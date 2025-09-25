Instagram: 3.000 millones de usuarios y “reels y mensajería” para emprendedores

Instagram alcanza los 3.000 millones de usuarios. Brendon Thorne/Bloomberg Foto: Bloomberg - Brendon Thorne

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Instagram alcanzó los 3.000 millones de usuarios mensuales, consolidándose como una de las aplicaciones de consumo más populares de todos los tiempos y llevando a su matriz, Meta Platforms Inc., a poner aún más énfasis en las herramientas que impulsan su crecimiento: los videos cortos y la mensajería privada.

La aplicación está modificando la barra de navegación de su pantalla de inicio para resaltar los mensajes privados y Reels, y como rival de TikTok (ByteDance Ltd.), busca facilitar a los usuarios encontrar esas funciones. Asimismo, en India está realizando una prueba en la que la aplicación se abre directamente en Reels en lugar del feed tradicional, un diseño que la compañía también utilizó en la nueva aplicación para iPad.

Otra prueba permitirá a los usuarios de Instagram influir más directamente en su algoritmo de contenidos seleccionando o ocultando temas según sus intereses, según explicó Adam Mosseri, director de Instagram.

Los cambios forman parte de un esfuerzo más amplio por aprovechar las funciones más populares de Instagram, aunque implique alejarse cada vez más del feed de fotos tradicional que convirtió a la app en un éxito global. Mientras Instagram se conocía principalmente por ser un lugar para publicar y recorrer momentos personales, ese tipo de uso lleva años en declive, explicó Mosseri.

Hoy, los mensajes privados son la forma más popular de compartir en la aplicación, seguidos por las Historias que desaparecen. Más del 50% del tiempo que los usuarios pasan en Instagram se destina a ver videos, y la mayoría de esos videos son recomendados desde fuera de la red de cuentas que siguen.

“Cuando la gente piensa en nosotros, piensa en un feed de fotos cuadradas, pero así no es como la gente usa Instagram y no lo ha sido desde hace mucho tiempo”, dijo Mosseri la semana pasada en una entrevista en el marco de la conferencia anual Connect de Meta.

Meta adquirió la aplicación por US$1.000 millones en 2012, pero desde entonces se convirtió en la fuente más importante de crecimiento de ingresos de la compañía y en la herramienta clave para enfrentar a rivales como TikTok, Snap Inc. y X, de Elon Musk. El futuro de la app, sin embargo, está en parte condicionado por la demanda de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que acusa a Meta de ser un monopolio ilegal en redes sociales. Una decisión judicial se espera para finales de este año o inicios de 2026, y un fallo en contra podría incluir una orden de escisión de Instagram.

Al igual que su jefe ultracompetitivo, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, Mosseri muestra cierta paranoia por asegurar que Instagram no se limite a descansar sobre su enorme escala. No se trata solo de mantener usuarios, afirmó, sino también de seguir siendo relevante. El otro gran servicio social de Meta, Facebook, también alcanzó los 3.000 millones de usuarios mensuales, pero ha tenido dificultades para sostener su posición como la plataforma dominante del mundo, especialmente entre los jóvenes.

“El resultado más probable para una plataforma grande como la nuestra es que en algún momento nos achiquemos. O quizá sigamos creciendo, pero perdiendo relevancia cultural”, dijo Mosseri en la entrevista. “No se trata solo de métricas. Se trata de si la cultura ocurre en Instagram, de si pasan cosas interesantes en Instagram, de si formamos parte del zeitgeist”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