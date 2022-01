Ayudan a animales en situación de vulnerabilidad preservando el planeta

Paula Alarcón y Francis Quiñones le dieron vida a un emprendimiento que trabaja a favor de los animales con camisetas sostenibles. Foto: Cortesía Hopen

“Desde toda la vida hemos tenido un cariño especial por los animales desamparados, en especial, por los perros y gatos que han sufrido algún tipo de maltrato o abandono. A raíz de la pandemia muchas de las fundaciones que realizan rescate animal se vieron cortos de recursos, ya que la mayoría de éstas se financian de aportes voluntarios de la gente. Así que desde hace un año empezamos a construir la idea de cómo ayudar a los animales en situación de vulnerabilidad y contribuir con la sostenibilidad de nuestro planeta”, así lo cuentan Paula Alarcón y Francis Quiñones cuando dan un paso al lado y recuerdan la verdadera razón por la que crearon empresa en Colombia.

En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, hablamos con ambas emprendedoras y nos contaron qué es lo que están haciendo con su marca y cómo su idea de negocio tiene un impacto de doble vía: contribuir con el medio ambiente y ayudar a mascotas en condición de vulnerabilidad a través de sus ganancias.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos dos amigas y socias fundadoras: Paula Alarcón, 38 años de edad, profesional en Psicología de la Universidad Javeriana y Francis Quiñones, 41 años de edad, profesional en Economía de la Universidad Militar Nueva Granada.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea siempre fue ayudar a los animales sin hogar y que han sufrido algún tipo de maltrato. Así nació Hopen, moving for the planet. Cuando vimos la situación económica de las fundaciones, decidimos que podíamos empezar con poco capital, creando una marca sostenible con el medio ambiente y los animales de nuestro planeta. Hopen, moving for the planet comercializa camisetas sostenibles y el 5% de la venta de cada camiseta la donamos a fundaciones que rescatan animales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos este sueño con una planeación paso a paso de las actividades que debíamos cumplir, para así al cabo de un año lograr nuestra meta de iniciar con la venta de nuestras camisetas. Esto requirió de mucha dedicación, trabajo en equipo y sobretodo amor por los animales y el planeta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Constituimos Hopen, moving for the planet con el ahorro y esfuerzo de varios años de trabajo, así que no tuvimos que recurrir a ningún préstamo. Sabemos que cuando empecemos a crecer más posiblemente tengamos que recurrir a este mecanismo de financiación.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando llegar a todas las personas, en especial a los jóvenes, quienes hoy en día son más conscientes del impacto que generan al futuro del planeta. Con nuestra marca estamos generando un movimiento que representa más consciencia animal y ambiental. Estamos seguras de poder aportar con nuestro emprendimiento al cambio de mentalidad de muchas personas en contra del maltrato animal y el uso de materiales amigables con el medio ambiente.

6. ¿Soy feliz?

Somos demasiado felices porque por fin pudimos trabajar en algo que nos encanta y en poder aportar a través de nuestro emprendimiento al planeta, el mismo que estamos a tiempo de cuidar, pues a través de nuestra historia lo único que hemos hecho es deteriorarlo poco a poco.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Actualmente no lo contemplamos, amamos mucho nuestro emprendimiento, aunque nuestro propósito es seguir expandiéndonos, estamos seguras que en un futuro tendremos que hacer alianzas con más fundaciones y más empresas para lograr nuestros objetivos.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue un año en que en medio de la pandemia se requirió de mucho trabajo y esfuerzo, adicional para emprender se necesita de mucha constancia y persistencia, pues hay momentos de satisfacción, pero también hay situaciones difíciles.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplimos nuestro sueño, pero ahí no termina; tenemos muchos más propósitos, como ampliar nuestra oferta de productos y así llegar a muchas más personas y más fundaciones.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sabemos que tenemos que seguir trabajando duro para lograr alcanzar nuestros objetivos. Nos espera mucho trabajo, en especial darnos a conocer más en redes sociales y lo más importante, llegar al corazón de cada persona que nos conozca, como dice nuestro logo: “Moving For The Planet”, queremos crear un movimiento de consciencia por nuestro planeta.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, creemos que nuestro emprendimiento tiene todas las posibilidades de expansión, no solo por el objetivo de contribuir con un aporte a los animales sino también por el impacto ambiental, lo cual genera una economía sostenible a largo plazo.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En la etapa inicial en la que nos encontramos no lo hemos considerado, sin embargo, en la medida que nuestro emprendimiento vaya creciendo, se presentarán estas oportunidades, las cuales evaluaremos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

