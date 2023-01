Con ayuda de la tecnología, ella facilita la compra y alquiler de inmuebles

Laura Camargo, CEO y cofundadora de Brikss. Foto: Cortesía

Aquí va nuestra pregunta básica: ¿Qué es lo que hacen? “Brikss es una proptech que se enfoca en facilitar procesos de compra y alquiler de inmuebles tanto residenciales como de carácter comercial. Entre la primera categoría se encuentran viviendas usadas y proyectos nuevos en Bogotá, Medellín y alrededores de ambas ciudades. Actualmente Brikss busca convertirse en el “One Stop Shop” del servicio inmobiliario en Colombia, con una obsesión por el buen servicio al cliente. Esto incluye servicios de compra/venta y arriendo de inmuebles residenciales y comerciales, servicios de crédito hipotecario, mudanza, decoración, seguros y todo lo relacionado a la finca raíz. La operación de Brikss en sus primeros años creció ‘2X’ anual, duplicando lo del año anterior. Hoy en día ya estamos por encima del código 5.000 de inmuebles. Somos un equipo de más de 65 personas y seguimos creciendo”, responde Laura Camargo, CEO y cofundadora de este negocio que pasó por nuestras 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Tengo 34 años, soy Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

En el 2015 mis socios analizaron el mercado y se dieron cuenta que en el sector inmobiliario a nivel digital existían muchos vacíos, no habían opciones de plataformas o páginas, la experiencia de búsqueda de vivienda para comprar o arrendar no era la mejor. Es así como nace Brikss, con el objetivo de llenar esos vacíos y mejorar la experiencia inmobiliaria en Colombia, con un plataforma fácil de usar, amigable, intuitiva y que fuera una experiencia agradable de buscar vivienda inicialmente, porque empezamos con el tema residencial, ya luego incursionamos en el tema comercial, pero Brikss está más enfocado hacia el tema residencial.

Detrás de Brikss están mis socios que son banqueros de inversión que tenían la idea de crear una plataforma inmobiliaria y por otro lado, estábamos nosotros que sabíamos del sector y teníamos la experiencia, así que unimos fuerzas, con la inversión de ellos y nuestro conocimiento para formar está empresa.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

En principio se requirió de una inversión inicial para el desarrollo de web que fue de socios, luego conseguimos los inmuebles y corredores desde cero, empezamos a vender la idea, fuimos mejorando en el proceso la plataforma, entendiendo los procesos y que necesitan los clientes. Así fue cómo hicimos realidad esta idea con mucho trabajo y nuestro crecimiento ha sido orgánico.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Iniciamos con capital de socios, destinamos una parte para montar la plataforma y otra para empezar a operar.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado mejorar la experiencia inmobiliaria de nuestros clientes, el proceso que debían hacer las personas para buscar un inmueble era buscar teléfonos en ventana, llamaban y nadie les contestaba, llamaban a la inmobiliaria y se demoraban en dar respuesta, por esta razón nos hemos enfocado en mejorar ese servicio con el apoyo del tema digital logrando que el proceso sea muy eficiente, con la visualización 360 de los apartamentos, la firma digital de los contratos, la consignación del inmueble, todo lo que se pueda hacer de manera digital lo hacemos.

Hemos cambiado la experiencia en la decisión más importante de la vida de las personas, la búsqueda de vivienda y compra venta de un inmueble, gracias a la eficiencia de los procesos que manejamos en Brikss.

6. ¿Soy feliz?

Si soy feliz, es muy satisfactorio ver cómo va creciendo una empresa que has construido desde cero, que hoy en día es una empresa que opera, que genera empleo y que reconocen en el sector.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Si, yo pienso que la venta significa crecimiento, que alguien vio en Brikss potencial y la oportunidad de entrada. Si se presenta una oferta que compense todos los años de trabajo, yo la vendería porque lo veo como una oportunidad de crecimiento y me sentiría muy honrada de que alguien le interese comprar lo que construí, eso quiere decir que algo hice bien y que además estoy ayudando a alguien a crecer, a entrar o mejorar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue muy duro, siempre al principio hay que hacer sacrificios sobre todo económicos, es importante tener el apoyo de la gente que te rodea porque son años de trabajo para que salga adelante la empresa, sobre todo cuando uno le apuesta a crecer orgánicamente. Se duda mucho, porque podrían ser años que podría crecer en una empresa como empleada y le estoy apostando a mi idea.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Si, cumplí gran parte de mi sueño, somos una empresa muy buena que a la gente le gusta porque presta un buen servicio y ofrece una buena experiencia, hacemos las cosas diferente, pero consideró que todavía hay mucho por hacer para llegar a ser esa empresa top que hemos soñado, el one stop shop del sector inmobiliario, que resuelva todo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

En este momento estamos buscando la manera de salir a flote o superar estos momentos duros de crisis a nivel mundial y toda la incertidumbre política a nivel nacional, porque afecta la decisión de las personas para invertir. Ahora estamos buscando estrategias para pilotear esta época de crisis, porque ha sido un año duro.

