El emprendedor que logró crear una compañía valorada en US$1.000 millones

En el mundo del emprendimiento existe una especie de meta a la que todos quieren llegar: que su idea, puesta en marcha, ejecutándose y evidenciando resultados, se convierta en una empresa valorada en más de US$1.000 millones. Es un sueño. Y lograrlo sí que es valorado por toda la comunidad: emprendedores, empleados, clientes, inversionistas. Es, para ser sincero, un logro de muchos, de esos que impactan a la sociedad. Por eso la historia de Eduardo della Maggiora, el CEO y fundador de Betterfly, quien pasó por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos, resulta inspiradora, pues no son muchos en esta parte del mundo quienes lo han logrado. Y aquí va, contada por él mismo, para toda la comunidad de El Espectador, no son antes dejarles algunos datos entregados por la organziación:

“Betterfly esta valorizada en US$1.000 millones, convirtiéndose en el primer unicornio social de Latinoamérica. Ya tiene operaciones en Chile, Brasil, México, Ecuador y Perú con el objetivo de abrir en Argentina en el cuarto trimestre de 2022 y en los próximos meses en España. De los dineros gestionados con fondos de inversión, unos US$ 25 millones se destinarán a las operaciones en Colombia en donde prevé tener en el corto plazo 50 empleados que aportarán en la meta de beneficiar a 100 millones de personas en 2025. Tiene hoy entre sus clientes a 3.000 empresas en los países en los que opera y proyecta tener 150 empresas en Colombia en el tercer trimestre de 2022. Desde 2018 se han donado 3,5 millones de raciones a causas con alimentos, 500 mil donaciones a causas de reforestación, 350 mil a proyectos de agua y 300 mil a iniciativas de educación”.

Ahora sí, aquí vamos con la historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 41 años. Estudié Ingeniería Civil Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Chile y me gradué en el 2004.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Mientras pedaleaba en mi bicicleta, entrenando para una triatlón, pensé “¿Cómo todas estas calorías que estoy quemando haciendo deporte podrían transformarse en calorías para niños en situación de desnutrición como los que conocí en el voluntariado que realicé en África?” Y así, después de muchos desarrollos de la idea nace en 2018 el primer prototipo de Betterfly, Burn to Give, una aplicación que transformaba hábitos saludables de los usuarios en donaciones de alimento para combatir la desnutrición en el mundo, teniendo como pilares la prevención (la vida saludable a través del deporte) y el propósito (donaciones a distintas fundaciones que combatían la desnutrición). Luego, en 2020 agregamos un tercer pilar, la protección, y sumamos un seguro de vida dinámico, cambiando el nombre a Betterfly, agregando más productos y servicios para la prevención. Así, desarrollamos la primera plataforma de beneficios digital que combina bienestar, protección financiera y propósito social, la que es ofrecida a empresas para que sus colaboradores accedan: i) A beneficios como telemedicina, psicología, educación financiera y apps de fitness y meditación, entre otros, ii) A un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo para el usuario, premiando a quienes adopten hábitos saludables, y iii) Permitiendo a los usuarios, también sin costo para ellos, hacer donaciones a distintas causas sociales o ambientales.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empujando con mucha fuerza, para hacer los sueños realidad. Si uno empuja con fuerza, pasión y un propósito claro pasan cosas incluso más extraordinarias que las que uno tenía planificadas. Eso nos pasó con mi hermano Cristóbal, cuando vimos cómo esta idea inicial fue sumando adeptos y llevándonos a conectar con personas extraordinarias en el camino que, tal como nosotros, querían impactar al mundo a través de su trabajo, a través de la empresa.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Partimos con inversionistas locales, inversionistas de distintas características. Ese fue nuestro capital inicial y el que nos permitió crecer en producto y clientes, para luego dar el paso a nuestra Serie A de inversión, donde pudimos levantar fondos de inversionistas extranjeros, de renombre, lo que se ha repetido en nuestras series B y C, teniendo hoy inversionistas de la talla de QED Investors (que han renovado su confianza en nosotros participando de cada ronda de inversión que hemos hecho), DTS Partners, Glade Brook Capital y Softbank.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Nuestra misión es la de crear un mundo en el que cada persona esté protegida financieramente y empoderada para vivir la mejor versión de su mejor vida, además de buscar proteger la vida de 100 millones de personas para el año 2025.

