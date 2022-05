La historia de los fundadores de Habi, la colombiana de más de US$1.000 millones

Brynne McNulty Rojas tiene 33 años y estudió Finanzas y Finca Raíz en Wharton School. Sebastián Noguera tiene 36 años y estudió Ingeniería Industrial y Economía en la Universidad de los Andes. Foto: Cortesía Habi

Pensar en que una empresa joven esté valorada en más de 1.000 millones de dólares hace reflexionar a cualquier persona que algún día haya leído sobre el mundo de los negocios. Habi, creada en Colombia, vale más que muchas que llevan años haciendo grandes inversiones para maquilar productos, que muchas que son marcas famosas y nos venden a diario los alimentos que consumimos, más que muchas de las empresas que tienen cientos de empleados pero que no han logrado crecer tanto como quisieran. Nacieron tras identificar una necesidad, juntar talentos y poner en práctica el conocimiento adquirido cuando se emprendió en otras empresas o se trabajó como empleados en organizaciones de primer nivel en Estados Unidos. Esa es parte de la historia de Sebastián Noguera y de Brynne McNulty Rojas, las dos cabezas del emprendimiento, de la startup que tras pasar por varias rondas de inversión, hoy es catalogada como la segunda compañía colombiana en superar esa millonaria valoración, después de Rappi, ya vieja conocida en el mundo tecnológico yempresarial. ¿Cuál e sla historia detrás de Habi y de sus fundadores? En esta reflexiva entrevista para 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos de El Espectador, nos lo cuentan.

1.¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Brynne McNulty Rojas: 33 años. Finanzas y Finca Raíz en Wharton School y MBA en Harvard Business School.

Sebastián Noguera: 36 años. Ingeniería Industrial y Economía en la Universidad de los Andes.

2.¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Brynne McNulty Rojas: Hace unos años estaba por mudarme a Colombia y el proceso de encontrar un apartamento para comprar fue muy difícil. Estaba en Estados Unidos y solo pude ponerme en busca de la casa cuando estuve presencialmente en Colombia. Cuando llegué, me encontré con más dificultades, por ejemplo, no había claridad sobre la oferta que había y mucho menos sobre el precio adecuado que debía pagar. Esta vivencia, mi experiencia y mi gusto por el sector de finca raíz y la expertise en emprendimiento y tecnología de mi socio Sebastián, hicieron que surgiera esta idea de Habi, que busca brindar liquidez, información y transparencia a los latinoamericanos para empoderarlos en la decisión financiera más importante de su vida.

Sebastián Noguera: Llevo muchos años trabajando en resolver problemas de acceso y liquidez para la clase media con tecnología en Colombia. Desde la construcción de un supermercado en línea para la clase media (Merqueo), hasta la creación de productos financieros digitales masivos como tarjetas de credito, creditos de consumo y libranzas (Lab Digital de Banco de Bogotá). Hace algunos años entendí que la manera más poderosa de impactar en el largo plazo la vida de las familia de clase media era construir la infraestructura para que las personas puedan comprar, vender y acceder a financiación con su vivienda, y sin embargo no había grandes apuestas tecnológicas dirigidas a este esfuerzo, pues el mercado estaba roto, no solo en Colombia, sino en Latam. La experiencia de Brynne, que es una gran amiga mía desde hace años, trabajando en el sector de finca raíz en EEUU, y tratando de comprar una vivienda en Colombia, nos dio el camino para ejecutar este plan.

3.¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Brynne McNulty Rojas: Desde la universidad me interesó el potencial del sector de finca raíz y había tenido algo de experiencia profesional en esa área en Goldman & Sachs, pero fue tener que pasar por el proceso de compra de una casa en Colombia lo que realmente me impulsó a pensar en cómo podría hacerlo mejor. Además, me inspiró la fundación de mi familia: La John P. and Anne Welsh McNulty Foundation. Desde allí, hemos apoyado múltiples programas para fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes. Todo esto me impulsó para unirme con Sebastián y hacer realidad lo que habíamos pensado.

Sebastián Noguera: Con Brynne nos aventuramos en esta experiencia y nos dedicamos a convencer al equipo. Hablamos con las personas más talentosas que conociamos y les contamos nuestro sueño. Sin inversión asegurada logramos que personas excepcionales que hoy lideran grandes esfuerzos de Habi, dejaran sus trabajos y se sumarán a la compañía.

