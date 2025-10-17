Emprendedores de Arauca y de Bucaramanga se ganaron el premio a la excelencia

Javier Melgarejo es el gerente general de Botánica Colombia. Foto: Cortesía banco Caja Social

A finales de 2023 me senté a hablar con Diego Fernando Prieto, el residente del Banco Caja Social, para entender un poco el por qué muchos de los micro y pequeños empresarios que llevaba años entrevistando, hablaban bien de ese banco, mientras la media poblacional detesta a los bancos y sus banqueros. Ese día entendí que la Caja Social era distinta por como nació y el propósito por el que lo hizo.

“Esta institución nace en el año 1911. Y nace por iniciativa de un sacerdote jesuita español, el padre José María Campoamor, que llega a Bogotá en el año 1910 y se encuentra con una condición de pobreza realmente compleja, y decide entonces convocar a los obreros, a las obreras, para crear lo que en su momento él denominó el Círculo de obreros de San Francisco Javier que hoy la Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social. Pero el padre Campoamor, desde un primer momento, entendía que las semillas de progreso y creación de bienestar para las clases obreras era el ahorro. Crea entonces dentro del círculo obrero, la sección de ahorros, esa sección de ahorros hoy es el Banco Caja Social y te voy a dar un dato que lo leí hace poco que decía el padre: Nosotros a diferencia de otros bancos estamos dispuestos a recibir el ahorrito de la clase obrera desde un céntimo desde 5 céntimos. La banca de la época no lo hacía. De tal manera que yo creo que esa diferenciación que esta institución ha construido 112 años después, se fundamenta, de manera esencial, en su origen y en su propósito".

Entonces, en esa misma entrevista, en días de inflación alta, crecimiento económico bajo, desempleo a doble dígito, le pregunté sobre el premio a la excelencia que le entregaban, junto con Anif, a las micro, pequeñas y medinas empresas del país. Pero más allá del premio, me recordó el por qué lo hacían, cuando, al final, no es obligatorio: “A las Pymes hay que sumar los microempresarios, que juegan un papel fundamental en la construcción del tejido empresarial de este país, en su contribución a la generación de empleo y al PIB como tal. Y en un escenario tan desafiante como este, la evolución de todos ellos son la mejor prueba de la pujanza y de la capacidad de resiliencia, de esos millones de colombianos que tienen el perrenque y la berraquera para hacer emprendimiento, que es de las cosas más difíciles, pero que generan el mayor grado de admiración. Y el banco nuestro tiene una vocación marcada hacia los mercados populares y dentro de ello, las microempresas juegan un papel fundamental".

Y sobre esa mirada fue que escogieron a Botánica SAS y Wicom SAS como la mejor microempresa y la mejor pequeña empresa del país y les otorgaron el premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa 2025. Cada una recibirá $45 millones en apoyo para impulsar su crecimiento. “En un momento decisivo para el futuro de la economía del país, las micro y pequeñas empresas son protagonistas: impulsan la economía, generan empleo y aportan bienestar a miles de colombianos. Este año reconoceremos a los empresarios que, con visión de futuro y compromiso, trabajan por hacer crecer sus negocios de manera sostenible y proyectarlos en el tiempo”, dijo José Ignacio López Gaviria, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF.

¿Qué hace cada una de las empresas ganadoras?, pregunté: "Botánica Colombia SAS, emprendimiento de cuidado de la piel nacido en 2018, fue la ganadora en la categoría microempresa. La compañía, creada por tres ingenieros químicos de la Universidad Industrial de Santander, ha revolucionado el mercado con fórmulas limpias, ingredientes botánicos, libres de siliconas, parabenos y crueldad animal. Su modelo 100 % digital le ha permitido construir una comunidad fiel y expandir su impacto, mientras impulsa el comercio justo con comunidades ribereñas del río Magdalena, promueve empaques sostenibles y acompaña a otros emprendedores en el desarrollo de proyectos cosméticos. Es ejemplo de cómo un emprendimiento puede transformar la ciencia en bienestar y los desafíos en oportunidades para crecer con propósito", me contestaron.

La otra tiene un poco más de experiencia: "Servicios Profesionales Wicom SAS fue la ganadora en la categoría pequeña empresa. Esta empresa nació para ofrecer soluciones de ingeniería y servicios especializados en telecomunicaciones en el departamento de Arauca, se ha convertido en un referente regional por su capacidad de innovación y su apuesta por el talento local. Wicom SAS ha generado empleo formal, impulsado proyectos de conectividad que benefician a comunidades apartadas y contribuye al desarrollo económico de la región mediante la transferencia de conocimiento y el uso de tecnologías de vanguardia".

Entonces, otra vez era Diego Prieto, durante el evento, el que recordaba el por qué de todo esto: “En esta edición del Premio a la Excelencia de la Micro y Pequeña Empresa celebramos a 10 finalistas provenientes de distintos sectores y regiones, cuyas historias de vida inspiran al país. Este galardón no solo reconoce, sino que enaltece el esfuerzo de quienes, a pesar de las adversidades, impulsan el progreso y encuentran en la formalidad un camino hacia el desarrollo. A lo largo de la historia del premio, 14.400 micro y pequeñas empresas han participado y 86 han sido galardonadas —incluidos los ganadores de este año—, reflejando la importancia de este sector como motor de empleo y desarrollo económico“.

Al final de esto se trata, de visibilizar a todas estas personas que se levantan cada día a tratar de hacer un mejor país, como los emprendedores y emprendedoras de Colombia. No podemos olvidar que más del 90 % del aparato productivo del país lo componen pequeñas empresas, como Botánica SAS y Wicom SAS, así que si usted puede, cómprele a todos estos creadores de negocios nacionales, todos están generando los empleos que mueven la economía.