Pero también queremos ser agentes de cambio y referentes para que las empresas vean que una empresa que pone el propósito social en el centro de todo lo que hace también puede ser exitosa en lo financiero. Al principio, cuando decidimos constituirnos como una PBC (Public Benefit Corporation) en USA y certificarnos como empresa B nos decían que eso iba a dificultar el ingreso de inversionistas. Hoy hemos demostrado lo contrario. Cada vez son más los inversionistas que desean participar de empresas con propósito, que buscan impactar a las personas y el medioambiente a través de lo que hacen.

6. ¿Soy feliz?

Soy muy feliz, me enorgullece ser parte del cambio. Me alegra y me motiva cada día más darme cuenta de que, a través de Betterfly, estamos impactando positivamente la vida de las personas. Betterfly nació de la pregunta ¿Sí hoy fuera el último día de mi vida, como la mediría? Eso me lleva a disfrutar lo que estoy haciendo, a vivir cada día como si fuera el último y en eso me apoya mi familia, que es mi principal motivo de felicidad, una familia que me apoya incondicionalmente y que cree en lo que estoy haciendo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy por hoy, veo más cercana la posibilidad de salir a la bolsa (IPO) que la de una venta, y una eventual venta sólo la vería posible si tuviera un impacto tal que nos permitiera llegar de forma más rápida a cumplir nuestra meta de proteger el futuro de 100 millones de personas.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

La vida del emprendedor es dura. Llena de ideas que no resultan, dificultades en los momentos iniciales, etc. Pero uno tiene que salir adelante, con pasión, con convicción en lo que está haciendo, con fe en lo que te mueve.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Los sueños son el motor de la vida, por lo que nunca hay que dejar de tenerlos. Soy un afortunado porque he podido llevar uno de mis sueños a la realidad, pero todavía queda mucho por hacer y muchos sueños por cumplir, ya sea en Betterfly como también en otras dimensiones de la vida.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En Betterfly todavía nos queda mucho por hacer, mucho por crecer. Hemos construido un modelo con unit económicos sólidos y que nos permitirán ser sostenibles en el largo plazo. Estamos en eso. Consolidándonos, buscando nuevos productos y servicios para ofrecer y nuevos mercados donde ingresar.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Tomamos la decisión de crecer rápidamente, de forma simultánea, en muchos países. Eso es imposible sin que tu emprendimiento sea escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Ya hemos levantado tres rondas de inversión en las que han ingresado inversionistas muy diversos pero que todos tienen en común el querer impactar positivamente a las personas y el planeta.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Yo soy un optimista por naturaleza. Eso fue algo que me dejó mi padre, por lo que todas las cosas que me han pasado en mi vida, los errores, los fracasos los veo como algo positivo, que me ayudaron a formar mi personalidad, a desarrollar la resiliencia, a saber sobreponerse y aprender, por lo que en la retrospectiva creo que todo me ha servido, todo me ha ayudado. Estoy agradecido de las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Crecí con una familia que me enseñó la importancia de la unidad, del amor y también de la solidaridad. Tenía 15 años cuando mi padre sufrió un gran accidente, lo que tuvo grandes consecuencias en mi vida y en la de mi familia también, tanto económica y emocionalmente.

La anterior situación te lleva a pensar que la vida es muy frágil, que crecemos y creemos pensando en el ayer o en el futuro, sin preocuparnos por el ahora. En muchas ocasiones no nos cuestionamos que queremos o el por qué de nuestra razón de ser, dado que lo damos por sentado.

Luego, cuando tenía 30 años, a mi madre le diagnostican una leucemia muy peculiar. Fue uno de los momentos más tristes de mi vida, pero también uno de los más reveladores. Esta situación, junto con el problema de salud de mi padre, me llevaron a pensar que mi vida tenía un propósito y ese era poder impactar positivamente en la vida de los demás, dejar una huella. Desde ese momento cambió mi chip, renuncié a mi trabajo, me fui para África a enseñar y cuando volví a Chile comienzo a pensar en una forma en la que te pudieses cuidar a ti mismo, mientras impactan a otras personas, es así como nace lo que hoy en día es Betterfly.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

La vida del emprendedor está muy ligada a los fracasos. Caerse y levantarse es uno de los principales denominadores entre los emprendedores. Claro está, que el continuar a pesar de las dificultades depende en gran medida de la convicción en lo que se está haciendo. Ser consciente de mis fortalezas y aptitudes y la forma que podía usarlas para ayudar a los demás fue lo que me hizo no querer tirar la toalla en los momentos difíciles.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Nada de esto podría haber sido posible sin nuestros equipos. Hoy somos más de 600 personas que se unieron a Betterfly al estar movidas por el propósito, por querer impactar positivamente a los demás, por querer vivir un sueño y hacerlo realidad.