4.¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Primero logramos financiación de fondos de capital semilla, un año más tarde cerramos la Serie A y en 2021 cerramos la Serie B con una inversión de 100 millones de dólares encabezada por Softbank, ronda que rompió récords al ser la más grande en el país y la más grande en América Latina liderada por una mujer. Con esa inversión manejamos toda la operación de la empresa, mientras que la compra de casas y apartamentos la hacemos con crédito en su mayoría y para eso hemos consolidado alianzas con diferentes entidades financieras.

5.¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Brynne McNulty Rojas: Todos los procesos que giran alrededor de la compra y venta de vivienda suelen ser confusos, hay poca información y muchas dudas y nosotros llegamos para resolverlas y brindar soluciones ágiles, transformamos un proceso de 10 meses en uno de 10 días. Además, está el tema de liquidez. Parte de la oferta de valor de Habi es dar el pago directo y en 10 días. Con eso, las personas pueden transformar su patrimonio en liquidez muy rápidamente, cosa que pocas veces sucede. Así estamos impulsando e inyectando liquidez al sector en general.

Sebastián Noguera: Nuestro propósito es claro: empoderar a los latinoamericanos en la decisión financiera más importante de la vida, que es comprar o vender una vivienda. Sabemos que la casa propia es el sueño de muchos y es una transacción casi única en la vida, por lo que nuestro enfoque es que este sueño sea cada vez más fácil de lograr. Habi hace de ésta una experiencia simple y segura. '

6.¿Soy feliz? Por favor explique su respuesta

Sebastián Noguera: Lo soy. Desde pequeño he querido ser emprendedor y lo he hecho desde distintos frentes. Ahora, lograrlo con Habi, además sabiendo que puedo ayudar a miles de personas, me da una satisfacción muy grande. Además, el año pasado tuve mi primera hija y eso sin duda ha cambiado mi vida.

Brynne McNulty Rojas: Sin duda. Profesionalmente, este ha sido un reto que vale 100% la pena. Es muy demandante pero satisfactorio saber que estamos generando un impacto positivo en los latinoamericanos.

A nivel personal, tengo una increíble familia; mi esposo, dos hijos pequeños y uno que está por llegar, y me siento muy afortunada de poder encontrar la manera de hacer lo que amo con el trabajo y también dedicarme a estar con ellos. Ciertamente, a veces me siento abrumada con tantas cosas, pero no lo haría de otra manera. Me siento la persona más afortunada del planeta por poder vivir esta vida.

7.¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No está dentro de nuestros planes.

8.¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Brynne McNulty Rojas: Ser emprendedora ha sido un gran reto. Sentarme en juntas con inversionistas de los principales fondos donde soy la única mujer siempre será intimidante, y encontrarse con el mundo empresarial donde no hay tantas mujeres lo es también. Poco a poco he comenzado a unirme con más mujeres en mi misma situación donde podemos apoyarnos y espero que cada vez haya más mujeres en este mundo.

Sebastián Noguera: Emprender en Colombia es un reto gigante pero creo que este es el momento perfecto para hacerlo porque internacionalmente se están empezando a fijar cada vez más en las empresas colombianas. Cuando arranqué con Merqueo hace unos años, el tema era aún más complejo pero el país ha venido cogiendo relevancia. En 2020, cuando logramos cerrar la Serie A, los fondos que nos invirtieron estaban apostando a invertir por primera vez en América Latina y un año después ya habían cerrado otra ronda en la región. Esto significa un avance para el país y para América Latina en temas de emprendimiento y fondeo que no se había visto y creo que cada vez será más fácil emprender.

9.¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sebastián Noguera: Sin duda ser el segundo unicornio en Colombia es un logro gigante, pero con Brynne nos imaginamos algo aún más grande, entonces seguimos trabajando para ello. Estamos encaminados en cumplir nuestra misión, en llegar a millones de personas más y en hacer procesos más simples y seguros. Sabemos que aún falta mucho para que el mercado de vivienda sea más fácil, claro y eficaz. Queremos realmente transformar este ecosistema y para eso nos hace falta expandirnos y hacer que muchas más personas cuenten con Habi para sus transacciones.

