y seudo cereales) que le pueden aportar a la nutrición y a la calidad de vida de niños y adultos de toda condición, si la incluyen en su dieta y la consumen regularmente. Además, con este emprendimiento le aportamos al tejido social de nuestras áreas de influencia, a través de empleos dignos y sostenibles para personas vulnerables.

6. ¿Soy feliz?

Estamos creando condiciones de momentos felices para todos los públicos con los cuales trascendemos: nuestra familia, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros clientes y consumidores. Esto me genera felicidad y plenitud, pues es un legado que Martha y yo estaríamos dejando a nuestros hijos y nietos.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, si quien la compre garantiza que continua fiel a nuestros principios de lo natural, saludable y delicioso y nos demuestra que puede llegar a más personas en todo el mundo con este maravilloso alimento. Sería un inamovible para sentarnos a negociar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al empezar con el fin en la mente y buscar obsesivamente un escenario gana-gana, se nos facilitaron las cosas para emprender. Pude poner en práctica mis modelos gerenciales y de productividad que he desarrollado, basados en la teoría de Restricciones del físico Eliyaju Goldratt y los conceptos proactivos de la nueva ciencia de la Crisisología del colombiano Álvaro Marín, donde se ataca la restricción del sistema uno por vez y se busca la generación de utilidades y de flujo de caja positivo desde el primer día de manera prioritaria, aplicando sentido común y apoyándose en trabajo en equipo, sin tener que invertir mucho dinero en las soluciones que demuestren ser efectivas, siempre y cuando se cuente con un producto seductor, como lo han demostrado ser las ´Súper arepas artesanales de la reina’. Adicionalmente, se hizo mucho más fácil este reto, gracias al apoyo incondicional de nuestros hijos, quienes están aportando su inteligencia, sabiduría y trabajo para lograr que ‘Súper alimentos artesanales de la reina’, sea parte de la solución en la lucha por la mejora de los hábitos alimenticios de la humanidad.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aun no lo he cumplido, pero me voy acercando. No descansaré hasta ver productos de ‘Súper alimentos artesanales de la reina’ en la lonchera de los niños.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos en el proceso de formalización de nuestro emprendimiento y en la construcción del primer módulo básico de producción; antes que termine este año, esperamos contar con la certificación FMSA de la FDA de los Estados Unidos para poder poner el producto al alcance de colombianos y demás latinos amantes de la arepa de maíz en ese país e iniciar el próximo año el proceso de exportación hacia España, y de allí al resto de Europa, para que nuestros compatriotas en ese continente también lo disfruten. Adicionalmente, vamos a explorar el mercado de la China, allá también están ávidos de incluir alimentos saludables y diferenciados en su dieta y son más proclives a explorar nuevos alimentos. Paralelamente, vamos a desarrollar dos nuevos productos: una arepa con los mismos ingredientes de la súper arepa artesanal, con miel orgánica de sabores naturales diferenciados, para que los niños la consuman en las meriendas en sus colegios y un snack a base de maíz para que acompañe a estudiantes, deportistas y trabajadores en las labores que requieren de energía sin importar la hora del día. Esperamos llegar a todas las tiendas especializadas en alimentos saludables, para incluir la ´Súper arepas artesanales de la reina’ en su portafolio de productos, como una saludable y deliciosa alternativa para el desayuno, merienda y cena de todos sus clientes.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, completamente. Nos hemos esforzado por estandarizar los procesos sin perder el concepto original de artesenal, de tal forma que se pueda replicar todo lo bueno que hacemos con solo adicionar módulos básicos de producción al proceso y contamos con el espacio físico, la experticia, el talento humano y el mercado potencial para hacerlo. Actualmente solo le estamos apuntando al 0,4% de la demanda con el módulo básico que estamos estructurando, y proyectamos que con un solo producto, la ´Súper arepas artesanales de la reina’ original, podríamos llegar en el corto plazo – solo en Colombia - a unos 3 mil compradores y unos 12 mil consumidores, generando 4 puestos de trabajo y facturando unos $50 millones mensuales con una rentabilidad importante. Si se tiene en cuenta que de acuerdo con estudios serios recientes, más del 10% de la demanda mundial de alimentos se enfocará en productos saludables, y en lo concerniente a nuestra nación, que el 75% de los colombianos consumimos arepa de maíz al desayuno y que más de 20 millones de personas en este país nos preocupamos por alimentarnos de manera natural y saludable, se visualiza un mercado potencial local y global enorme para esta iniciativa.