Crearon un comercio digital de ventas a crédito

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Martín Peláez Restrepo, 32 años, Negocios Internacionales.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Este proyecto comenzó a finales de 2019. Tenía experiencia con comercio online, liderando un Marketplace deportivo. Con Emilio Villegas, que es subgerente estratégico de Sistecrédito, llegamos al tema compartiendo experiencias en nuestros respectivos negocios y dimos con un hallazgo clave: que los tres primeros estratos no tenían la misma posibilidad de aprovechar las posibilidades del ecommerce por varios obstáculos desde lo financiero.

De ahí surgió la idea de un Marketplace de ventas a crédito. Una idea que, gracias a investigación y conversaciones valiosas con otros empresarios, con personas del mundo del crédito y del mercadeo, nos permitió evolucionar la promesa de valor: buscamos ser el primer Marketplace de Latinoamérica que permite pagar a cuatro cuotas, sin interés o costos ocultos.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Fue posible cuando mi socio Emilio y yo logramos que Sistecrédito viera el potencial de este proyecto. Se trata de nuestro principal aliado, por su experiencia de más de 25 años en el ecosistema de crédito en Colombia y, cuando logramos que la junta directiva nos apoyara con este sistema de 4 cuotas sin interés, LuegopaGO despegó.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Comencé con un préstamo de mi anterior Marketplace de ventas de productos fitness y de salud, y actualmente trabajamos con préstamos bancarios gestionados con apoyo de Sistecrédito.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Democratizar el consumo inteligente a través de opciones de crédito fáciles y sin costos ocultos. El comercio digital tiene amplios beneficios que aún no alcanzan plenamente a los tres primeros estratos en Colombia. Hay un tema cultural pero también de accesibilidad: Colombia tiene muchos consumidores que carecen de la liquidez para comprar lo que necesitan o desean en un solo pago, y que podrían tener un manejo más responsable de sus finanzas cuando se les da la oportunidad de pagar en cuotas. El método Buy Now Pay Later está ganando terreno en todo el mundo porque hay un voto de confianza en no generar interés. Es darle el camino más fácil para usar su presupuesto de la manera más provechosa.

6. ¿Soy feliz?

Muy, amo lo que hago. ¡No hay un día que no quiera trabajar en mi sueño! Ni los sábados, ni los domingos ni altas horas de la noche.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Me gustaría encontrar Smart Capital, especialmente porque tenemos el deseo de expandirnos a México y Brasil. Quiero que inviertan en la compañía para ayudarnos a crecer, pero continuar como socio aportando mi conocimiento y pasión por este tema.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

He tenido seis empresas que fracasaron. Lo más duro fue cuando mi madre me sirvió de codeudora en uno de los emprendimientos y vi tan cerca la quiebra que me tocó decirle que iba a perder el patrimonio familiar. Me sentí irresponsable. Mi oportunidad de salir adelante llegó con la creación del Marketplace de productos deportivos y saludables. Y ahí encontré un aprendizaje muy valioso para poder lanzarme a LuegopaGo.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Cumplo sueños todos los días. No me canso de poner nuevas metas y de celebrar cada vez que las cumplo. Eso me mantiene motivado todo el tiempo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Terminar de crecer localmente para aventurarme en nuevos mercados.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Bastante. Tiene muchas verticales.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Nunca. Mi empresa es lo más sagrado. La cuido como cuido de mis clientes y como me gusta que cuiden mis socios de mí.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Siento que cada cosa que ha pasado en mi vida me ha llevado a donde estoy, donde siempre quise estar. Aunque haya tenido que pasar por momentos frustrantes o difíciles que pude haber evitado, si pudiera devolver el tiempo, volverían a pasar. Son cosas que me formaron.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

No soy de tener referentes específicos. Más bien cada cosa que me gusta de alguna persona, sin importar si es exitoso o famoso, la tomo para ser mejor persona.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí. En el 2019 cuando estuve al borde de ver una de mis empresas fracasar. Pensé en emplearme y dejar de estar jugando con mi futuro. Una frase que me motivó para no rendirme fue: “el fracaso bien llevado es un éxito”

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Los amigos. Saco lo que más admiro de cada uno y me lleno de motivación para seguir emprendiendo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Absolutamente. El ecosistema de crédito está viviendo una revolución global y nosotros queremos liderarla en Colombia. Se trata de transformar las relaciones entre los consumidores y los servicios, empoderándolos con más conocimiento financiero, con sistemas fáciles de usar y con métodos digitales que les permitan acceso a lo que necesitan de formar rápida y donde estén. Ahora la demanda lidera la forma en la que se moldea el crédito y nosotros estamos decididos a entender el cliente y darle lo que busca.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo todavía joven. Lleno de vitalidad para entregarle a mi familia y a mi trabajo. Veo mi emprendimiento expandiéndose en la región con una oferta integral, que haga que el consumidor descubra nuevos productos y servicios porque los encuentra con LuegopaGO.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia siempre ha sido emprendedora. Todos muy luchadores. Siempre apoyándonos los unos a los otros en sus emprendimientos. Mis amigos juegan un papel muy importante porque siempre que nos vemos es a reírnos y disfrutar, no solo hablar de trabajo. Pero siempre que he necesitado un consejo, han estado 100% conmigo para ayudarme.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí. Siempre ha estado en mi ADN ayudar a los demás. Me encanta poder compartir mis conocimientos con todas las personas que me lo permitan. Uno de nuestros focos en LuegopaGO es también apoyar a los emprendimientos para vender online y apalancarse en nuestro tráfico, nuestro método de pago y nuestro know-how para encontrar nuevos clientes y desarrollar una cultura de servicio que les permita retenerlos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

El éxito de luegopaGO.com es su equipo de cracks. Se la juegan toda por la empresa y lo más importante es que se la creen. Es un equipo lleno de talentos que combinados hacen unas cosas impensables. Encontrar talentos en tecnología ha sido uno de los grandes retos desde el año pasado y tenemos desarrolladores y personal increíble enriqueciendo el equipo desde diferentes lugares del país.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal diría que es la autenticidad. Trato de no seguir el libreto de lo que la sociedad quiere que sea. Me gusta seguir mis instintos. Probar cosas nuevas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A tener paciencia. A esperar el momento perfecto para salir con mis ideas. A escuchar mucho más de lo que tengo para hablar. A rodearme de mentores que me cuestionen todo el tiempo y me hagan reinventarme cada día. Tener un equilibrio: familia, deporte y trabajo. Gozar la vida porque no todo puede ser trabajo. Reír más seguido y celebrar cada meta pequeña porque de ahí salen las grandes.