Pero también han sido claves otros miembros de nuestra comunidad como nuestros inversionistas, nuestros clientes, nuestros partners. A Betterfly lo forman las personas y el hacer comunidad es clave para nosotros y el impacto que generamos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sin duda alguna, Betterfly está cambiando y salvando vidas. Nacimos de la idea de que nuestras acciones pueden impactar positivamente en los demás.

De igual forma, estamos motivando y empoderando a las personas que se interesen por su bienestar, que vean la importancia de cultivar buenos hábitos, por ello creo que lo que hacemos desde Betterfly son acciones que trascienden y a gran escala.

Hoy, tenemos un poco más de 4.000 empresas que creen en nuestro propósito y quieren ser parte de ese cambio. En Colombia con unos días de haber lanzado oficialmente la plataforma, ya contamos con decenas de empresas afiliadas y con gran proyección.

No cabe duda, que con este emprendimiento estamos influyendo en las nuevas generaciones; empoderamos y educamos a las personas para que encuentren un propósito en su vida, que entiendan la importancia de cuidarse y de mantener buenos hábitos; de igual forma, estamos logrando que sean cada vez más las personas de esta nueva generación que cuente con una protección financiera

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Hoy estamos construyendo las bases para lo que será Bettefly en los próximos 10 años, y armándonos para poder impactar a la mayor cantidad de personas, ojalá, en todos los continentes.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido claves. Mi familia me ha apoyado en todo lo que he hecho y ha sido fundamental para ello. Tan clave que firmamos esta empresa con mi hermano y en una primera etapa mi señora jugó un rol muy activo trabajando en la compañía. Hoy, mi familia es mi apoyo, mi inspiración y también el driver que me mantiene con los pies en la tierra.

También mis amigos han sido primordiales. Desde el primer minuto muchos me ayudaron a levantar lo que era el primer intento de Betterfly y ahora muchos de ellos trabajan formalmente en la compañía.

Es clave rodearse de gente en la que uno confía, pero más que eso de gente que uno quiere y que comparte un propósito en común.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto, Betterfly nació bajo la idea y perspectiva que quería impactar positivamente en la vida de las personas y creo que ayudar a otros a cumplir sus sueños es una de las mejores formas en las que puedo contribuir.

Siempre estoy para ayudar a otros emprendedores que tienen ideas disruptivas con un propósito social que logran contribuir a la sociedad. Guardo un espacio especial en mi agenda para ello y también es algo que dentro de Betterfly queremos desarrollar.

Queremos que muchos de los emprendedores del mañana salgan de Betterfly.

21. ¿Qué papel juega mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo es, en parte, el gran responsable del éxito que hemos obtenido en tan corto tiempo.

Nosotros hablamos de poner a las personas en el centro y buscar que a través del trabajo encuentren sentido a sus vidas, cumplan sus sueños y busquen impactar a los demás.

Tenemos un equipo de primera, con profesionales muy capacitados y movidos por el propósito, por lo que es tierra fértil para las grandes ideas, nuevas propuestas y disposición para buscar siempre la forma de mejorar nuestras operaciones e innovar.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Más que un sello personal, hablaría de que soy una persona movida por los sueños y la búsqueda de hacerlos realidad, llegando a veces hasta a la obsesión por conseguirlos o acercarme a conseguirlos.

Soy alguien que me gusta ir a varios niveles de profundidad en lo que hago y que mira a la vida con optimismo, creyendo en que las cosas suceden si uno se las propone.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

La vida del emprendedor es de aprendizaje. Todos los días hay algo nuevo que te hace crecer, pero en este período creo que lo más importante ha sido darme cuenta de que hay dos cosas que son fundamentales: Primero, poder darse cuenta cuáles son mis fortalezas, cuál es tu “don” o tu regalo en la vida, y luego, cuando uno ya tiene eso claro, tratar de plasmarlo en impactar a los demás.

Entregárselo a los demás para que puedan participar de él.

