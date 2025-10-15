Una feria para apoyar a los emprendedores populares de los santanderes y Arauca

Emprendedores de la economía popular. Foto: Cortesía Inn

Por allá en febrero de 2023 el entonces gerente de Innpulsa, Hernán Ceballos, para una entrevista con El Espectador, decía con contundencia que el ‘emprendimiento no era solo para las élites’, como en una especie de llamado de atención, de reclamo, porque en la última década todos los focos estaban sobre las llamadas startups, todas esas compañías de base tecnológica que le apostan a crecimientos acelerados y, sobre todo, que eran creadas por personas que lo hacían por oportunidad y no por necesidad. La mayoría de emprendedores venía de universidades privadas, de élite, o pasaban de consultoras internacionales a crear negocios. El mensaje llamaba más la atención porque Ceballos venía de familia de empresarios, pero varios de sus años profesionales los había dedicado a ser profesor en una universidad pública.

Y entonces se fue marcando el rumbo de lo que estaban buscando hacer en esa, que es la entidad estatal dedicada a promover el emprendimiento en Colombia, con sus programas y sus recursos. Se hablaba de la “economía popular” y, en esa ruta, de los negocios de base popular, como todos los que están en las calles de los barrios, la peluquería, la salsamentaria, la frutería, la zapatería, la tienda de abarrotes, la de la venta de comida para animales. Y por esa razón, desde Innpulsa, se promueven espacios como la Feria Conecta Popular en Bucaramanga.

Un espacio en el que “300 unidades productivas, micro y pequeños negocios de la Economía Popular de Santander, Norte de Santander y Arauca, exhibirán lo mejor de su creatividad”. En otras palabras, “llegamos al nororiente colombiano para reunir variedad de productos del sistema moda, la industria de alimentos, artesanías, belleza y bienestar, con el propósito de fomentar el apoyo al talento local. La Feria Conecta Popular de Bucaramanga es un evento sin costo para la ciudadanía, pensado para que toda la comunidad pueda disfrutarlo”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

“Conecta Popular Nororiente es mucho más que una feria comercial: es una vitrina de oportunidades para nuestros empresarios, y un escenario donde celebramos el talento, la tradición y la creatividad de nuestra región. Desde la Cámara creemos en el poder de lo local como motor de desarrollo y estamos comprometidos con continuar generando espacios que fortalezcan la competitividad y abran caminos de crecimiento para los empresarios y emprendedores del nororiente colombiano”, comentó Juan Carlos Rincón Liévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

El evento será este 18 y 19 de octubre en el Parque Las Cigarras de Bucaramanga. Además de la tradicional oferta de productos creados por los emprendedores colombianos, se ofrecerá toda una plataforma de servicios complementarios, como los “espacios especializados para los empresarios, con el objetivo de ayudarles a promover nuevas conexiones con potenciales clientes y el intercambio comercial, así como el acceso a servicios de entidades financieras. Mipymes y unidades productivas de los sectores moda y agroindustrial participarán en ruedas de conexión, espacios diseñados para facilitar contactos con empresas compradoras a nivel nacional y regional, además de promover el relacionamiento entre ellas”.

Estos eventos van alineados con lo que se está haciendo en Bogotá, por ejemplo, el Más Talante o +Talante, que tuvo su primera versión el año pasado y reunió en ese instante a más de 400 emprendimientos y unos 80 comerciantes de mercados campesinos, donde también se tuvo entrada gratuita, charlas para mejorar las ventas, presentaciones artísticas y oferta de productos y servicios de primera calidad.

