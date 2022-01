Los 21 emprendimientos que recibirán asesoría para crecer y escalar

El networking es uno de los mayores valores que se adquieren en la comunidad Endeavor. Foto: Cortesía

“Apoyar a emprendimientos con un modelo de negocio escalable y así seguir impactando positivamente en el desarrollo económico del país”, es el objetivo del programa ScaleUp de Endeavor Colombia y que acaba de anunciar los 21 emprendimientos que pasaron a la segunda fase y que accederán “a servicios más personalizados y acompañamiento especializado a la medida de cada empresa”.

Estos son los elegidos y a lo que se dedican, de acuerdo con Endeavor:

* Symplifica: plataforma online que ofrece soluciones de gestión de nóminas para formalizar el empleo de los trabajadores domésticos.

* Superpargos: Fintech que desarrolla servicios financieros, impulsando el crecimiento de los comercios y micro comercios en Colombia.

* Finkargo: plataforma tecnológica para el financiamiento de compras internacionales diseñada exclusivamente para la pequeña y mediana empresa.

* Travvis: a través de la Inteligencia Artificial, este emprendimiento, analiza el comportamiento de los consumidores después de interactuar con un servicio o producto.

* Saludtools: plataforma digital que mejora el acceso, la calidad y la confiabilidad de los servicios médicos de pacientes.

* Netdata: ofrece servicios de ciberseguridad, utilizando una plataforma monitoreada y optimizada con inteligencia de datos y personal especializado que analiza el comportamiento de los usuarios y activos.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

* Koggi: ayuda a conseguir crédito de vivienda rápidamente y 100% en línea.

* Fintegra: ofrece créditos digitales a pymes en Colombia, empoderando el crecimiento de las mismas, brindándoles soluciones de capital rápidas.

* Teaté: conectan directamente a los micro-comerciantes con una oferta de bienes y servicios dedicado y especializado para ellos.

* Elixir: compañía que desarrolla y comercializa productos de belleza, la cual busca lograr belleza interior y exterior en sus clientes.

* Home Capital: outlet digital de vivienda que genera ahorros en dinero, tiempo y problemas a miles de familias en Latinoamérica.

* Eatsy: marketplace digital que ofrece productos elaborados por los mejores restaurantes con el propósito de facilitar la vida en casa y a precios asequibles.

* Somos: utiliza software y tecnología de radio avanzada para ofrecer un Internet rápido y fiable a un precio asequible, dejando en el pasado los planes e instalaciones de internet caros e ineficientes.

No deje de leer: Crearon un híbrido entre una pasarela de pagos y una billetera electrónica

* Bimbau: es una plataforma que conecta y transforma la cadena de abastecimiento del sector de la construcción, integrando a todos los involucrados en el proceso.

* Global Work: crea tecnología parta optimizar los procesos de verificación de antecedentes, visitas domiciliaras y estudios de seguridad en menos de 24h, fortaleciendo la toma de decisiones del área de recursos humanos y generando vínculos confiables que potencien la competitividad en Latam.

* Mangus: plataforma educativa virtual que se especializa en la creación de contenidos, utilizando recursos como el micro learning, a través de un modelo de negocios en su mayoría B2B.

* Nauty 360: marketplace enfocado al alquiler de embarcaciones y experiencias náuticas que conecta a dueños de barcos y operadores de turismo náuticos con usuarios que deseen realizar actividades de recreación, deportes o negocios.

* Blúmer: la primera red social verde del planeta que busca aportar a la descarbonización de la economía en Latam.

* Smart Seals: desarrolla productos y servicios en materia de seguridad, control de acceso, trazabilidad, detección de fraude, telecomunicaciones, recuperación energética y monitoreo en tiempo real.

* Apparta: es una plataforma de reservas en restaurantes con descuentos entre el 10% y el 50%. Es una aplicación gratuita que genera tracción en los restaurantes que no tienen 100% de ocupación todo el tiempo.

* Sannus: distribuidores de grandes marcas de alimentos saludables a base de plantas, especialmente de carne vegana”.

Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia, explica que “con el programa ScaleUp buscamos que los emprendedores seleccionados logren cumplir sus objetivos de crecimiento de la mano de la experiencia y el conocimiento de la comunidad Endeavor. Año tras año, que ejecutamos este programa, nos convencemos más de que espacios como este, impactan positivamente no solo al ecosistema emprendedor en Colombia, sino a la economía y la generación de empleo del país, por eso le seguimos apostando a los emprendedores que piensan en grande y les interesa convertirse en modelos de rol para el ecosistema”.

Esta lista de empresas fue la ganadora de entre los 96 inscritos, de ellos se seleccionaron 46 emprendimientos que llegaron de Bogotá (22), Medellín (11), Barranquilla (6), Cartagena (4), Cali (2) y Pereira (1).

Durante esta primera fase la empresa Hunty, conocido anteriormente como Worky, logró levantar US$ 2 millones, explicó Endeavor, quien dijo que este programa, ScaleUp, tuvo 18 horas donadas por mentores y en esta nueva fase se tendrá acceso a emprendedores mundiales quienes compartirán sus experiencias para que otros no comentan los mismos errores. Por el lado de los mentores que acompañarán a estas empresas, “serán seleccionados con base en los retos identificados en la fase previa de diagnóstico, selección clave para tener un programa hecho a la medida, en beneficio de los emprendimientos”. Sin embargo “el trabajo no solo será individual, ya que dentro del programa se busca fomentar el sentido de comunidad dentro de la Red, por eso los emprendedores tendrán espacios para conocer a los demás participantes mediante sesiones de networking”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).