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No lo haríamos. Estamos intentando que las inversiones sean propias sin que dependan de decisiones de terceros.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a asociarme con personas que no comparten nuestros mismos sueños, la ética y la visión de un mundo mejor que el que recibimos. Otra cosa que nunca repetiría, es utilizar maíz importado; debido al reciente paro que afectó la cadena de suministro en nuestra región, recurrimos a esa opción, con resultados negativos para el sabor exquisito de las ´Súper arepas artesanales de la reina’. Afortunadamente, ya los proveedores de maíz nacional nos están surtiendo de nuevo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Todo esto lo hago en honor a mi padre que después de una tragedia familiar irreparable consecuencia del conflicto armado en nuestro país y de haber redimido tres cánceres, a sus 83 años se levanta cada mañana a seguir modelando en su torno de madera con sus manos de artesano, hermosas y valiosas herramientas de Maderoterapia para su empresa Relax Wood (es precursor y pionero en el diseño y fabricación de dispositivos para esta nueva clase de terapia validada por la ciencia), logrando que las personas tengan mejor calidad de vida aliviando problemas óseos y musculares y para que también moldeen su cuerpo estéticamente de manera natural. Y se lo debo también a mi hija Claudia Melissa quien me retó hace unos años a superar la historia del Coronel Sanders quien a sus 62 años creó KFC, una de las franquicias de comida rápida más grandes del mundo: que si él lo hizo, yo también lo podía hacer... y aquí vamos sacando este reto adelante con el apoyo de toda mi familia.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, muchas veces fracasamos; cuando iniciamos el emprendimiento con mi esposa, cometimos muchos errores por desconocimiento del comportamiento de la “masa madre” de las ´Súper arepas artesanales de la reina’ y una y otra vez debimos desechar miles de arepas que no cumplían con el estándar de calidad, pero con la convicción que a los clientes debíamos satisfacerles sus expectativas de sabor y característica de saludable con nuestro producto. Pensar en “tirar la toalla” no ha sido hasta ahora una opción, pues gracias al trabajo en equipo con mi compañera y nuestros hijos, cuando a alguno se nos “cae el carriel” los demás están ahí para darnos el aliento necesario para seguir en la brega. Ventajas de contar con una linda y comprometida familia. También los buenos amigos nos han dado muchos ánimos para continuar y les damos nuestros agradecimientos por ello.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Estamos muy agradecidos con el Ministerio de las Tics, quienes a mediados de este año nos seleccionaron como uno de los cuatro emprendimientos de mayor éxito en el programa “Vende Digital” que impulsó esa cartera a unos 3.500 emprendimientos en nuestro país. Y ahora estamos en concurso junto con 355 emprendimientos que presentamos el pasado 6 de septiembre nuestro proyecto a la convocatoria 84 Rural del Fondo Emprender con el SENA para obtener recursos para formalizar y escalar esta iniciativa.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, ya que estamos demostrando que los alimentos saludables pueden – y tienen – que ser deliciosos, siendo 100% naturales, libres de sustancias artificiales que son por lo general nocivas para el organismo, y siendo respetuosos con el medio ambiente. Estamos mostrando la forma de bajar la barrera que impide que todas las personas preocupadas por su salud y bienestar, acojan buenos hábitos alimenticios con producto premium como las ´Súper arepas artesanales de la reina’, especiales para sus desayunos, meriendas y cenas. Con los nuevos desarrollos, queremos iniciar a los niños y niñas – que son nuestro futuro - en la toma de decisiones saludables para que sepan elegir entre una galguería y un producto que verdaderamente le aporte a su desarrollo y sano crecimiento, como los que les vamos a ofrecer.