10.¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Sebastián Noguera: Con esta última ronda de financiación nos vamos a enfocar en seguir consolidando nuestro portafolio de productos, con una apuesta grande en un nuevo producto para facilitar el acceso a crédito de vivienda. Estamos solucionando los grandes dolores de los clientes en todos sus procesos alrededor de la compra y venta de vivienda y nos enfocaremos en seguir ampliando esta oferta y en llegar a nuevas ciudades a lo largo y ancho de territorio colombiano y mexicano.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sebastián Noguera: Un montón. Siempre hay alguien comprando o vendiendo una vivienda y por eso en Habi trabajamos día a día por crear nuevos productos y servicios alrededor de estas transacciones. Las posibilidades son infinitas y vamos a trabajar para solucionar cada vez más puntos del proceso. Ahora estamos creciendo en la financiación de vivienda y somos ya el broker financiero de vivienda más grande del país.

Brynne McNulty Rojas:

Nuestras proyecciones de crecimiento son muy ambiciosas porque estamos convencidos que las soluciones que ofrecemos son necesarias y lo serán cada vez más. Nosotros iniciamos en un momento muy difícil para el mundo y fue el covid, habíamos iniciado operaciones unos meses antes y tuvimos miedo en su momento... Pero hicimos todo por seguir adelante y eso nos hizo comenzar a crecer a pasos agigantados. En 2021 crecimos 25 veces con respecto a 2020 y nuestras proyecciones para este año son tan ambiciosas como las pasadas. Gracias a la reciente ronda podremos hacer realidad esas proyecciones.

12.Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Principalmente recibimos inversión de reconocidos fondos internacionales. Sin embargo, anteriormente hemos recibido también inversión de personas naturales bajo la modalidad de crowdfunding gracias a a2censo, una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia. Este fue un hito importante para nosotros porque democratizamos la inversión en finca raíz y logramos la ronda de a2censo más grande de la historia hasta el momento.

13.¿Qué no volvería a hacer y por qué?

Sebastián Noguera: Haber cometido los errores del pasado me han permitido entender y crecer como presidente de Habi, entonces es un camino que volvería a recorrer porque esas experiencias me dieron las herramientas que hoy utilizo para llevar a Habi a otro nivel. Cada uno de los procesos de emprendimiento que he tenido a lo largo de mi vida han estado acompañados de errores, pero también me han permitido crecer e ir aprendiendo de ellos.

Brynne McNulty Rojas: Concuerdo. Incluso nuestra apertura en México es la prueba de ello. El crecimiento allá ha sido 8 veces más rápido que en Colombia y hemos cometido muchos menos errores. Justamente porque tuvimos el tiempo de entender lo bueno y lo no tan bueno.

15.¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sebastián Noguera: Fracasar es parte de emprender. En Habi crecemos a ritmos acelerados y eso hace que muchas veces nos equivoquemos. Alguna de las cosas que más me cuesta es cuando le fallamos por alguna razón al cliente. Es parte de un proceso de aprendizaje y cada vez estamos más preparados para no cometer algunos errores, pero es inevitable hacerlo a veces. Al equipo siempre le digo que tenemos que levantarnos rápido y aprender de lo que sucedió.

Brynne McNulty Rojas:

Realmente, creo que fallo todo el tiempo. Pero es importante esforzarse y probar cosas nuevas, difíciles e inciertas si se quiere lograr algo que valga la pena. Por eso no le tengo miedo a ese fracaso. Por ejemplo, aunque hemos tenido mucha suerte en nuestros procesos de recaudación de fondos, la cantidad de veces que hemos presentado Habi y nos han dicho “no” es... ¡más de lo que me gustaría recordar! Cuando recién está comenzando y escuchas no tras no tras no, es inevitable sentir eso como un fracaso. Pero hay que tomar feedback (siempre con pinzas), seguir mejorando y poner un pie delante del otro y seguir hacia el objetivo.

17.¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Brynne McNulty Rojas: Por supuesto. La vivienda es un bien que tiene la posibilidad de heredarse de generación en generación, por lo tanto nuestro trabajo de hoy podrá impactar las familias del mañana. Es el bien más preciado de una persona y el sueño que todos esperamos cumplir, por lo que trabajar en este sector significa realmente poder transformar las vidas de los latinoamericanos.

