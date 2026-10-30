Bildo y la emprendedora que busca con IA acelerar el negocio de la construcción

Esta es la historia de una arquitecta que vivió la lentitud de analizar docenas de proyectos que, al final, no se realizaban. Se perdía tiempo y dinero. Lo vivió en carne propia. Entonces se lanzó, con la ayuda de un ingeniero y de la inteligencia artificial, a construir una plataforma que hace análisis normativo pasando de días a minutos. En otras palabras, Emilia Hernández lo explica así: usted entra, pone la dirección del lote o casa y la plataforma le va a dar toda la información inicial de dónde está situado, cuáles son las primeras condiciones normativas, el índice de construcción, cálculos de áreas, va a descontar afectaciones ambientales, viales, cuáles son los usos, qué parqueaderos puede construir, cuántos sótanos bajar, cuántos pisos subir, si puedo hacer vivienda o no, si puedo hacer un restaurante, si puedo tener un proyecto mixto porque todo es vivienda, si se puede hacer un centro comercial, un hospital, o simplemente si en el primer piso de su casa puede poner un restaurante. De eso se trata esta entrevista para Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.