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años nos vemos viajando a pie, en auto, avión, moto y bicicleta, a todos los sitios del mundo donde haya un colombiano para entregarle de nuestra propia mano una ‘Súper arepa artesanal de la reina’ para que se coma un pedacito de su país y lo disfrute. Hacia futuro, ‘Súper alimentos artesanales de la reina’, nuestro emprendimiento, habrá liderado y consolidado el redimensionamiento de la tradicional arepa del maíz, como un valioso vehículo para suministrarle nutrientes a la dieta de todas las personas preocupadas por su salud y bienestar, a través del desarrollo de productos enriquecidos con todas las semillas, frutos y seudo cereales que demuestren tener un aporte significativo en términos de propiedades nutricionales y de sabor a nuestro querido alimento ancestral como es el maíz. La ´Súper arepas artesanales de la reina’ es el primer ladrillo que aportamos a este magnífico “edificio” de hábitos alimenticios saludables.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Sin mi compañera de vida y sin nuestros hijos, este emprendimiento difícilmente hubiera visto la luz. Su aporte ha sido vital para la creación de la Súper arepa artesanal, la estandarización de los procesos para producirla, su comercialización y su visualización a través del marketing digital. Ellos han sido los más críticos a la hora de detectar eventuales desviaciones en la calidad del producto final. Se han imaginado escenarios que ponemos a prueba y adoptamos o descartamos sus resultados. También nuestros colaboradores han tenido un valioso aporte en este reto, pues nos han acompañado incondicionalmente, se esmeran por la perfección en todo lo que hacen y no nos dejan pasar ni una, cuando de velocidad de producción y calidad se trata. Los amigos también han hecho su papel, ya que nos animan constantemente y nos ayudan a difundir el producto entre su red familiar y de amistades.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, de manera incondicional y sin esperar nada a cambio. El universo nos dio una oportunidad a nosotros y creemos que allá afuera hay muchos que también la merecen, si podemos aportar nuestro granito de arena para que lo logren, con gusto lo hacemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo principal ha sido mi familia, sin ellos esto no hubiera sido posible: Martha González, mi compañera de vida, experta en alimentación saludable, creadora de la fórmula de las ´Súper arepas artesanales de la reina’y muy hábil en la preparación del ghee y la sal rosada de Himalaya; nuestros hijos: Deliz Andrea, economista, quien aporta el direccionamiento financiero y apoya en distribución; Oscar Andrés, Ingeniero de Producción, aporta la estructuración de los procesos, adaptación tecnológica, producción y edición de piezas para redes sociales y material publicitario; Claudia Melissa, Comunicadora Social Periodista, quien nos visualiza en redes sociales y hace trabajo de campo con clientes fuera de Cali y del exterior; Santiago José, experto en atención al cliente y en comunicación bilingüe, nos comunica en idioma inglés con nuestros clientes potenciales del extranjero. También han jugado un papel importante los asesores consultores que nos apoyaron y guiaron en el programa “Vende Digital” del Ministerio de las Tics; las asesoras del SENA por su valiosa orientación para la realización de los documentos para la convocatoria del “Fondo Emprender”, y nuestros clientes consumidores y de tiendas especializadas, ya que sin su receptividad y validación de nuestra propuesta de valor, nada de esto se justificaría.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Visión del negocio, obsesión por generar y entregar valor a todos nuestros públicos, conformación de equipos de trabajo de alto rendimiento. Me diferencia mi capacidad de hacer lectura anticipada de oportunidades en el entorno y conectar con fuentes y redes potenciales de apoyo a nuestro proceso - estén donde estén - y mis competencias en desarrollar estrategias ganadoras de alto impacto con inversiones mínimas de tiempo, esfuerzo y dinero.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que definitivamente los únicos obstáculos a superar que verdaderamente impiden que tengamos éxito, son nuestros propios miedos y creencias que tenemos que eliminar (los miedos) y modificar (las creencias dañinas)… los demás obstáculos en el camino son simples “restricciones del sistema” que con sentido común, inteligencia, tecnología y sobre todo, trabajo en equipo, se superan y nos elevan a unos niveles a los que nunca habíamos sospechado que seriamos capaces de llegar.