Sebastián Noguera: Este es justamente uno de los motores de Habi, sSaber que lo que hacemos no es solo una solución parcial o momentánea sino duradera. Es el hogar, el patrimonio.

18.¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Sebastián Noguera: Las proyecciones de crecimiento de Habi son exponenciales, por lo que en unos años espero que ya hayamos comenzado a construir ese ecosistema integral en el que podamos participar de la mano de todos los actores del sector.

Brynne McNulty Rojas: Yo me imagino a Habi como el gran solucionador de todo lo que tiene que ver con la vivienda en América Latina. Esto implica darle a las familias liquidez e información en muchos puntos del proceso; comprándoles o vendiéndoles su casa, dándoles un crédito, brindándoles información sobre el valor de su casa.

19.¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos? Explique su respuesta

Brynne McNulty Rojas: Mis papás han sido mi inspiración. Desde pequeña me alentaron a trabajar por lo que me gustaba y trabajar duro para lograr mis metas. Hoy que estoy en ese proceso, agradezco que me hayan empujado a hacerlo aún cuando parecía difícil o imposible. Y bueno, asociarme con un gran amigo como lo es Sebastián ha sido sin duda una experiencia enriquecedora porque nos complementamos y apoyamos en todo momento.

Sebastián Noguera: Desde que era joven, con mi papá siempre pensamos alrededor de la construcción de empresa. Por lo que mi familia ha sido parte fundamental para implantar en mí esas ganas de emprender y desde entonces he buscado hacerlo. En cuanto a mis amigos, en el colegio y en la universidad logré construir amistades que me han aportado mucho a la creación de empresa; así hice Merqueo y hoy de la mano de otros he podido consolidar un equipo de grandes talentos en Habi. Creo que nuestra generación tiene mucha sed por el emprendimiento y eso nos ha facilitado entendernos y apoyarnos.

20.Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sebastián Noguera: Es muy necesario fomentar el espíritu emprendedor. Organizaciones como Endeavor, de la que hacemos parte, ayudan a eso, a que los emprendedores no estemos solos en este proceso y creo que es muy valioso continuar expandiendo estas redes de apoyo.

Brynne McNulty Rojas: Sin duda creo que el gran valor de esta experiencia que he adquirido debe trascender en compartirla con más personas. En mi caso particular, pienso que algo muy valioso es compartirlo con otras mujeres para que sirva como inspiración para ellas ver que cada vez hay más mujeres CEOs, más mujeres empresarias, más mujeres en tecnología.

21.¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Brynne McNulty Rojas: Hoy tenemos un equipo excelente, talentoso y dedicado y estoy orgullosa de cada uno de ellos. Recientemente se unió a Habi Marcos Kantt como CFO, después de trabajar por casi 20 años como líder en algunos de los bancos más influyentes del mundo. Marcos es solo uno de los ejemplos de grandes figuras que tenemos en Habi.

Sebastián Noguera: Yo estoy muy orgulloso del equipo que hemos construido en Habi. Nosotros tenemos unos valores internos que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros cada día. Uno de ellos es “I’m a Master Key” (Soy una llave maestra). Lo que busca este valor es que cada persona del equipo se apropie de la misión que tenemos en la compañía para que su trabajo refleje el talento, el expertise y las ganas de crecer.

22.¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Brynne McNulty Rojas: La verdad, en Colombia y México probablemente sea mi pésimo acento, que todos muy amablemente pasan por alto y me animan a seguir mejorando

23.¿Qué he aprendido de todo esto?

Brynne McNulty Rojas: Que la vida es corta, así que hay que trabajar en cosas que lo hacen feliz. Todos los días me despierto, incluso cuando estoy cansada y abrumada, y reflexiono sobre el hecho de que no puedo creer la suerte en la vida que tengo para hacer lo que hago: trabajar con personas a las que aprecio y respeto profundamente mientras construyo algo que puede cambiar la vida de tantos. Es muy importante mantener las cosas en perspectiva y recordar lo afortunado que eres y si no te sientes así, intenta hacer un cambio y encuentra algo que te haga feliz.

