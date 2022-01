Él creó una marca de alimentos orgánicos libres de pesticidas en Colombia

Alexander Díaz, fundador de The Farmer, un emprendimiento con propósito social y ambiental. Foto: Cortesía Alexander Díaz

“Con nuestra idea de negocio eliminamos el uso del plástico en nuestros productos. Queremos ser pioneros en el país ofreciendo alimentos congelados en bolsas 100% compostables y 0% plástico a partir del mes de marzo. Así mismo esperamos ofrecer nuestros productos en fresco, en bandejas 100% biodegradables durante el año 2022″, estos son los objetivos que tiene trazados Alexander Díaz, fundador de The Farmer, una empresa con sentido social y ambiental que impacta la industria del agro en Colombia.

Lo invitamos a nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos nos contó lo que ha conseguido con su emprendimiento y las negociaciones futuras para llevar sus productos al mercado árabe en el segundo semestre de 2022.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

45 años. Administración de Empresas en la Pontifica Universidad Javeriana.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Una compañía que ofrece alimentos limpios, libres de pesticidas y agroquímicos perjudiciales para la salud y cultivados 100% en nuestro país. Hoy en día muchos hablan de alimentos orgánicos, pero realmente ¿Cuántos cumplen con esta condición? Nos diferenciamos porque The Farmer es una empresa que se encuentra certificada como productora de alimentos orgánicos bajo la normatividad Europea y de los Estados Unidos.

Nuestro país es afortunado si consideramos la inmensa cantidad de alimentos que producimos, sin embargo, encontrar que estas frutas y verduras estén libres de pesticidas es muy difícil, por esto nace The Farmer, una marca pionera y líder en alimentos orgánicos en Colombia.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Toda mi vida he estado vinculado al campo, entonces fue un trabajo de consolidar el amor y la pasión por el campo con la experiencia corporativa que tuve por muchos años.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Recursos propios, alcanzar los niveles de calidad esperados de nuestros productos ha requerido una inversión importante de capital.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Muchos aspectos, a nivel social porque trabajamos en conjunto con campesinos ubicados en zonas de violencia como consecuencia del conflicto armado.

En segundo lugar, a nivel ambiental porque estamos eliminando el uso del plástico en nuestros productos, seremos pioneros en el país en ofrecer alimentos congelados en bolsas 100% compostables y o% plástico a partir del mes de marzo. Así mismo esperamos ofrecer nuestros productos en fresco, en bandejas 100% biodegradables durante el año 2022.

A los colombianos porque les ofrecemos un portafolio de productos limpios y saludables, alimentos de calidad internacional producidos en nuestro país.

Así mismo, estamos terminando los estudios de factibilidad técnica para dar inicio a la fundación The Farmer la cual se dedicará al entrenamiento de caninos para la detección temprana de cáncer mediante prácticas no invasivas.

6. ¿Soy feliz?

Totalmente, es un reto cada día la responsabilidad que conlleva dirigir y hacer crecer la compañía.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora tengo claro que el objetivo es seguir creciendo y lograr el posicionamiento en el mercado nacional como la marca de productos orgánicos y saludables del país.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cualquier proyecto nuevo tiene dos características muy precisas, la primera es que te enfrentas con un sinnúmero de dificultades nunca previstas porque todo lo que vas avanzando hace parte de un camino nuevo, no explorado, y segundo, te exige trabajar 24 horas al día los 7 días de la semana.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no, cumpliré mi sueño cuando mis ideas y proyectos en curso impacten de manera positiva en la calidad de vida de miles de personas especialmente a través del componente ambiental y social que esperamos generar.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En el corto plazo estamos incrementando la oferta de nuestros mix de frutos rojos en el mercado nacional, y a nivel internacional queremos incrementar el porcentaje de ventas actuales en el mercado de los Estados Unidos; así mismo, estamos adelantado conversaciones para llevar nuestros productos al mercado árabe en el segundo semestre de 2022.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Es posible, si es multiplicador claro que lo haría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No me tomaría tanto tiempo para iniciar The Farmer, llevamos más de 7 años y hubiésemos podido iniciar mucho antes.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Admiro a los industriales colombianos de las décadas pasadas, personas quienes con sus empresas y empuje continúan brindando empleo y mejorando las condiciones de vida de miles de familias, eso es totalmente admirable.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Los errores cometidos no son fracasos porque son parte del proceso, de aprender, ganar experiencia y hoy The Farmer es una realidad. Sobre abandonar el proyecto, jamás lo pensé aún en medio de las dificultades, siempre he estado plenamente convencido de lo que representa The Farmer y estamos totalmente alineados con las tendencias actuales de alimentación saludable a nivel mundial.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, sin embargo debo agradecer el apoyo recibido en todo momento por parte de Procolombia.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente, cambiar la concepción de nuestra alimentación actual por productos limpios, que les permita a las personas, de todas las edades una vida más saludable, es algo que claramente trasciende.

En la responsabilidad social porque apoyamos a familias de campesinos colombianos, victimas del conflicto, muchos de ellos madres cabeza de hogar. Trasciende con el medio ambiente al evitar el uso indiscriminado de pesticidas y agroquímicos.

A través de nuestra fundación, esperamos brindarles a miles de colombianos la posibilidad de acceder directamente a procedimientos de diagnóstico para la detección temprana de los diferentes tipos de cáncer, sin acudir a un sinnúmero de trámites y costos elevados en muchos casos.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Trabajo cada día para posicionar a The Farmer como la marca referente de alimentos orgánicos en el país. También estamos trabajando en la penetración de nuevos mercados con el fin de empezar a ganar nuestro espacio y reconocimiento en el ámbito internacional como una marca especializada en este tipo de alimentos.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Totalmente, sin la ayuda de DIOS y el apoyo de mi familia en todo momento, The Farmer no hubiese sido posible. Mis verdaderos amigos, incondicionales. Gracias a todos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, pero deben saber que no existen los horarios y tampoco las pausas.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Gran parte del éxito radica en escoger siempre a los mejores en su campo, por ejemplo, las frutas no solamente son certificadas, sino que adicionalmente se producen por campesinos con una pasión única para obtener los mejores frutos; nuestros diseñadores han estudiado en las mejores escuelas a nivel mundial, y nuestros ingenieros de alimentos y microbiólogos tienen un background sorprendente.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

La honestidad, cumplir la promesa de valor a nuestros consumidores, crear confianza y credibilidad en todos los mensajes y por ende en nuestros productos.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que no podemos conformarnos con lo que hacemos en el día a día, siempre debemos propender por una meta que al final genere un bien muy superior al de satisfacer nuestras propias necesidades.