A veces los emprendedores tenemos muchos paradigmas y pensamos que el camino es difícil, y lo es, pero esto no nos puede detener a cumplir nuestras metas, a pesar que los recursos iniciales con los cuales contamos sean pocos. Siempre debemos persistir y no aplazar nuestros sueños.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos han inspirado los mismos protagonistas de este sueño, que son los animales y nuestro planeta. Nos gustaría crear alianzas con personas e influencers que sabemos que aportan para este mismo propósito, por ejemplo, Pirry y Francisco (el niño activista).

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Pensamos que todo ha sido un proceso y hemos trabajado con mucha paciencia, nunca nos hemos sentido fracasadas, por el contrario, confiamos mucho en nuestro proyecto. Sabemos que habrá obstáculos, pero siempre trabajaremos unidas para crear de cada dificultad una oportunidad y así seguir creciendo.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Somos una empresa independiente, pero parte fundamental de nuestro trabajo es generar alianzas con las fundaciones a las cuales realizaremos nuestro aporte de las ventas generadas. Actualmente empezamos a trabajar con la Fundación Garritas Amigas, quienes se encuentran ubicados a las afueras de Bogotá, cerca de Nemocón. Esta fundación se encuentra a cargo de la manutención de 150 perros y 20 gatos aproximadamente, los cuales fueron abandonados o maltratados. Por esta razón queremos seguir generando más ventas y así poder ayudar a más fundaciones.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

¡Por supuesto! Nuestro proyecto es de alto impacto, por lo que trasciende a nivel mundial, influenciando a todas las futuras generaciones, estamos en el momento indicado de generar conciencia y aportar en una parte a la sostenibilidad de nuestro planeta y los animales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años vemos nuestro emprendimiento como un ejemplo y un movimiento a seguir, mucho más fortalecido, generando impacto, con nuevas alianzas y expandido a otros territorios.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

El principal apoyo que hemos recibido es el de nuestros esposos, también hemos recibido apoyo de nuestros familiares y amigos. Pero nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha empezado a seguirnos y que han empezado a preguntar por nuestras camisetas y emprendimiento. ¡Esto nos da mucha felicidad!

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, en la medida que podamos, estamos dispuestas a ayudar a otros emprendedores, ya que sabemos que no es fácil, hay muchas dudas al principio y miedos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo somos nosotras dos: Paula Alarcón y Francis Quiñones. Hemos trabajado unidas, con el mismo propósito, siempre con el apoyo, acompañamiento y consejos de nuestros esposos Jaime Romero e Iván Guerra. En un futuro queremos que en nuestro equipo nos acompañen más personas para que trabajemos en conjunto por el mismo objetivo.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Somos dos amigas que nos unimos con pasión para trabajar con un propósito que nos diferencia con otros emprendimientos y es, no solo crear una empresa que nos genere ingresos, sino que por medio de ésta ayudemos y contribuyamos con la sostenibilidad de nuestro planeta y animales, generando así un movimiento de conciencia en el mundo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Hemos aprendido que todos los sueños se cumplen, claro, dedicando el tiempo y las ganas, porque todo conlleva un esfuerzo, pero lo mejor es la recompensa, por ejemplo, estamos muy felices y orgullosas de estar generando impacto en todas las generaciones, tener cada día más seguidores, y haber llamado la atención de un periódico tan importante para obtener esta entrevista.