Queremos seguir creciendo e invirtiendo para lograr que las personas puedan hacer todo lo sector inmobiliario por medio de Brikss.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, por supuesto, el tema inmobiliario tiene de todo, se pueden hacer avalúos, remodelaciones, créditos, seguros, administración de inmuebles, hay muchísimo para hacer.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Si, lo haría porque a mí lo que me interesa es crecer y si me toca ceder por el bien de Brikss, lo haría. Siempre se necesita inversión, nosotros la hemos obtenido orgánicamente de nuestra misma operación, pero si se inyecta dinero se pueden hacer cosas más rápido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Pienso que todo hace parte de lo que hoy en día uno es, claro, uno se equivoca en muchas cosas pero si hubiera hecho las cosas diferentes, no hubiéramos aprendido, no seríamos lo que somos hoy.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Todos los emprendedores realmente son muy inspiradores, esos jóvenes que de la nada sacan una idea de negocio que es innovadora y de repente la sacan del estadio, logran vender su idea y empiezas a verlos en todas partes porque son un éxito total. Esas historias me inspiran mucho, saber que hay gente tan berraca, creativa y recursiva que con algo que uno ni se imagina, la logró.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, yo creo que eso hace parte de la vida del emprendedor, pensar en tirar la toalla, sobre todo en meses duros donde uno cree que va bien y de repente a fin de mes no dan las cuentas y toca empezar a buscar cómo cubrir los gastos fijos. Pero fracasar como tal, no, Brikss es una empresa que sigue creciendo, pero sí es normal tener esos momentos de crisis, donde uno se cuestiona muchas cosas, porque no hay nadie que te guie. Cuando uno emprende la responsabilidad es de uno.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, yo creo que sí, porque comprar, arrendar o vender un inmueble hace parte siempre de la vida. El 99% de las personas tienen que vivir en algún momento un proceso inmobiliario. En Brikss volvemos el proceso de compraventa de inmuebles, en algo sencillo y eficiente, por eso creo que trasciende y que además eventualmente puedas acceder a la firma de la escritura digital, servicios de crédito hipotecario, mudanza, decoración, seguros y todo lo relacionado a la finca raíz, que sea todo solucionado en una misma parte.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo cumpliendo ese sueño de que Brikss sea la solución inmobiliaria, ser “One Stop Shop” del servicio inmobiliario en Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

La familia y los amigos son indispensables, sobre todo tu núcleo inmediato. En mi caso, si no fuera por mi esposo que me ha apoyado, que cree en mí y en el proyecto, no hubiera sido posible llegar hasta aquí, porque cuando estas arrancando con una idea que no sabes si va a salir adelante, necesitas a alguien que te ayude y apoye ya sea en el aspecto económico y/o emocional en esos momentos difíciles que se presentan en el proceso.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, todo lo que yo he aprendido sería feliz comunicándolo y ayudando a alguien más a cumplir sus sueños.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo se divide en dos, entre los que propusieron la idea y se arriesgaron a meterle inversión, y los que tienen la experiencia y el tiempo de sacar adelante Brikss, entonces las dos parte jugaron un papel indispensable en todo esto, porque fue un complemento, todas las partes del equipo aportaron algo indispensable para la ecuación.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es que con el tiempo he adquirido mucha experiencia inmobiliaria, pues el tema inmobiliario no se estudia, cualquier persona puede hacer un diplomado en gestión inmobiliaria, pero en el tema inmobiliario no hay una carrera o certificación. Entonces siento que tengo mucha experiencia y conocimiento integral en muchos temas que son difíciles de conocer.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que no es fácil, que hay que perseverar, cuestionarse mucho para que lleguen ideas nuevas, que hay que estar muy abierto a cambiar y reinventarse sobre una idea, porque se debe entender y oír a tus clientes, el mercado, la competencia y el sector para moldear la idea.

